Velika promjena za Anker: Sve brendove spojili pod isto ime, evo što su predstavili u Berlinu

Gotovo 15 godina nakon što je prodao svoj prvi baterijski proizvod, Anker Innovations najavio je objedinjavanje svojih pet brendova pod jednim imenom – Anker. Tvrtka će istodobno 5. rujna otvoriti svoju prvu samostalnu Anker trgovinu u Berlinu. Anker je osnovan 2011. godine kao tvrtka usmjerena na punjenje uređaja, a danas ima više od 200 milijuna korisnika u više od 180 zemalja. Tijekom razvoja tvrtka je stvorila zasebne brendove za različite kategorije proizvoda: Anker za punjenje, eufy za pametni dom, soundcore za audio i zabavu, SOLIX za energiju te eufyMake za kreativne alate.

Tvrtka sada planira proizvode i tehnologije iz tih kategorija objediniti pod jednim brendom.

„Brendovi po kategorijama imali su smisla dok su kategorije bile odvojene. Danas više nisu“, rekao je Steven Yang, osnivač i izvršni direktor Anker Innovationsa.

Objedinjavanje brendova, navode iz tvrtke, trebalo bi omogućiti koncentriranje ulaganja i povezivanje razvoja proizvoda i komunikacije pod jednim imenom.

Anker će svoj portfelj predstavljati kroz dvije cjeline. Anker For You obuhvaća tehnologiju za svakodnevno korištenje, od punjenja i zvuka do osobnog zdravlja i kreativnih alata, dok Anker for Home okuplja proizvode za dom, uključujući kućnu sigurnost, robotiku i energiju.

Promjena će se uvoditi postupno. Novi proizvodi prvi će nositi oznaku Anker, dok će postojeći proizvodi s vremenom prijeći pod jedinstveni brend. Jamstveno pokriće, korisnička podrška i servis ostaju nepromijenjeni.

Prva samostalna Anker trgovina otvara se u Berlinu

Anker će svoju prvu samostalnu maloprodajnu trgovinu otvoriti u subotu, 5. rujna, u Berlinu.

U trgovini će proizvodi biti predstavljeni kroz situacije iz svakodnevnog života, a ne prema klasičnim kategorijama. Ankerovi proizvodi dosad su se u maloprodaji prodavali kroz odvojene odjele i pod različitim imenima brendova.

U novoj trgovini proizvode će demonstrirati Ankerovi ambasadori. Posjetitelji će tako moći vidjeti kako središte za pametni dom, sigurnosna kamera i robotski usisavač mogu funkcionirati zajedno kao jedan sustav.

„Otvaranje naše prve samostalne Anker trgovine u Njemačkoj, na berlinskom Ku’dammu, za nas je vrlo posebna prekretnica“, rekao je Steven Yang.

Trgovina će biti organizirana prema novoj podjeli na Anker For You i Anker for Home. Tvrtka je najavila i otvaranje dodatnih trgovina, a lokacije i datumi bit će objavljeni naknadno.

Anker For You: tehnologija za svakodnevno korištenje

U svibnju je Anker predstavio svoj THUS AI čip, Neural-Net Compute-in-Memory čip koji AI obradu izvršava izravno na uređaju. Sada tu tehnologiju širi na novu liniju slušalica i bubica.

Anker soundcore AeroClip 2 Pro donosi taj čip u slušalice koje se pričvršćuju na uho. Slušalice imaju funkciju AI Voice Recording koja omogućuje snimanje sastanaka, telefonskih poziva i razgovora te njihovu automatsku transkripciju i sažimanje.

AeroClip 2 koristi isti čip i isti dizajn.

Over-ear slušalice Space 2 Pro također koriste THUS čip, kao i ugrađene mikrofone i senzore. Nude do 30 sati rada s uključenim aktivnim poništavanjem buke (ANC), odnosno do 60 sati bez ANC-a.

Liberty Buds 2 imaju sustav od osam senzora za jasnije pozive, dok zvučničke jedinice promjera 9,2 mm trebaju pružiti detaljan zvuk za glazbu i video.

Anker proširuje i ponudu uređaja namijenjenih spavanju. Sleep 4 i Sleep 4 Pro nadograđuju prethodne generacije slušalica za spavanje, s ciljem blokiranja buke i lakšeg uspavljivanja.

Sleep 4 Pro koristi sustav Track-Assess-Adjustment koji prati PPG, otkucaje srca i HRV te pomoću tehnologije BioSync prilagođava zvučni sadržaj korisniku. Kutija za punjenje ima zaslon osjetljiv na dodir i podržava bežično punjenje, a preko nje je moguće postaviti alarm, reproducirati opuštajuće zvukove i pregledavati podatke bez telefona.

SleepLab i SleepLab Pro prvi su Ankerovi zvučnici za noćni ormarić namijenjeni spavanju. SleepLab reproducira glazbu i zvukove za spavanje, uz noćno svjetlo i alarm.

SleepLab Pro koristi radar od 60 GHz za praćenje sna, otkucaja srca i disanja te analizu četiri faze spavanja. Na temelju prikupljenih podataka prilagođava zvučni sadržaj korisniku, bez potrebe za slušalicama, prstenom ili drugim uređajem za praćenje.

Nova generacija punjenja

Foto: Anker

U kategoriji u kojoj je Anker započeo poslovanje tvrtka je predstavila tri proizvoda koji, osim isporuke energije, imaju funkcije za njezino upravljanje.

Anker MagGo Power Bank Pro 2 magnetski je power bank s ugrađenim ventilatorom za hlađenje, za koji tvrtka navodi da ima SGS certifikat. Podržava magnetsko bežično Qi2.2 punjenje snage 25 W.

Prema navodima tvrtke, iPhone 17 Pro puni do 50 posto za 25 minuta, dok se sama baterija power banka puni do 80 posto za 52 minute.

Ventilator, dvostruki zračni kanali i grafensko odvođenje topline trebali bi održavati temperaturu ispod 36 °C tijekom punjenja. Ugrađeni zaslon prikazuje snagu, temperaturu i preostalo vrijeme punjenja.

Anker Laptop Charger Pro prepoznaje povezani model prijenosnog računala i upravlja njegovim punjenjem. Tvrtka navodi 100-postotno prepoznavanje Mac uređaja i više od 90 posto Windows uređaja.

Care Mode koristi posebnu krivulju punjenja i ograničava napunjenost baterije na 80 posto. Anker navodi da se time životni vijek baterije može produljiti za više od 40 posto. Desktop aplikacija omogućuje ažuriranja i mjesečna izvješća o stanju baterije.

Riječ je o 100 W GaN punjaču za koji tvrtka navodi da omogućuje potpuno punjenje za 55 minuta te da je 38 posto manji od Appleova punjača snage 96 W.

Anker MagStand Charging Station objedinjuje magnetsku podlogu snage 25 W, uvlačivi kabel i skriveni USB-C priključak.

Qi2 punjenje od 25 W s aktivnim hlađenjem, prema navodima tvrtke, puni iPhone 17 Pro do 50 posto za 22 minute. Care Mode prilagođava noćno punjenje vremenu alarma.

Stanica prikazuje snagu, temperaturu i vrijeme do potpunog punjenja, a nudi i personalizirane zaslone povezane s aplikacijom.

Anker for Home: lokalna umjetna inteligencija u središtu doma

Najveća novost u segmentu pametnog doma je Anker MindBase, lokalno AI središte koje povezuje uređaje u domu, lokalno izvršava AI procese i lokalno pohranjuje podatke kućanstva.

MindBase se temelji na tri elementa: povezivanju, lokalnoj inteligenciji i memoriji.

EasyOmni Link povezuje Ankerove uređaje i proizvode drugih proizvođača kompatibilne sa standardom Matter u jedinstveni kućni sustav. Podržani su Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant i Home Assistant.

TrueSmart Agent donosi lokalnu umjetnu inteligenciju kroz specijalizirane AI agente za različite dijelove doma. Oni rade na ugrađenoj AI Core računalnoj kartici, a među primjerima su NAS Agent i Security Agent.

EverSafe Memory nudi 48 TB proširive lokalne pohrane za obiteljske fotografije, snimke i druge podatke, koji ostaju pohranjeni unutar doma.

Prvi proizvod koji koristi novu platformu bit će Anker MindBase Security Kit.

Nadolazeća Anker eufy TrackLight Cam S1 kombinira svjetlo s automatskim praćenjem i 4K telefoto kameru, dok Video Doorbell S4 pruža panoramski pogled od 180 stupnjeva i smanjuje mrtve kutove.

Uz niz senzora za ulaze i kretanje, Smart Security Shield koristi dvostruki radar od 180 stupnjeva za otkrivanje kretanja nepoznatih osoba. DSKey tehnologija omogućuje sustavu prepoznavanje poznatih prijatelja i članova obitelji s udaljenosti do 30 metara.

MindBase je osmišljen za rad s postojećim Anker eufy sigurnosnim kamerama i uređajima. Korisnici sustava HomeBase S380 moći će postojeće snimke prenijeti na novo MindBase središte.

Anker MindBase Security Kit stiže kasnije ove godine, a cijena će biti objavljena bliže početku dostupnosti.

Anker eufy Security predstavio je i NVR Security System E50, Video Doorbell S4, Window Camera E10 i Fall Detection Sensor.

Novi robotski usisavač i robotska kosilica

Anker eufy predstavio je novi robotski usisavač Omni E35 i robotsku kosilicu S2 Max.

Anker eufy Robot Vacuum Omni E35 namijenjen je dubinskom čišćenju doma. Prema navodima tvrtke, izrađen je prema standardima za proizvode namijenjene bebama te je dobio TÜV certifikat „Maternal and Infant Cleaning Robot“ za uklanjanje bakterija, razinu buke, učinkovitost čišćenja i mogućnosti samočišćenja.

Opremljen je HydroJet 2.0 valjkom za samočišćenje i usisnom snagom od 35.000 Pa za uklanjanje prašine, prljavštine, grinja i drugih nečistoća iz tepiha.

Robot Lawn Mower S2 Max prva je robotska kosilica koju je tvrtka u potpunosti razvila interno. Radi autonomno, bez graničnih žica i RTK sustava, a automatski produživač omogućuje košenje do samog ruba.

Kosilica ima pogon na sve kotače i može savladati nagibe do 80 posto, odnosno 38 stupnjeva. Može mapirati i kositi površine do 15.000 četvornih metara.

Na europsko tržište stiže u svibnju 2027. godine.

Solarni sustav za kućnu energiju

U području kućne energije Anker je predstavio sustav koji bi solarne sustave s balkona trebao približiti mogućnostima rezervnog napajanja cijelog doma.

Anker SOLIX Solarbank Max, prema navodima tvrtke, prvi je plug-in sustav za pohranu energije koji odgovara specifikacijama kućne baterije.

Ima solarni ulaz od 10 kW i kapacitet od 7 kWh, koji se može proširiti do 42 kWh, dok AC izlaz iznosi 3500 W.

Anker navodi da Solarbank Max može smanjiti troškove instalacije do 80 posto i skratiti vrijeme povrata ulaganja za do dvije godine.

Sustav Plug-in Power 2.0 omogućuje certificiranom električaru prilagodbu jedne utičnice i povezivanje sustava istoga dana. AI sustav za upravljanje energijom prati više od 870 dinamičkih tarifa električne energije i optimizira vrijeme pohrane ili prodaje solarne energije.

Anker ulazi u područje zdravlja sluha

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Anker je najavio i ulazak u područje zdravlja sluha.

Prvi proizvodi bit će slušni aparati koje pokreće vlastiti THUS AI čip. Oslanjat će se na tehnologije smanjenja buke, dugog trajanja baterije i brzog punjenja koje je Anker razvio za svoje slušalice.

Više detalja tvrtka će objaviti tijekom sljedećih mjeseci.