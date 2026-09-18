VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, ovo su snimke iz Kine

OPASNOST U MORU

VIDEO Nova prijetnja Jadranu: Otrovna lavlja riba se širi u Hrvatskoj, love je harpunima Ronioci i stručnjaci u Hrvatskoj harpunima love invazivne lavlje ribe kako bi zaustavili njihovo širenje Jadranom. Danijel Kanski iz udruge Hippocampus rekao je Reutersu da se ova otrovna vrsta širi od juga prema sjeveru i ugrožava domaći morski ekosustav. Jedan od glavnih razloga njezina širenja je zagrijavanje mora zbog klimatskih promjena. Lavlja riba potječe iz Indo-Pacifika, mesožder je i u novim staništima uglavnom nema prirodnih neprijatelja. Stručnjaci navode da se zasad najučinkovitijom metodom pokazao izlov harpunom, koji se već primjenjuje u Grčkoj, na Cipru i Karibima. Iz Parka prirode Telašćica upozoravaju da je ključno reagirati što ranije.

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