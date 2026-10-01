Studija je obuhvatila čak 47,4 milijuna godišnjih MOT tehničkih pregleda. I električni automobili imali su i svojih slabosti. Zabilježeno je osjetno više problema s gumama i kočnicama
POUZDANOST
Velika analiza: Električni auti s mnogo kilometara prolaze bolje od benzinaca i dizelaša
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Jedna od najvećih analiza dosad o dugovječnosti električnih automobila donosi prilično zanimljiv rezultat. Britanska studija koja je obuhvatila čak 47,4 milijuna godišnjih MOT tehničkih pregleda pokazala je da električni automobili s velikom kilometražom rjeđe padaju na tehničkom od usporedivih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.
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