Ovo postrojenje prvo je takve vrste u svijetu, a nalazi se u gradu Liuzhou u kineskoj autonomnoj regiji Guangxi Zhuang. Njen primarni fokus stavljen je na masovnu proizvodnju UBTechovih serija robota Walker S i Cruzr.
VIDEO Iz ove megatvornice u Kini svakih 10 minuta izlazit će jedan humanoidni robot
Zaboravite na trenutak softverske agente umjetne inteligencije jer potpuno autonomni roboti predstavljaju novu tehnološku granicu, a brojne tvrtke diljem svijeta utrkuju se kako bi usavršile svoje androide. Kineska tvrtka UBTech napravila je ogroman iskorak u tom smjeru otvaranjem nove pametne tvornice koja može proizvesti deset tisuća robota godišnje, što bi moglo zauvijek promijeniti način na koji funkcionira globalna proizvodnja.
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Prva tvornica takve vrste na svijetu
Ovo postrojenje prvo je takve vrste u svijetu, a nalazi se u gradu Liuzhou u kineskoj autonomnoj regiji Guangxi Zhuang. Njen primarni fokus stavljen je na masovnu proizvodnju UBTechovih serija robota Walker S i Cruzr. Tvornica se prostire na 14.000 četvornih metara i dizajnirana je s ciljem da s proizvodne trake siđe jedan potpuno dovršen humanoidni robot svakih deset minuta.
Ovaj potez označava vrlo važan prijelaz u industriji robotike jer prebacuje fokus s izrade laboratorijskih prototipova na komercijalnu proizvodnju velikih razmjera. UBTech aktivno pomiče granice, a sama tvornica u velikoj mjeri koristi upravo humanoidne robote i vozila bez vozača, pružajući fascinantan uvid u budućnost proizvodnje.
Modeli Cruzr Y1 i Cruzr S2 zaduženi su za istovar materijala, a zatim ih slažu, utovaruju i transportiraju kroz pogon. S druge strane, suradnički roboti sudjeluju u procesu završne montaže koji finalizira svaki proizvod. Ovi roboti u završnoj fazi rade u tandemu s ljudskim operaterima i uključuju autonomna vozila te rotirajuće radne stolove, o čemu je ranije izvijestio TechRadar.
U odvojenom razvoju događaja, iz tvrtke napominju kako su pokrenuli i prvo potpuno automatizirano trodimenzionalno skladište u industriji. Ono može pohraniti 112 robota na samo 65 četvornih metara prostora, čime navodno koristi 50 posto više prostora od postrojenja slične površine.
Brzo širenje kapaciteta i kinesko tržište
Tvrtka navodi kako je uspjela stvoriti ovu naprednu tvornicu robota prvenstveno zahvaljujući snažnom lancu opskrbe koji postoji u Kini. Cijeli proizvodni sustav razvijen je u uskoj suradnji s odjelom za softver tvrtke Siemens, što omogućuje detaljno digitalno praćenje i upravljanje cjelokupnim procesom, od same narudžbe pa sve do isporuke krajnjem kupcu. Svaki proizvedeni robot prolazi kroz više od četiri sata napornog testiranja opterećenja i detaljnu vizualnu inspekciju.
Tijekom predstavljanja planova, rukovodstvo je pojasnilo pozadinu svog naglog rasta na azijskom tržištu.
- Ova osnova ukorijenjena je u brojnim inženjerima, znanstvenicima i scenarijima primjene koje je Kina nakupila tijekom posljednjih deset do dvadeset godina, što je stvorilo vrlo snažnu bazu opskrbnog lanca, proizvodnu sposobnost te kapacitet za istraživanje i razvoj - rekao je potpredsjednik tvrtke Fang Jianxin.
Kina posljednjih godina snažno povećava svoju proizvodnju robota, pri čemu je Nacionalni ured za statistiku zabilježio da je proizvodnja u srpnju dosegla 98.677 jedinica, što je povećanje od 30,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Primjena u automobilskoj industriji
Model Walker S, industrijski humanoidni robot visine 1,7 metara, dizajniran je za obavljanje različitih složenih zadataka u proizvodnim okruženjima. Opremljen je s brojnim servo spojevima, naprednim senzorima za vid i sluh te ima sposobnost nošenja tereta do 15 kilograma. Automobilska industrija, a posebno sektor električnih vozila, pokazala se kao jedan od prvih i najvažnijih korisnika ovakvih strojeva.
Walker S se tako već testira i primjenjuje na proizvodnim linijama u automobilskoj industriji, ponajviše u tvornicama velikih kompanija kao što su Dongfeng Liuzhou Motor i FAW-Volkswagen. Zadaci koje uspješno obavlja uključuju strogu inspekciju kvalitete, montažu raznih dijelova i logistiku unutar postrojenja. UBTech je sklopio i strateško partnerstvo s tvrtkom Honda Trading za daljnje istraživanje primjene humanoidnih robota u automobilskom opskrbnom lancu.
Unatoč snažnom rastu prodaje, gdje je tvrtka prodala 921 humanoidnog robota u prvoj polovici ove godine u usporedbi s tek nekoliko desetaka u istom razdoblju prošle godine, i dalje postoje financijski izazovi. Prijavljen je gubitak od otprilike 48 milijuna USD u prvom polugodištu. Integracija umjetne inteligencije i velikih jezičnih modela i dalje ostaje ključan trend koji ovim robotima omogućuje bolje razumijevanje okoline i prilagodbu zadacima. Tvrtke diljem svijeta pažljivo prate ovakve pogone, a stručnjaci iz industrije naglašavaju da će se slične automatizirane tvornice početi širiti i u ostalim dijelovima svijeta.
*uz korištenje AI-ja
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