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OGROMNI REDOVI

VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, ovo su snimke iz Kine

PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.

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Početak prodaje iPhonea 18 VIDEO
Početak prodaje iPhonea 18 | Video: Reuters
ODUŠEVIO PLESAČE

VIDEO Daj zapleši linđo: Kineski hit robot nakon sprinta bacio se i na plesni podij, pogledajte ga

PEKING - Humanoidni robot Tiangong zaplesao je s ljudima na otvorenju Tjedna umjetnosti i tehnologije u Pekingu. Robot, poznat po nastupima na sportskim natjecanjima, sada pokazuje i umjetničke sposobnosti. Zahvaljujući snažnim zglobovima i posebnim algoritmima za kontrolu pokreta, može precizno oponašati pokrete profesionalnih plesača. Posjetitelji su njihov nastup opisali kao iznenađujuće prirodan i skladan.

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Ples s robotima VIDEO
Ples s robotima | Video: 24sata/Reuters
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO 'Poplavljen je skoro cijeli Šibenik. Auti ne mogu nigdje'

ŠIBENIK - Poplavljene su skoro sve ceste u Šibeniku. Auti stoje u koloni. Ne možeš nigdje. Šahtovi su se digli, izbili su. Iz njih voda curi kao iz kabla. Horor, rekla nam je čitateljica koja je snimila nevrijeme u Šibeniku. DHMZ je upalio meteoalarm za pola Hrvatske. U petak stiže naglo pogoršanje vremena. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom dana kiše i pljuskova bit će i na istoku zemlje.

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Poplava u Šibeniku VIDEO
Poplava u Šibeniku | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dramatičan slijed događaja o jučerašnjoj stravičnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena otkrio je policijski očevid. Otpad u Gospiću na raspravi u Europskom parlamentu. Muškarac nožem sinoć prijetio djeci u vlaku Požega - Pleternica dok ga kondukter nije izbacio...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije | Video: 24sata/Video
OPASNOST U MORU

VIDEO Nova prijetnja Jadranu: Otrovna lavlja riba se širi u Hrvatskoj, love je harpunima

Ronioci i stručnjaci u Hrvatskoj harpunima love invazivne lavlje ribe kako bi zaustavili njihovo širenje Jadranom. Danijel Kanski iz udruge Hippocampus rekao je Reutersu da se ova otrovna vrsta širi od juga prema sjeveru i ugrožava domaći morski ekosustav. Jedan od glavnih razloga njezina širenja je zagrijavanje mora zbog klimatskih promjena. Lavlja riba potječe iz Indo-Pacifika, mesožder je i u novim staništima uglavnom nema prirodnih neprijatelja. Stručnjaci navode da se zasad najučinkovitijom metodom pokazao izlov harpunom, koji se već primjenjuje u Grčkoj, na Cipru i Karibima. Iz Parka prirode Telašćica upozoravaju da je ključno reagirati što ranije.

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Lov na invanzivne ribe VIDEO
Lov na invanzivne ribe | Video: 24sata/Reuters
DIPLOMATSKA BERBA

VIDEO Pogledajte kako Milanović i veleposlanici beru grožđe u Jastrebarskom

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj - „Diplomatskoj berbi“.

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Jastrebarsko: Predsjednik Milanović sudjelovao u "Diplomatskoj berbi" u vinogradu obitelji Režek VIDEO
Jastrebarsko: Predsjednik Milanović sudjelovao u "Diplomatskoj berbi" u vinogradu obitelji Režek | Video: 24sata/pixsell

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