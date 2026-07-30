VIDEO Google ima novi Gemini model za robote: Sada mogu upravljati čitavim tijelom

Google DeepMind najavio je novu verziju svog modela umjetne inteligencije Gemini koja može upravljati čitavim nizom robota. To uključuje i humanoidne robote sposobne za zadatke poput čišćenja smeća i podizanja kanti za zalijevanje. Tvrtka je objavila video koji prikazuje platformu Gemini Robotics 2 u akciji, a rezultati su prilično impresivni. Prikazuje robote kako stavljaju kasetu u radio, uvrću žarulju, pa čak i vežu vreću za smeće.

Što sve novi roboti mogu raditi

Dok je originalni sustav Gemini Robotics već mogao pokretati robote koji su izvodili precizne radnje poput zatvaranja vrećica za pohranu i slaganja origamija, to se uglavnom odnosilo na robotske ruke i šake. Ova nadogradnja donosi "inteligentnu kontrolu cijelog tijela", što predstavlja značajan korak naprijed. To omogućuje humanoidnim robotima, poput Apptronikova modela Apollo 2, da izvode zadatke koji zahtijevaju kombinaciju mobilnosti i manipulacije, kao što su hodanje, saginjanje i čišćenje prostorije.

Zahvaljujući novoj tehnologiji, roboti sada pokazuju novu razinu finih motoričkih vještina. Demonstrirane su delikatne radnje poput uvrtanja žarulje (s 92 posto uspješnosti), vezanja vreće za smeće (44 posto uspješnosti) i zatvaranja vrećice s patentnim zatvaračem (40 posto uspješnosti). U testovima je humanoid opremljen novim AI-jem uspješno dohvatio predmete s polica sa stopom uspjeha od 76,3 posto. Iako djeluje skeptično, Google obećava da spomenuti video sadrži "snimke u stvarnom vremenu" "potpuno autonomnih" robota, kako prenosi Engadget. To je u potpunoj suprotnosti s robotima Optimus Elona Muska, za čiju je demonstraciju visokog profila dokazano da su korišteni teleoperatori za upravljanje.

Tehnologija koja stoji iza pokreta

Google ovo postiže integracijom nekoliko različitih AI modela u robote, što rezultira multimodalnim razumijevanjem njihove okoline. Ključna inovacija leži u vizualno-jezično-akcijskom (VLA) modelu koji prevodi vizualne i jezične unose u motornu kontrolu za cijelog robota, od stopala do vrhova prstiju. Postoji jedan vizualno-jezični model za pomoć pri razumijevanju te dva vizualno-jezična akcijska modela koji kontroliraju pokrete cijelog tijela i ruku. Uz to, novi model za "utjelovljeno rezoniranje", Gemini Robotics ER 2, djeluje kao mozak na visokoj razini koji robotima omogućuje razumijevanje okoline i zadataka u stvarnom vremenu putem kontinuiranog video prijenosa. Ta "vremenska inteligencija" omogućuje im praćenje napretka, ispravljanje pogrešaka bez ponovnog pokretanja i utvrđivanje kada je zadatak dovršen.

Foto: Google

Vrijedno je napomenuti da ovo nisu roboti opće namjene koji mogu raditi gotovo bilo što. Model je posebno obučen za obavljanje svakog zadatka prikazanog u videu, koristeći kombinaciju ljudskog teleoperiranja, video primjera i simulacija. Google DeepMind kaže da je to "još jedna prekretnica na našem putu prema onome što nazivamo fizičkim AGI-jem, što znači da ćemo dobiti robota koji može učiniti sve što i čovjek može", navodi se u izjavi koju je objavio Wired.

Pitanje sigurnosti je ključno

Postoji i jedno važno upozorenje. Ovo su roboti ispunjeni umjetnom inteligencijom, a umjetna inteligencija griješi. To je frustrirajuće kada tražite odgovor na upit, ali potencijalno smrtonosno kada se radi o teškom robotu veličine čovjeka.

Google kaže da primjenjuje višeslojni pristup kako bi osigurao da budući roboti budu sigurni. Svaki sloj modela ima zaštitne mehanizme, a uveden je i novi referentni test pod nazivom ASIMOV-Agentic za otkrivanje hoće li naredba dovesti do štetnog ishoda.

​- Pitanje sigurnosti je još izraženije jer ih stavljate u mnogo drugih situacija - rekla je za Wired Carolina Parada, voditeljica robotike u Google DeepMindu. - Pojavit će se mnogo nesigurnosti, pa želite biti u mogućnosti dublje razumjeti pitanje sigurnosti.

Konačno, sve je ovo u ranoj fazi. Google neće uskoro lansirati robote za potrošače. S druge strane, robotički suparnik Elon Musk obećava da će nadolazeći Teslini roboti Optimus biti "najveći proizvod ikad" koji će rezultirati prodajom od 10 bilijuna dolara. Jednom je izjavio da ćemo do 2026. imati 50.000 do 100.000 Optimus robota, a do kraja 2025. tisuću malih robota koji će se kretati po proizvodnim pogonima. Potonje se nije dogodilo, a prvo je upitno.

*uz korištenje AI-ja