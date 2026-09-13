VIDEO Blizzard najavio Diablo V, igra donosi radikalan zaokret

Blizzard je na svečanom otvaranju BlizzCona 2026. službeno najavio Diablo 5, potvrdivši da sljedeći glavni nastavak u legendarnom serijalu stiže u proljeće 2029. godine. Nova igra donosi radikalan zaokret u priči, postavljajući igrače u svijet koji je već uništen.

Potpuno novi početak za Sanctuary

Tijekom panela koji su vodili predsjednica Blizzarda Johanna Faries i razvojni tim igre Diablo 5, otkriven je ključni detalj koji mijenja sve što znamo o serijalu. Radnja je smještena stotinu godina nakon događaja iz igre Diablo 4, u svijetu Sanctuaryja gdje je Diablo već pobijedio, a heroji su poraženi. Za razliku od svih prethodnih igara u kojima je cilj bio spriječiti apokalipsu, ovaj put igra počinje nakon što se ona već dogodila.

Kako su iz Blizzarda jasno poručili, u novom nastavku neće biti sigurnih utočišta poput gradova, a igrači će se boriti za golo preživljavanje u svijetu koji je pao.

​- Sanctuary je pao. Diablo je pobijedio - objavili su iz Blizzarda.

Ovaj mračni preokret obećava potpuno drugačiju atmosferu i izazove, gdje nada gotovo da i ne postoji, a tama se proširila svakim kutkom svijeta.

Povratak poznatih klasa i jedno novo lice

Razvojni tim ponudio je i prvi uvid u svijet igre, klase i kreativni smjer. Potvrđeno je da se vraćaju dvije omiljene klase iz prijašnjih nastavaka - Demon Hunter i Monk. Njima će se pridružiti i potpuno nova klasa, Plague Knight (Vitez kuge), čije sposobnosti još nisu detaljno predstavljene, ali ime sugerira mračnu i opasnu ulogu u uništenom svijetu.

Osim klasa, najavljeno je da će dizajn sustava opreme (itemizacije) biti inspiriran legendarnim Diablom 2, što uključuje i povratak runa i runskih riječi, što će zasigurno obradovati dugogodišnje fanove serijala. Unatoč ovim najavama, detalji o samom gameplayu, sustavima napredovanja i načinu na koji će se sve to prevesti u igračko iskustvo za sada su ostali tajna. Blizzard je obećao redovite obavijesti o napretku razvoja počevši od 2027. godine.

Širenje franšize na nove medije

Blizzard ne planira stati samo na videoigrama. Potvrđeno je da je u razvoju i animirana serija smještena u svijet Diabla, koja nastaje u suradnji s Netflixom. Kako prenosi Eurogamer.net, ni o ovom projektu nije otkriveno previše detalja, ali službeni opis daje naslutiti mračnu atmosferu.

"Tama Sanctuaryja se širi. Blizzard i Netflix razvijaju novu animiranu seriju smještenu u svijet Diabla, donoseći franšizu na novi ekran. Imat ćemo više informacija kako se serija bude oblikovala. Do tada, ostanite još malo... i pratite nas."

Budućnost Diabla

Najava igre Diablo 5 samo tri godine nakon izlaska Diabla 4 predstavlja značajno ubrzanje u ciklusu izdavanja igara za ovaj serijal, s obzirom na to da je između trećeg i četvrtog nastavka prošlo čak 11 godina. Unatoč novom projektu, Blizzard je potvrdio da nastavlja s podrškom za Diablo 4, najavivši novi paket klasa, The Amazon, koji stiže 2027. godine, kao i dolazak igre na konzolu Nintendo Switch 2.

Diablo franšiza, koja ove godine slavi svoju 30. godišnjicu, okupila je više od 130 milijuna igrača diljem svijeta od svog prvog izdanja 1996. godine, a sudeći prema najavama, njezina mračna budućnost izgleda svjetlije no ikad.

*uz korištenje AI-ja