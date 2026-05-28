VIDEO Philips predstavio novi premium monitor s Ambiglow osjvetljenjem, ovako to radi

Foto: Philips

Philips je predstavio novi gaming monitor Evnia 32M2N8900P, 31,5-inčni model s 4K QD-OLED panelom i stopom osvježavanja od 240 Hz. Monitor koristi QD-OLED zaslon četvrte generacije, a namijenili su ga korisnicima koji traže kombinaciju visoke rezolucije i brzog prikaza slike.

Model dolazi s UltraClear 4K UHD rezolucijom od 3840 x 2160 piksela, podrškom za DisplayHDR True Black 500 te pokrivenošću 99,5 posto DCI-P3 i 97,7 posto Adobe RGB spektra boja. Philips navodi da monitor koristi plavu OLED tehnologiju nove generacije za precizniji prikaz detalja i prijelaza boja.

Za gaming je predviđena stopa osvježavanja od 240 Hz i deklarirano vrijeme odziva od 0,03 ms, uz podršku za NVIDIA G-SYNC kompatibilnost radi smanjenja trzanja i kidanja slike. Ugrađene su i dodatne funkcije poput Smart Crosshaira, Smart Snipera i Shadow Boosta za prilagodbu prikaza tijekom igranja.

Monitor uključuje i Ambiglow sustav pozadinskog osvjetljenja koji prilagođava osvjetljenje sadržaju na zaslonu, kao i AmbiScape funkciju za povezivanje s kompatibilnim pametnim rasvjetnim tijelima putem Matter standarda. Sve postavke dostupne su kroz aplikaciju Philips Evnia Precision Center.

Ovako radi Ambiscape 03:47
Ovako radi Ambiscape | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Od priključaka dostupni su HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i USB-C s napajanjem do 65 W. Monitor također podržava KVM preklopnik i MultiView funkciju za upravljanje dvama uređajima istovremeno.

Ugrađeni su stereo zvučnici snage 2 x 5 W s DTS Sound podrškom.

Philips Evnia 32M2N8900P na tržište stiže u lipnju po preporučenoj cijeni od 1149 eura.

