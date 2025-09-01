Obavijesti

TELEFON ZA 'SIĆU'

Veliki ekran, velika baterija i niska cijena: Evo što sve donosi pristupačni Xiaomi Redmi 15C

Ivan Hruškovec
Čitanje članka: 1 min
Veliki ekran, velika baterija i niska cijena: Evo što sve donosi pristupačni Xiaomi Redmi 15C
4
Foto: Xiaomi

Redmi 15C dolazi s prostranim 6,9-inčnim HD+ zaslonom i brzinom osvježavanja do 120 Hz te baterijom od 6000 mAh, ali i cijenom od samo 109 eura

Xiaomi je predstavio novi Redmi 15C, pametni telefon koji kombinira veliki zaslon, solidne performanse i iznenađujuće nisku cijenu. Model stiže u dvije memorijske varijante, s 4 GB RAM-a i 128 GB pohrane te s 8 GB RAM-a i 256 GB pohrane.

Redmi 15C dolazi s prostranim 6,9-inčnim HD+ zaslonom i brzinom osvježavanja do 120 Hz, što bi trebalo osigurati glatko skrolanje kroz sadržaj i ugodnije gledanje videa. Stražnja strana uređaja izvedena je u prepoznatljivom Xiaomi stilu, a kućište je priliko tanko s debljinom od 8 mm. U ponudi su četiri boje – Midnight Black, Mint Green, Moonlight Blue i Twilight Orange.

Foto: Xiaomi

Na stražnjoj strani nalazi se dvostruka kamera od 50 MP s AI obradom, uz koju je i QVGA kamera. Unatoč tankoj izvedbi, uređaj ima bateriju kapaciteta 6000 mAh, koja prema navodima proizvođača omogućuje do 22 sata reprodukcije videa ili do 82 sata slušanja glazbe. Podržano je i brzo punjenje od 33 W, pri čemu se baterija do 50 posto napuni za otprilike 31 minutu, a tu je i funkcija obrnutog punjenja kojom telefon može napuniti druge uređaje.

Pokreće ga MediaTek Helio G81-Ultra procesor, a uz proširenje virtualne memorije RAM može doseći do 16 GB. Korisnicima je na raspolaganju i utor za proširenje pohrane do 1 TB. Softversku osnovu čini Xiaomi HyperOS 2 s funkcijama poput Circle to Search i Google Gemini, dok Xiaomi Interconnectivity značajke omogućuju sinkronizaciju poziva i dijeljenje međuspremnika s drugim Xiaomi uređajima.

Foto: Xiaomi

Redmi 15C nosi IP64 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vode, a ugradili su i pojačane zvučnike s do 200 posto glasnoće za bolju čujnost u bučnim okruženjima.

U promotivnoj ponudi do kraja rujna cijene iznose 109 eura za osnovni i 129 eura za jači model.

