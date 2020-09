Već za 999 kuna ima dobrih mobitela za osnovnoškolce

Posebne ponude: Teleoperatori nude i tarife uz koje se pametni telefon može plaćati i na rate

<p>Do početka školske godine je manje od tjedan dana. Online nastava ne može se isključiti i možda će se učenici i roditelji ponovno morati oslanjati na digitalne alate i aplikacije za međusobnu komunikaciju. Istražili smo zbog toga ponudu mobitela primjerenih za djecu u dobi od 10 ili 11 godina, odnosno učenike koji kreću u peti razred.</p><p>Ako su dosad koristili neki osnovni model pametnog telefona ili smartphone nisu ni imali, brži telefon omogućit će da im sve aplikacije glatko rade i da lakše rješavaju zadatke na većim ekranima.</p><h2>Roditelj može vidjeti gdje je dijete</h2><p>Neki smatraju da djeci u toj dobi još ne treba davati pametne telefone, no jedan od najboljih razloga za to da ga ipak imaju je sigurnost, djeteta i roditelja. Niz aplikacija za telefone, poput FamilyTimea ili ESET-a, omogućit će roditeljima i da vide kojim internetskim stranicama pristupaju djeca. Jedno od moćnih rješenja nudi i Google kroz Family Link, u kojem svakom djetetu roditelj može odrediti koje aplikacije može koristiti i koliko dugo se zabavljati njima, kao i dokad se navečer mogu igrati. Nakon dogovorenog vremena pametni mobitel sam se zaključa. Isto tako, vidi se u svakom trenu gdje se nalazi dijete. Ključno je da roditelji na pametnim telefonima svoje djece upišu njihovu pravu dob i tako im onemoguće standardni YouTube, ako su mlađi od 13, nego ga ograniče na sadržaje primjerene godinama kroz YouTube Kids.</p><p>Mnogi će se pitati i koji mobitel kupiti djetetu. Najjednostavniji odgovor bio bi da je to onaj koji neće biti velik financijski teret ako ga dijete kojim slučajem ošteti ili izgubi, što su realne mogućnosti. Naravno, svatko će kupovati prema svojim mogućnostima, pa će tako neki bez razmišljanja djetetu priskrbiti najskuplji iPhone, ali dječje potrebe savršeno će zadovoljiti većina telefona niže srednje cjenovne klase, koji su i primjereni njihovoj dobi. Niža srednja klasa nipošto ne znači da su ti mobiteli loši.</p><h2>Jeftini su sve snažniji</h2><p>Kvaliteta i mogućnosti uređaja posljednjih godina sve više se pomiču naprijed u ovoj kategoriji, gdje vlada i najžešća konkurencija među proizvođačima. Danas se tu bez problema mogu pronaći dobri mobilni telefoni s tri ili više kamera, velikim ekranom, brzim procesorima i dovoljno memorije i za igre.</p><p>U cjenovnom razredu do 2000 kuna velik je broj mobitela koji će svojim tehničkim karakteristikama biti gotovo usporedivi s najboljim modelima istih proizvođača koji su prije godinu-dvije stajali tri ili četiri puta više.</p><p><strong>A1 Alpha 20 - 999 kuna, na bonove A1</strong></p><p>Nudi 6,22-inčni HD+ ekran s 4 GB radne i 128 GB interne memorije te trostrukom glavnom kamerom (48 mpx + 5 mpx + 2 mpx) te prednjom kamerom za selfije od 8 mpx, a uz njega na dar dolaze i Bluetooth slušalice. A1 je nedavno uveo nove tarife na bonove u kojima se minute mogu mijenjati za megabajte. Sheralica tako za 79 kuna nudi 500 minuta i 4 GB podataka.</p><p><strong>Samsung Galaxy A21s, na pretplatu Tele2</strong></p><p>Tele2 uz tarifu Raspali nudi i Bezbroj GB paket s neograničenim podatkovnim prometom koji koštaju 85 i 84 kune mjesečno. U ovoj ponudi Samsungov Galaxy A21s plaća se jednokratno 89 kuna te mjesečno 35. Ukupno ovakva ponuda stoji 204 kune mjesečno. Telefon dolazi sa 6,5-inčnim HD ekranom, 3 GB RAM-a i 32 GB memorije. Straga su kamere od 48, 8 te još dvije od 2 megapiksela, a prednja snima selfije od 13 mpx. Baterija je velika od čak 5000 mAh.</p><p><strong>Huawei Nova 5T, na pretplatu HT</strong></p><p>Nova 5T lanjski je Huaweijev telefon koji nije pao pod američku crnu listu i ima normalan pristup svim Googleovim servisima. Uz brzi Kirin 980 procesor ima 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, što znači da će bez problema obaviti sve zadatke, a s 6,26-inčnim ekranom visoke rezolucije dobro će poslužiti i u igrama. Dolazi s četiri kamere od 48, 16 te dvije od 2 megapiksela i prednjom od 32 mpx. Kapacitet baterije je 3750 mAh. U HT-u jednokratno košta 2084 kune uz Tarifu M koja uključuje 9 GB podataka i 5000 minuta i poruka. Njena cijena je 159 kuna mjesečno.</p><p><strong>TCL 10L - slobodna prodaja</strong></p><p>Kineski div TCL vlasnik je Alcatela i jedan od vodećih proizvođača ekrana, a model 10L iz njihove nove serije dolazi s velikim 6,53-inčnim ekranom Full HD rezolucije te 6 GB radne i 64 GB interne memorije koju možete proširiti microSD karticom. Opremili su ga sa četiri kamere (48, 8, 2 i 2 megapiksela) te prednjom od 16 mpx. Ima novi Android 10 i brzi Snapdragon 665 procesor s osam jezgri. U Mobisu stoji 1899 kuna.</p><p><strong>Xiaomi Redmi 9 - slobodna prodaja</strong></p><p>Redmi 9 dolazi s moćnom baterijom od 5020 mAh i velikim Full HD ekranom dijagonale 6,53 inča. Straga se nalaze četiri kamere od 13, 8, 5 i 2 megapiksela, a sprijeda je u malenom ‘zubu’ skrivena prednja kamera od 8 megapiksela. Ima procesor od 8 jezgri te 4/64 GB memorije i Android 10. Cijena mu je 1299 kuna na eKupi.</p><p><strong>iPhone SE </strong></p><p>Appleov popularni SE model ove godine njihov najjači čip A13 smješta iza ekrana dijagonale 4,7 inča koja je godinama bila najprepoznatljiviji Appleov znak. Ima 3 GB RAM-a i 64 GB memorije, kameru od 12 straga i sprijeda kameru od 7 megapiksela te bateriju od 1821 mAh. Na eKupi stoji 3999 kuna, ali nudi se i popust za plaćanje Maestro i Mastercard karticama.</p><p> </p>