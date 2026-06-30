Velika promjena za WhatsApp: Stižu zasebna korisnička imena, rezervacije kreću ovaj tjedan

WhatsApp, popularna aplikacija za razmjenu poruka u vlasništvu Mete, nakon godina testiranja i iščekivanja korisnika napokon uvodi korisnička imena. Ova funkcija predstavlja jednu od najvećih promjena u povijesti aplikacije, a njezin je primarni cilj ojačati privatnost i sigurnost korisnika, omogućujući im komunikaciju bez potrebe za dijeljenjem osobnog broja telefona.

Mogućnost rezervacije jedinstvenih korisničkih imena započet će već ovoga tjedna, dok će se sama funkcionalnost uvoditi postepeno korisnicima diljem svijeta tijekom nadolazećih mjeseci. WhatsApp će obavijestiti korisnike kada opcija postane dostupna u njihovoj zemlji. S obzirom na golemu bazu od preko tri milijarde korisnika, očekuje se prava utrka za najpoželjnijim imenima.

Kako rezervirati svoje korisničko ime?

Kada mogućnost rezervacije postane dostupna, korisnici će je moći pronaći u postavkama aplikacije. Potrebno je otići na izbornik Postavke, zatim dodirnuti svoju profilnu fotografiju ili odabrati opciju Račun, gdje će se nalaziti nova stavka za odabir korisničkog imena. Proces je osmišljen kako bi bio jednostavan i intuitivan. Korisnicima će također biti ponuđena opcija da preuzmu svoje postojeće korisničko ime s Instagrama ili Facebooka, čime Meta nastoji objediniti iskustvo na svojim platformama.

Iz tvrtke su pojasnili i pravila za kreiranje imena: ona moraju imati između tri i 35 znakova, a mogu sadržavati slova, brojke i donje crte. Kako bi se spriječile zloupotrebe i lažno predstavljanje, imena poznatih osoba i velikih brendova bit će unaprijed rezervirana. Za one koji nemaju inspiracije, WhatsApp je pripremio i ugrađeni generator koji će pomagati pri odabiru.

Primarni fokus na sigurnosti i privatnosti

Glavni razlog uvođenja ove novosti leži u zaštiti privatnosti. Iz WhatsAppa su poručili kako je "broj telefona osoban i vezan za brojne aspekte života" te da "ponekad jednostavno želite razgovarati s nekim bez otkrivanja svojih znamenki". Ovo je posebno važno u velikim grupnim razgovorima, gdje se broj telefona često dijeli s desecima ili stotinama nepoznatih ljudi, što otvara vrata potencijalnim zloupotrebama, neželjenim pozivima ili porukama.

Jednom kada funkcija bude u potpunosti aktivna, telefonski broj korisnika više neće biti vidljiv osobama koje nisu u njihovim kontaktima ili onima s kojima prvi put stupaju u kontakt. Umjesto broja, prikazivat će se odabrano korisničko ime. Kako bi dodatno spriječili neželjene poruke, WhatsApp je uveo i opcionalnu mjeru zaštite nazvanu "šifra korisničkog imena". Riječ je o četveroznamenkastom kodu koji će druga osoba morati unijeti uz vaše korisničko ime kako bi vam mogla poslati prvu poruku, čime se stvara dodatni sloj zaštite od spama, o čemu je izvijestio i GSM Arena. Važno je naglasiti da neće postojati javni imenik ili tražilica korisničkih imena. Da biste nekoga kontaktirali, morat ćete znati njegovo točno korisničko ime.

Dio šireg trenda u digitalnoj komunikaciji

Uvođenje korisničkih imena na WhatsAppu nije izoliran slučaj, već dio šireg trenda u industriji aplikacija za razmjenu poruka. Konkurentske platforme poput Telegrama i Signala već dugo nude sličnu mogućnost, odmičući se od telefonskog broja kao jedinog identifikatora. Ovaj pomak odražava rastuću svijest korisnika o važnosti zaštite osobnih podataka u digitalnom dobu. Telefonski brojevi sve se više smatraju osjetljivim podatkom koji može biti iskorišten za phishing napade, prevare i razne oblike online uznemiravanja.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost uglavnom pozdravljaju ovaj potez kao značajno poboljšanje privatnosti. Ipak, neki upozoravaju da, unatoč ovoj funkciji, WhatsApp kao dio Metinog ekosustava i dalje prikuplja značajnu količinu metapodataka o svojim korisnicima. Reakcije samih korisnika su podijeljene: dok većina s odobravanjem gleda na povećanu kontrolu nad svojim podacima, manji dio izražava zabrinutost zbog mogućnosti da novi sustav otvori vrata novim vrstama prevara.