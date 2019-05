Velika zainteresiranost za Play Media Day u Banja Luci!

Ovogodišnji program je smješten u tri konferencijske dvorane - Uran, Merkur i Jupiter, koje će ponuditi ukupno tri atraktivna panela, kao i 18 predavanja, što ovogodišnji događaj svrstava među programski najbogatije u regiji.

Tri atraktivna panela će činiti dio programa u Uran dvorani, koja će u fokus staviti influencer, podcast, kao i nove marketinške trendove! Da li influencer postaje zanimanje budućnosti ili je to već ozbiljan biznis? Utjecajni već zamijenjuju tradicionalne medije, ali da li je to zapravo njihova ambicija ili više želja da postanu poznati i slavni? Odgovore na ova pitanja, kao i na to da li je profitabilno uopće biti influencer, te šta bi oni posavjetovali brendove, prisutni će imati priliku čuti u okviru panela “Influenceri: Od zanimanja do novog medija”. Panel će moderirati Andrea Baba - Influencer, PR i Digital menadžer Pioniri Communications, dok će na ovu temu diskutirati Nika Ilčić - Digital influencerica, Alen Žabo - YouTuber, Mirza Mustafagić - influencer, kao i Milica Perić - YouTuberica.

Trendovi iz svijeta dolaze u našu regiju kasneći u prosjeku dvije godine. To i nije loše, ako znamo da dobar dio trendova ne preživi toliko vremena. U panel diskusiji "Trendovi u agencijskom i biznis svijetu" panelisti će pokušati odgovoriti na nekoliko pitanja. Koliko mi iz Adriatic regije doprinosimo stvaranju novih trendova, a koliko se oslanjamo na trendove koji nam dolaze iz svijeta? Da li je sve ono što je hit u svijetu, upotrebljivo i kod nas? Koja su to tri trenda, koja su danas aktualna u našoj regiji, kao i koliko je znanje sa kojim raspolažemo dovoljno, da bismo se upustili u osvajanje svjetskih trendova?

Na ova pitanja će prisutnima dati odgovore moderator panela Ekrem Dupanović - Izdavač i glavni urednik Media Marketinga, Art&Business i Woman.Comm, Bosna i Hercegovina i Diana Zekić Jokić - Menadžerica korporativnih poslova za Hrvatsku i BiH Molsoon Coors, Hrvatska, te Maja Čulig - Direktorica menadžmenta Grupe za marketing i korporativnu komunikaciju Addiko Bank, Hrvatska, kao i Ivan Živković - Direktor menadžmenta i kreativni direktor Pioniri Communications, Srbija i Daniel Ackermann - Direktor i suosnivač Degordian i Bornfight, Hrvatska. Ova marketinška panel poslastica se itekako sa nestrpljenjem očekuje!

Još jedna zanimljiva tema, predstavit će podcast kao novu poslasticu za oglašivače. Podcast je “radio-Netflix”. U svijetu postoji 630.000 podcasta sa više od 18 miliona epizoda, na više od 100 jezika.

Jedan od 3 panela na Play Media Day 04 je i "Podcasting na Balkanu - nova ljubav marketara" u kojoj će sudjelovati podcasteri iz cijele regije. Panel će moderirati Goranka Jednak Maksimović - producentica Radio televizije Vojvodina. Sudionici panela su Anže Tomić - osnivač podcasta “Apparatus”, Arnel Šarić - autor podcasta “Radijo”, Ivan Minić - autor podcasta “Pojačalo”, kao i Saša Tenodi i Ivan Voras - autori podcasta “Surove strasti”.

Na panelu će prisutni saznati zašto je podcast novi medij za plasiranje sadržaja, tko se i kako oglašava u podcastima. Regionalni podcasteri podijelit će iskustva pokretanja podcasta, povezivanja sa slušateljima, izgradnje podcast brenda, načine promocije sadržaja, kao i biznis modele u podcastingu. Prateći predviđanje da će se za dvije godine većina pretraga obavljati glasom, sudionici će saznati i kako se audio sadržaji na zahtjev mogu monetizirati, koliko je pričanje priča glasom moćan alat u marketing kampanjama i na koji način prevladati ograničenja audio sadržaja na zahtjev. Lista predavača i panelista dostupna je na stranici, dok će kompletan program događaja sa satnicama, biti predstavljen uskoro.

Za veće PR i marketing timove koji žele da biti dio Play Media Day 04, omogućene su dodatne pogodnosti. Za dvije kupljene ulaznice, organizatori treću daju besplatno, dok za tri kupljene kotizacije, dvije idu na poklon.

Ovogodišnji Play Media Day nudi mnoštvo zanimljivih dodatnih sadržaja u atraktivnom prostoru CineStar 4DX Delta Planet, kao i odličnu zabavu i druženje na terasi multipleksa.

