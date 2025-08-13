Veliki uspjeh: Prvi hrvatski satelit osvojio međunarodnu nagradu od Američkog instituta

Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year - Rookie of the Year 2025, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu prestižne konferencije Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju, Utah, SAD.

Ova nagrada dodjeljuje se svake godine najuspješnijim novim misijama u svemirskoj industriji, a pobjednika bira stručna i šira javnost glasovanjem. CroCube je nominaciju dobio zahvaljujući svojem uspjehu i međunarodnoj prepoznatljivosti unatoč skromnim resursima, a sada je i službeno prepoznat kao najbolji u svojoj kategoriji na svjetskoj razini.

- Iz srca zahvaljujemo svima koji su glasali i podržali ovu misiju. Vaš glas odjeknuo je u svemiru i vratio se kući s povijesnim priznanjem za Hrvatsku - poručili su CroCube tima.