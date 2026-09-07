Obavijesti

Tech

Komentari 0
PROCVAT

VELIKI POVRATAK Evo koja generacija sve više kupuje CD

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VELIKI POVRATAK Evo koja generacija sve više kupuje CD
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jedan od ključnih razloga porasta prodaje CD-ova je korejski pop, koji čini njezin znatan dio. Treba istaknuti da je BTS-ov Arirang dosad najprodavaniji disk godine, no to je samo dio slagalice

Admiral

Kompaktni diskovi ponovno doživljavaju procvat, podaci su američke tvrtke Luminate koja prikuplja i analizira informacije o industriji zabave, a po njima je u prvoj polovini 2026. zabilježen porast prodaje CD-ova od 16 posto.

Iz tvrtke kažu da će vas vjerojatno iznenaditi tko ih kupuje - to su pripadnici generacije Z i milenijalci. Samo u Sjedinjenim Državama u spomenutom razdoblju prodano ih je 16,3 milijuna, piše časopis Rolling Stone.

Taj format nadmašuje i vinil, koji je porastao za samo 2,4 posto. Službeno je: Današnji ljubitelji glazbe imaju težak slučaj Discman groznice. Poznavatelji trendova i situacije kažu kako je shvatljivo da se mlađi slušatelji okreću 'fizičkim' medijima da bi ostvarili tu izravnu taktilnu vezu. Žele se isključiti iz mreže kada nešto slušaju umjesto da za to traže dopuštenje s ekrana.

Jedan od ključnih razloga porasta prodaje CD-ova je korejski pop, koji čini njezin znatan dio. Treba istaknuti da je BTS-ov Arirang dosad najprodavaniji disk godine, no to je samo dio slagalice.

U igri su i ostali kulturni čimbenici - posebno činjenica da 60 posto obožavatelja iz generacije Z kaže da uglavnom sluša glazbu iz devedesetih ili onu iz još ranijeg razdoblja. Prije pet godina ta je brojka iznosila samo 18 posto.

Rolling Stone smatra da je objašnjenje prilično jednostavno. CD je dobar izbor jer ne moraju nigdje biti prijavljeni. Nitko ih ne prati niti prikuplja njihove podatke. Nema lozinki ni ažuriranja softvera. Alanis Morissette nikada neće pauzirati usred CD-a Jagged Little Pill da bi vam poslala šesteroznamenkast verifikacijski kod na mobitel. Što god se dogodi dok slušate njezinu glazbu - to ostaje između vas i Alanis.

Istodobno je zvuk CD-a puniji i bogatiji u odnosu na niske brzine streaminga. Ponekad je i kvaliteta zvuka važna. 

Proizvodnja vinila traje puno dulje. Ako ste kupili izvrstan novi album Olivije Rodrigo na LP-u, vjerojatno ste izdvojili 40 dolara za nepotpuno iskustvo slušanja - jer su pjesme 'izrezane' da bi sve stale na vinil, a CD vam nudi čitav album.

Streaming nudi praktičnost i brzinu, ali i stalne distrakcije. Vaš pametni telefon je nametljiv, zahtjevan, pasivno-agresivan cimer koji vam je koristan, ali zna biti i prava gnjavaža, osobito kad vas neprestano prekida pitanjima poput "Hej, što radiš? Jesi li provjerio e-poštu?" Teško se izgubiti u glazbi kad vam je jedini izvor isti uređaj koji istodobno koristite za poruke, vijesti i duhovite videozapise.

Na isti su se način nastavile tiskati i knjige, premda su stručnjaci predviđali da će ih zamijeniti digitalni čitači. Vrijeme će možda pokazati da je i s glazbom jednako, piše Rolling Stone. 

Ispada da ono što ljudi žele od knjige na najkvalitetniji način mogu dobiti upravo u - knjizi. Tko je to mogao predvidjeti? I je li neobično ako se pokaže da je i s glazbom isto?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Apple još nije ni otkrio preklopni iPhone, ali u Berlinu smo isprobali dodatke za njega
STIŽE IPHONE ULTRA

VIDEO Apple još nije ni otkrio preklopni iPhone, ali u Berlinu smo isprobali dodatke za njega

Na sajmu IFA u Berlinu predstavljeni su dodaci za novi preklopni iPhone, koji bi se mogao zvati iPhone Ultra, iako službene informacije o uređaju trebamo vidjeti tek u srijedu
VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi
SKRIVENI TRIK

VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi

Na sajmu IFA u Berlinu predstavljen je novi robusni telefon Xsnap 7 Pro, koji se ističe mogućnošću vađenja kamere za snimanje iz prvog lica, a njegova prodaja započet će putem Kickstarter kampanje.
Igru bivših kreatora Witchera u tri dana kupilo milijun igrača. Što je to Blood of Dawnwalker?
NOVA HIT IGRA

Igru bivših kreatora Witchera u tri dana kupilo milijun igrača. Što je to Blood of Dawnwalker?

Mračni fantasy RPG, The Blood of Dawnwalker, postigao je izvanredan uspjeh prodajom milijun primjeraka u tri dana, a igrači hvale duboku priču i inovativni sustav borbe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026