Vaš telefon sada će se moći pobrinuti za duge dlake u nosu

Trimeri za dlake u nosu sami po sebi nisu toliko neobični, ali zahvaljujući domišljatim japanskim izumiteljima, sada smo dobili priliku da ih spojimo i na naše mobitele kako bi još lakše u pokretu očistili onih nekoliko dlačica koje vire iz nosa.

Foto: Thanko

Jaapanski Thanko na stranici ovog proizvoda objavio je i nekoliko fotografija na kojima se vidi kako bi to izgledalo u praksi i teško je zamisliti situaciju u kojoj bi netko rekao da je to baš praktično. Oni pak navode da je to dobro rješenje za hitno uređivanje prije nekog važnog sastanka. A možda se tu radi o onima koji baš ni jednu sekundu ne žele provesti bez svog telefona. No u toj situaciji morali bi se pomiriti sa dlačicama koje padaju po ekranu.

Foto: Thanko

Što se samog uređaja tiče, on ima USB konektor, koji se može rastvoriti i krije konektor za iOS ili Android uređaj. Sam trimer košta oko 80 kuna i nema baterije ili kabele jer koristi bateriju telefona.

Inače, ova kompanija poznata je po brojnim bizarnim gadgetima. Tako su osmislili ventilator za pazuhe koji vas osvježava za vrućih ljetnih dana ili plasični palac koji će olakšati korištenje velikih phableta.