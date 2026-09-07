VELIKI POVRATAK Evo koja generacija sve više kupuje CD

Kompaktni diskovi ponovno doživljavaju procvat, podaci su američke tvrtke Luminate koja prikuplja i analizira informacije o industriji zabave, a po njima je u prvoj polovini 2026. zabilježen porast prodaje CD-ova od 16 posto.

Iz tvrtke kažu da će vas vjerojatno iznenaditi tko ih kupuje - to su pripadnici generacije Z i milenijalci. Samo u Sjedinjenim Državama u spomenutom razdoblju prodano ih je 16,3 milijuna, piše časopis Rolling Stone.

Taj format nadmašuje i vinil, koji je porastao za samo 2,4 posto. Službeno je: Današnji ljubitelji glazbe imaju težak slučaj Discman groznice. Poznavatelji trendova i situacije kažu kako je shvatljivo da se mlađi slušatelji okreću 'fizičkim' medijima da bi ostvarili tu izravnu taktilnu vezu. Žele se isključiti iz mreže kada nešto slušaju umjesto da za to traže dopuštenje s ekrana.

Jedan od ključnih razloga porasta prodaje CD-ova je korejski pop, koji čini njezin znatan dio. Treba istaknuti da je BTS-ov Arirang dosad najprodavaniji disk godine, no to je samo dio slagalice.

U igri su i ostali kulturni čimbenici - posebno činjenica da 60 posto obožavatelja iz generacije Z kaže da uglavnom sluša glazbu iz devedesetih ili onu iz još ranijeg razdoblja. Prije pet godina ta je brojka iznosila samo 18 posto.

Rolling Stone smatra da je objašnjenje prilično jednostavno. CD je dobar izbor jer ne moraju nigdje biti prijavljeni. Nitko ih ne prati niti prikuplja njihove podatke. Nema lozinki ni ažuriranja softvera. Alanis Morissette nikada neće pauzirati usred CD-a Jagged Little Pill da bi vam poslala šesteroznamenkast verifikacijski kod na mobitel. Što god se dogodi dok slušate njezinu glazbu - to ostaje između vas i Alanis.

Istodobno je zvuk CD-a puniji i bogatiji u odnosu na niske brzine streaminga. Ponekad je i kvaliteta zvuka važna.

Proizvodnja vinila traje puno dulje. Ako ste kupili izvrstan novi album Olivije Rodrigo na LP-u, vjerojatno ste izdvojili 40 dolara za nepotpuno iskustvo slušanja - jer su pjesme 'izrezane' da bi sve stale na vinil, a CD vam nudi čitav album.

Streaming nudi praktičnost i brzinu, ali i stalne distrakcije. Vaš pametni telefon je nametljiv, zahtjevan, pasivno-agresivan cimer koji vam je koristan, ali zna biti i prava gnjavaža, osobito kad vas neprestano prekida pitanjima poput "Hej, što radiš? Jesi li provjerio e-poštu?" Teško se izgubiti u glazbi kad vam je jedini izvor isti uređaj koji istodobno koristite za poruke, vijesti i duhovite videozapise.

Na isti su se način nastavile tiskati i knjige, premda su stručnjaci predviđali da će ih zamijeniti digitalni čitači. Vrijeme će možda pokazati da je i s glazbom jednako, piše Rolling Stone.

Ispada da ono što ljudi žele od knjige na najkvalitetniji način mogu dobiti upravo u - knjizi. Tko je to mogao predvidjeti? I je li neobično ako se pokaže da je i s glazbom isto?