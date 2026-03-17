VIDEO Ovo nije realno: Nvidia pretvara igre u stvarnost uz AI, mnogi su ih napali. 'To je smeće'

Tehnološki div NVIDIA i njezin direktor Jensen Huang na svojoj su GTC konferenciji predstavili tehnologiju koja bi trebala iz temelja promijeniti način na koji doživljavamo grafiku u videoigrama. Riječ je o DLSS-u 5, novoj generaciji sustava za poboljšanje performansi koji sada, umjesto pukog povećanja rezolucije i generiranja sličica, koristi generativnu umjetnu inteligenciju za stvaranje fotorealističnih scena u stvarnom vremenu. No, dok su jedni ostali zapanjeni prikazanim, drugi su digli bunu, tvrdeći da NVIDIA uništava umjetničku viziju developera i pretvara likove u "AI slop".

Što je zapravo DLSS 5?

Dosadašnje verzije DLSS-a (Deep Learning Super Sampling) bile su usmjerene na performanse. Omogućavale su igračima da igru renderiraju u nižoj rezoluciji, a zatim bi umjetna inteligencija "inteligentno" povećala sliku na željenu rezoluciju uz minimalan gubitak kvalitete, čime su se dobivale znatno veće brzine izvođenja (FPS). DLSS 5 napušta taj koncept i uvodi ono što NVIDIA naziva "neuronskim renderiranjem vođenim 3D-om". Sam Huang opisao je ovu tehnologiju kao "GPT trenutak za grafiku".

Ukratko, sustav uzima osnovne podatke iz igre, poput boja i vektora kretanja, te pomoću naprednog AI modela u stvarnom vremenu "ubrizgava" u scenu fotorealistično osvjetljenje, materijale i teksture. Rezultat su prizori koji se opasno približavaju kvaliteti filmskih vizualnih efekata, a sve se to odvija trenutačno, do 4K rezolucije. Tehnologija bi trebala stići na jesen 2026. godine, ali bit će ekskluzivna za nadolazeću seriju grafičkih kartica.

Revolucija u prikazu ili samo 'AI filter'?

Demonstracije u igrama kao što su Starfield, Hogwarts Legacy i nadolazeći Assassin’s Creed Shadows ostavile su mnoge bez daha. Stručnjaci iz cijenjenog Digital Foundryja nisu skrivali oduševljenje.

​- Ovo je vjerojatno najimpresivniji demo igre koji sam vidio u svom vremenu u Digital Foundryju - izjavio je Oliver McKenzie. Njegov kolega Richard Leadbetter bio je još izravniji, nazvavši DLSS 5 "jednom od najiznenađujućih i najtransformativnijih tehnologija nove generacije" koje je ikad vidio. Prema njima, tehnologija je uspjela pretvoriti vizualno skromniji Starfield u igru koja izgleda kao da koristi napredni path tracing, dok su scene iz Assassin's Creeda bile gotovo nerazlučive od stvarnosti.

No, internetska zajednica nije bila toliko jednoglasna. Ubrzo nakon objave, društvenim mrežama počeo se širiti termin "AI slop filter", a mnogi su igrači izrazili zabrinutost da nova tehnologija previše mijenja originalni izgled igre.

'Yassifikacija' i gubitak umjetničke vizije

Najviše kontroverzi izazvao je prikaz lika Grace Ashcroft iz igre Resident Evil Requiem. Usporedba originalne verzije s onom koju je "poboljšao" DLSS 5 otkrila je suptilne, ali značajne promjene. Grace je odjednom imala punije usne i oštrije jagodice, što je mnoge navelo na zaključak da AI model ima ugrađenu predrasudu prema određenom standardu ljepote. Taj je fenomen brzo dobio nadimak "yassifikacija", po internetskom slengu za uljepšavanje.

Kritičari tvrde da DLSS 5 ne poboljšava originalnu umjetnost, već je u potpunosti zamjenjuje generičkim, AI stvorenim licima koja izgledaju kao da su ispala iz jeftinog filtera za fotografije. Umjesto da se sačuva stil igre, AI ga prepisuje vlastitom interpretacijom "realizma", što dovodi do gubitka autentičnosti i umjetničke vizije kreatora.

Developeri imaju kontrolu, ali je li to dovoljno?

NVIDIA se od kritika brani tvrdnjom da developeri zadržavaju potpunu umjetničku kontrolu. Prema njihovim riječima, DLSS 5 dolazi s detaljnim postavkama koje omogućuju programerima da precizno odrede intenzitet efekata, prilagode boje i čak maskiraju određene dijelove scene gdje ne žele AI intervenciju. Da je industrija zadovoljna, potvrđuju i izjave velikih studija. Todd Howard iz Bethesde izjavio je da je bio zapanjen kako je tehnologija "oživjela" Starfield, dok su iz CAPCOM-a i Ubisofta poručili kako im DLSS 5 omogućuje stvaranje svjetova kakve su oduvijek željeli.