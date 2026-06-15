Velika Britanija zabranjuje društvene mreže maloljetnicima

Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno pokreće priču oko toga da planira uvesti potpunu zabranu korištenja društvenih mreža za svu djecu mlađu od 16 godina, što predstavlja jedan od najstrožih takvih zakona u svijetu. Cilj je zaštititi mlade od štetnog sadržaja i ovisničkih algoritama te, kako je vlada navela, "vratiti djeci njihovo djetinjstvo".

Nakon provedenog javnog savjetovanja, britanska vlada najavila je nove mjere koje će obuhvatiti popularne platforme poput TikToka i Instagrama. Premijer Keir Starmer poručio je kako je ovim potezom povučena jasna crta.

​- Tehnološki divovi imali su svoju priliku i nisu uspjeli, ali mi uskačemo kako bismo zaštitili djecu, podržali roditelje i postavili novu normalu za buduće generacije - rekao je Starmer u govoru u svojoj rezidenciji u Downing Streetu.

Vlada namjerava usvojiti zakon do kraja ove godine, a njegova primjena očekuje se u proljeće 2027. godine.

Što sve obuhvaća novi zakon?

Plan ne uključuje samo zabranu pristupa velikim društvenim mrežama, već i niz drugih ograničenja usmjerenih na online aktivnosti mladih. "Ova ograničenja idu dalje od bilo koje druge zemlje", stoji u priopćenju vlade.

Platforme i aplikacije na udaru

Zabrana će se odnositi na platforme koje se temelje na algoritmima i omogućuju korisnicima objavu vlastitog sadržaja. Među njima su Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X (bivši Twitter), koje će morati po zadanim postavkama onemogućiti pristup korisnicima mlađim od 16 godina. Aplikacije za izravnu razmjenu poruka, poput WhatsAppa ili Telegrama, neće biti obuhvaćene zabranom.

Osim toga, uvode se i stroga ograničenja na aplikacije za igranje. Djeci mlađoj od 16 godina bit će zabranjeno razgovarati s nepoznatim osobama, koristiti prijenose uživo (livestreaming) ili romantične chatbotove. Vlada također razmatra uvođenje dodatnih mjera za mlade do 18 godina, poput noćnog "policijskog sata" i obveznih pauza u "beskonačnom skrolanju".

Pravni kontekst i australski model

Ova inicijativa nadovezuje se na postojeći Zakon o sigurnosti na internetu iz 2023. godine, no potaknuta je i kampanjama roditelja čija su djeca stradala zbog štetnog online sadržaja. Ujedinjeno Kraljevstvo slijedit će model sličan onome koji je uvela Australija, gdje je zabrana stupila na snagu u prosincu 2025. godine. Samo mjesec dana nakon uvođenja zakona, Meta je ugasila čak 550.000 australskih korisničkih računa kako bi se uskladila s propisima.

Rezultati javnog savjetovanja pod nazivom "Odrastanje u online svijetu" pokazali su ogromnu podršku javnosti za ovakve mjere. Vlada je objavila da je devet od deset roditelja podržalo uvođenje minimalne dobi od 16 godina za pristup društvenim mrežama. Premijer je istovremeno naglasio kako ova zabrana ne znači da je Velika Britanija protiv tehnologije.

​- Ne prihvaćam, i nikada neću prihvatiti, da ne možete istovremeno biti i za tehnologiju i umjetnu inteligenciju, a u isto vrijeme reći da moramo zaštititi našu djecu - poručio je.

Izazovi provedbe i uloga regulatora

Starmer je priznao da će djeca vjerojatno pronalaziti načine kako zaobići zabranu, ali je dodao kako to nije dobar izgovor da se zakon ne donese.

​- Ne kažemo: 'Oh, gle, tinejdžer je nekako uspio doći do pića, pa se nećemo truditi zabraniti prodaju alkohola djeci' - rekao je. - Naši zakoni su pravila, ali su i izraz naših vrijednosti. Oni oblikuju društveni ugovor, pa će se time s vremenom promijeniti razgovori koje roditelji vode i očekivanja koja djeca imaju.

Izradu detaljnih pravila i nadzor nad provedbom zabrane vodit će britanski tehnološki regulator Ofcom u suradnji sa zakonodavcima. "Ofcom je do sada potaknuo neke od najjačih promjena u regulaciji online sigurnosti na svijetu, od široko rasprostranjenih provjera dobi do zaštite djece od zlostavljanja. Ali industrija mora otići puno dalje kako bi ljudi bili sigurni", stoji u službenoj izjavi Ofcoma. Vlada još uvijek nije objavila detalje o mehanizmima provjere identiteta ili drugim načinima provedbe zakona.

*uz korištenje AI-ja