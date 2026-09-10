VIDEO Ovo je bilo brzo: Sjajna animacija s novog iPhonea Duo već radi na Samsungovu Foldu 8

Čini se da su početne reakcije na Appleov novi, preklopni iPhone Duo uglavnom pozitivne, a mnogi hvale različita softverska rješenja koja su implementirana u iOS 27 za novi oblik uređaja. Među njima se posebno ističe atraktivna animacija prijelaza koja se pojavljuje prilikom prebacivanja između unutarnjeg i vanjskog zaslona, a koju je jedan korisnik već uspio postaviti i na Samsungovu Galaxy Z Foldu 8.

Ulazak Applea na tržište preklopnih telefona s modelom iPhone Duo, predstavljenim početkom rujna 2026. godine, unio je novu dinamiku u dugogodišnje rivalstvo sa Samsungom. Dok Samsung već godinama dominira ovim segmentom, Appleov prvi preklopni uređaj postavio je visoka očekivanja, a čini se da su upravo softverski detalji, poput spomenute animacije, privukli najviše pozornosti.

Appleov vizualni trik oduševio je fanove

Kako otvarate ili zatvarate glavni 7,6-inčni zaslon iPhonea Duo, pozadinska slika se postupno rastapa i naizgled prolazi kroz polovicu zaslona u pokretu kako bi se ponovno pojavila na drugoj strani. Riječ je o vrlo efektnom vizualnom triku, a jedan korisnik Androida nije gubio vrijeme te je uspješno rekreirao efekt na svojem Samsung Galaxy Z Fold 8 preklopnom telefonu.

Ovaj potez savršeno ilustrira temeljnu razliku između dva ekosustava. Dok Apple nudi uglađeno, ali zatvoreno iskustvo, otvorena priroda Androida omogućuje korisnicima i developerima duboku razinu prilagodbe i eksperimentiranja, što je u ovom slučaju rezultiralo kopiranjem najnovije Appleove značajke samo nekoliko dana nakon službenog predstavljanja.

Korisnik iskoristio precizni senzor na Samsungu

Cijeli je proces detaljno opisan u objavi na Redditu, gdje je autor objasnio kako je došao na ideju i proveo je u djelo.

​- Osjetio sam da nešto propuštam kad sam vidio tu fora animaciju za iPhone Duo koju je Apple danas pokazao, pa sam malo istraživao i otkrio da Z Fold 8 ima stvarno precizan senzor šarke. Shvatio sam da bi bilo prilično jednostavno uzeti vrijednosti sa senzora šarke i iskoristiti ih za pokretanje animacije prijelaza na oba zaslona - objasnio je korisnik.

Kao što se može vidjeti u videu koji je objavio, efekt radi iznenađujuće dobro. Polovica zaslona koja se otvara i zatvara izgleda kao da postaje poluprozirna dok se kreće, otkrivajući ono što se nalazi ispod. Baš kao i kod iPhonea Duo, sve je to zapravo varka koja uključuje senzore pokreta i gradijente boja kako bi se stvorila iluzija prolaska slike kroz zaslon.

Samsung je sada na potezu

Nažalost, ovo je za sada samo demonstracija, odnosno aplikacija koja snimi zaslon i zatim prikaže kako bi animacija otvaranja i zatvaranja potencijalno mogla funkcionirati. To nije nešto što možete primijeniti na razini cijelog sustava i koristiti u svim aplikacijama, a developer navodi da bi samo Samsung imao potreban pristup za implementaciju takve značajke.

Reakcije u temi na Redditu su, unatoč tome, izuzetno pozitivne. Korisnici su ovaj pothvat opisali kao "sjajan", "strašan" i "jako fora", a doista je impresivno da je stvoren tako brzo nakon Appleovog događaja. Čini se da bi mnogi vlasnici Samsungovih preklopnih telefona željeli imati ovu opciju na svojim uređajima.

Upozorenje za buduće kupce

Ipak, ovdje se krije i svojevrsno upozorenje za kupce iPhonea Duo. Na pitanje o korištenju efekta, autor objave navodi svoje iskustvo.

​- Iskreno, izgleda fora prvu minutu, ali nakon toga postane jako iritantno. Efekt je uvjerljiv samo kad se gleda direktno, a svaka razlika u kutovima gledanja u potpunosti razbija iluziju - dodao je.

Ostaje za vidjeti hoće li to biti slučaj i na Appleovom preklopnom uređaju, ali svakako je nešto o čemu vrijedi razmisliti. Za sada, iPhone Duo ostaje jedini preklopni telefon koji službeno ima ovu animaciju. Za one koji je pod svaku cijenu žele, prednarudžbe se otvaraju u petak, 16. listopada, s početnom cijenom od 1.999 USD.

*uz korištenje AI-ja