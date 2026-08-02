VIDEO Samsungov direktor za 24sata: Želimo da vam umjetna inteligencija vrati vrijeme

Povodom predstavljanja nove serije Samsungovih preklopnih telefona u Londonu razgovarali smo s Benjaminom Braunom, glavnim direktorom marketinga Samsunga za Europu. Govorio je o tome zašto umjetna inteligencija mora imati praktičnu vrijednost, kako bi uređaji u budućnosti mogli predviđati potrebe korisnika te kako Samsung pristupa privatnosti i obradi podataka. Objasnio je i kako kompanija pokušava olakšati kupnju i dalje skupih preklopnih telefona, zašto smatra da njihov veći zaslon rješava konkretne probleme korisnika te zbog čega podrška za manje jezike, među kojima je i hrvatski, još zaostaje za engleskim i drugim najraširenijim jezicima.

Pokretanje videa... VIDEO Intervju s Benjaminom Braunom | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Umjetna inteligencija koja štedi vrijeme, a nije samo trik

Na početku razgovora Braun je naglasio Samsungovu filozofiju prema kojoj umjetna inteligencija mora raditi u korist korisnika i preuzimati zadatke koji mu oduzimaju vrijeme.

- Najvažnije je da AI radi za vas. Želimo da umjetna inteligencija preuzme sve one svakodnevne, dosadne i repetitivne zadatke i ukloni ih iz vašeg života. Želimo ljudima vratiti vrijeme kako bi ga mogli provoditi s prijateljima i obitelji. Samsung Galaxy AI već može napraviti mnogo toga, iz dlana vaše ruke ili s vašeg zapešća – rekao je Braun.

Kao konkretan primjer naveo je upravo razgovor koji smo vodili, koji Galaxy AI može transkribirati na različite jezike, izdvojiti sažetke ili zadatke i poslati ljudima koji su potrebni.

– To će vam uštedjeti nekoliko sati. Vrlo često izrađujem prezentacije i slajdove te želim stvarati audio i videosadržaje. Nekada sam se morao oslanjati na agencije ili provoditi mnoge sate kod kuće i duge noći radeći na tome. Sada to mogu napraviti na putu prema sastanku, na svojem Samsung Galaxy telefonu – rekao je.

Među funkcijama koje korisnici često upotrebljavaju izdvojio je Circle to Search.

– Recimo da ste u restoranu ovdje u Londonu, pogledate jelovnik i ne razumijete sasvim što nešto znači. Zaokružite to na telefonu i on će prevesti na jezik koji želite. Ili želim doznati koje su to zanimljive tenisice. Usmjerim Samsung Galaxy telefon prema njima, zaokružim ih i telefon mi kaže koje su to tenisice i gdje ih mogu kupiti – objasnio je.

Dodao je da tu funkciju osobno koristi i pri uređivanju fotografija, kada želi ukloniti predmet koji mu smeta u pozadini.

Samsung, kaže Braun, korisnost pojedinih AI funkcija procjenjuje na dva načina.

– Imamo tim čiji je posao razgovarati sa stvarnim i potencijalnim korisnicima i razumjeti što žele. Zatim imamo brojčanu stranu, pri kojoj promatramo statistiku korištenja – rekao je.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Od reaktivne prema proaktivnoj umjetnoj inteligenciji

Sljedeći korak u razvoju umjetne inteligencije Braun vidi u prijelazu s reaktivnog sustava, kojem korisnik mora zadati naredbu, prema proaktivnom sustavu koji razumije kontekst i unaprijed priprema korisne informacije.

– Umjesto da AI bude reaktivan, da ga nešto zatražite i on to napravi, želimo da bude proaktivan. Trebao bi prepoznati što će Ivan vjerojatno učiniti i reći: „Ivane, već smo to napravili za vas. Znamo da ćete to danas raditi, pa smo vam pripremili informacije koje su vam potrebne. Evo vremenske prognoze i malog podsjetnika. Promet je gušći nego što ste predvidjeli, pa ćemo vas uputiti da krenete malo ranije” - rekao je. Takav bi sustav, dodao je, trebao razumjeti i kada nije pravi trenutak za obavijest.

– Trebao bi znati da upravo vodimo intervju i da sada nije dobro poslati obavijest. Trebao bi znati da nam je pošalje tijekom pauze. Znat će koliko sam pod stresom i trebao bi informacije slati u razdobljima kada sam spremniji prihvatiti ih – rekao je Braun.

Satovi koji upozoravaju na zdravstvene rizike

Kao jedno od područja u kojima proaktivna umjetna inteligencija već ima praktičnu primjenu Braun je izdvojio zdravlje i Samsungove pametne satove. Prema njegovim riječima, Galaxy Watch jednog je njihovu kolegu upozorio na srčani problem.

– Imamo kolegu kod kojeg je Samsung Galaxy Watch otkrio vaskularni, srčani problem. Odmah je otišao kardiologu i operiran je tog tjedna. Sat, odnosno Samsungova umjetna inteligencija u satu, spasila mu je život – ustvrdio je Braun.

Ispričao je i osobno iskustvo sa zabave na kojoj je bio izložen glasnoj glazbi.

– Bio sam na rođendanskoj zabavi prije nekoliko tjedana. Plesao sam sa suprugom i djecom, ali kada sam došao kući i otišao spavati, čuo sam ton u uhu. Oštetio sam sluh zbog glasne glazbe. Naši najnoviji satovi imaju zvučni, akustični senzor. Ako ste izloženi štetnoj razini zvuka, sat vas upozorava kako biste mogli prekriti uši, udaljiti se ili upotrijebiti zaštitu za sluh – rekao je.

Sat mu također prati spavanje. Noć prije razgovora, rekao je, spavao je samo četiri sata i 41 minutu.

– Bio sam pod stresom zbog ovog intervjua i cijelu sam se noć okretao. Očito nisam dovoljno spavao. Sat mi je rekao da danas pripazim jer ću vjerojatno biti malo uznemireniji, da moram ostati smiren, puno piti, izložiti se sunčevoj svjetlosti jer će to pomoći i večeras nadoknaditi san – rekao je.

Braun je zatim povezao dugotrajnu neispavanost s mogućim zdravstvenim posljedicama.

– Znamo da dugotrajna neispavanost, ne samo jedna neprospavana noć, utječe na sklonost razvoju demencije i drugih problema. S ovim proaktivnim zdravstvenim AI senzorima iz Samsunga možemo pomoći ljudima da žive dulje i zdravije – rekao je.

Korisnik treba odlučivati obrađuju li se podaci na uređaju ili u oblaku

Foto: Samsung

Na pitanje mogu li se AI funkcije izvršavati lokalno na uređaju, umjesto slanja podataka u oblak, Braun je naglasio da bi korisnik trebao imati kontrolu nad načinom obrade svojih podataka.

– Podaci su vaši podaci. Naš posao u Samsungu je zaštititi ih, što radimo s pomoću Knox Vaulta. Ali dat ćemo vam i potpunu kontrolu nad time kada se podaci obrađuju na vašem uređaju, a kada se obrađuju u oblaku – rekao je.

Usporedio je to s dozvolama koje aplikacije traže za pristup lokaciji, mikrofonu ili kameri.

– Kada preuzmete aplikaciju, pita vas želite li podijeliti preciznu ili približnu lokaciju. Vi odlučujete, na vama je. Ako poslije želite promijeniti odluku, Samsung to omogućuje vrlo jednostavno. Ako preuzmete WhatsApp, pita vas smije li upotrebljavati mikrofon ili kameru. Vi odlučujete o svemu tome – rekao je.

Isti bi princip, prema njegovim riječima, trebao vrijediti i za umjetnu inteligenciju.

– Ako želimo obrađivati podatke i upotrebljavati AI, to se može napraviti na telefonu. Ako će se obrada obavljati u oblaku, pitamo vas pristajete li na to. Možete odgovoriti da ili ne jer su podaci vaši – rekao je Braun.

Galaxy uređaji nisu vezani uz samo jednog AI pružatelja

Na pitanje može li Fold postati uređaj za programiranje i ozbiljniji rad u pokretu, Braun je rekao da ga osobno povezuje s bežičnim mišem i tipkovnicom te upotrebljava kao zaslon. Naglasio je i da Galaxy uređaji nisu ograničeni na samo jednu platformu umjetne inteligencije.

– Naši Samsung Galaxy uređaji su agnostični. Ako preferirate ChatGPT, Claude, Copilot ili Gemini, nije važno. Sve to radi na našim uređajima. Zaista su otvoreni za sve – rekao je.

Preklopni telefoni nastali su jer džepovi nisu postajali veći

Razvoj Samsungovih preklopnih telefona, rekao je Braun, počeo je prije više od deset godina, kada su korisnici tražili veće zaslone.

– Korisnici su nam govorili da žele veće zaslone na telefonima, ali veličina njihovih džepova i hlača nije postajala veća. Što smo morali napraviti? Rješenje je bilo napraviti nešto što se može preklopiti. Kada ga otvorite, dobijete dvostruko veći zaslon – rekao je.

Prvi Samsungov preklopni uređaj predstavljen je 2019. godine, a kompanija je sada stigla do osme generacije.

Braun se pritom pozvao na Samsungovo istraživanje prema kojem je 85 posto ispitanika diljem Europe željelo obaviti određeni zadatak na telefonu, ali ih je u tome ograničavao tradicionalni oblik uređaja.

Kao primjer naveo je organizaciju obiteljskih obaveza. Ima troje djece te prima velik broj poruka iz školskih WhatsApp grupa i elektroničke pošte koje mora unijeti u zajednički kalendar.

– U prošlosti bih to odgodio dok ne dođem do prijenosnog ili stolnog računala. Ali gotovo trećina nas, uključujući mene, zatim bi zaboravila i poslije se uzrujala. Sada jednostavno otvorim zaslon, podijelim ga na dva dijela, stavim WhatsApp na jednu, a kalendar na drugu stranu, sve povučem i ispustim te završim posao tijekom putovanja na posao – rekao je.

Samsung na visoku cijenu odgovara otplatama i zamjenom starih uređaja

Na pitanje kada bi preklopni telefoni cijenom i prodajom mogli dosegnuti klasične telefone, Braun nije najavio niže cijene, nego je govorio o načinima financiranja kupnje. Pritom se prisjetio razdoblja kada je radio za Audi.

– Automobil može stajati 50.000 ili 150.000 eura, ali većina ljudi ne kupi automobil od 150.000 eura i jednostavno ga odmah plati. Isto vrijedi i za mobilne telefone u Europi. Ljudi imaju ugovor s telekomunikacijskim operaterom i plaćaju mjesečni iznos – rekao je.

Dodao je da Samsung korisnicima nudi i programe zamjene starih uređaja.

– Možete uzeti svoj stari uređaj, bez obzira na marku, predati ga i dobiti iznos koji se odbija od cijene novog uređaja. Imamo i brojne druge programe kojima pomažemo ljudima da dođu do uređaja koji žele – rekao je.

Novi format nalik putovnici i veći izbor uređaja

Govoreći o novoj generaciji, Braun je izdvojio format uređaja koji je usporedio s putovnicom.

– Predstavili smo novi oblik koji je poput putovnice. Mislim da će ga mnogo ljudi odabrati jer lijepo stane u džep. Kada ga otvorite, odličan je za gledanje društvenih mreža, Netflixa, YouTubea ili bilo čega u čemu uživate. Dobar je i za Wordove i Excelove dokumente te složene poruke elektroničke pošte – rekao je.

Dodao je da različiti korisnici imaju različite potrebe. Sam preferira veći uređaj jer mnogo snima i montira sadržaj na telefonu.

– Više ne upotrebljavam računalo. Za sve upotrebljavam svoj Samsung Fold. Moje troje djece koristi Flip jer je malen i stane u džep. Voze skateboard i mogu ga staviti u džep, a vrlo je izdržljiv. Dali smo ljudima više izbora jer je važno da imaju izbor – rekao je.

Braun je također ustvrdio da je Samsung u novu generaciju ugradio dva sloja titana kako bi uređaju dao veću strukturnu čvrstoću i izdržljivost.

Hrvatski još nema jednaku razinu AI podrške

Najnaprednije AI funkcije često najprije postaju dostupne na engleskom, korejskom, kineskom i drugim jezicima s velikim brojem govornika.

Braun je priznao da Samsung najprije radi na najraširenijim jezicima, a zatim se postupno okreće jezicima s manjim brojem govornika.

– Uvijek počinjemo s jezicima koji su dominantni u svijetu. Zatim postupno prelazimo na jezike kojima govori manje ljudi, u mojem slučaju na švedski. Ali sustav već radi na mnogo jezika i možete ga upotrebljavati – rekao je.

Tijekom razgovora pokušao je demonstrirati tu mogućnost zatraživši od AI sustava da na hrvatskom napiše kratku i smiješnu rimu o Samsungovim preklopnim telefonima.

Rezultat je zvučao robotski i velikim dijelom nije bio razumljiv. Kada smo mu rekli da je sustav doista pokušao govoriti hrvatski, ali da rezultat nije bio ni približno jednako prirodan kao na engleskom, Braun se našalio:

– Bolji je od mojeg hrvatskog. Morat ću vam vjerovati da je to bio hrvatski.

Samsung testira različite oblike, ali ne želi razvijati tehnologiju samo zato što može

Braun je rekao da Samsung stalno ispituje različite formate, oblike i tehnologije zaslona. Spomenuo je prijenosno računalo s rastezljivim zaslonom predstavljeno na CES-u te različite eksperimentalne zaslone prikazane u Londonu.

– Procjenjujemo, izrađujemo prototipove i testiramo što će najbolje funkcionirati u budućnosti. Na temelju toga razvijamo plan. Ali najvažnije je što potrošači žele. Ne razvijamo nešto samo zato što to možemo. Razvijamo kako bismo riješili potrebu korisnika – rekao je.

Na pitanje koja bi AI mogućnost za pet godina mogla postati toliko važna da ćemo se pitati kako smo ikada živjeli bez nje, Braun nije izdvojio još jednu funkciju za uređivanje fotografija, prevođenje ili sažimanje teksta.

Umjesto toga, govorio je o potrebi za bržim i prirodnijim načinom komunikacije s uređajima.

– Osobno, a to je možda povezano s mojom disleksijom, i dalje mislim da trošimo previše vremena pokušavajući unositi tekst tipkanjem po malenim slovima. To je prilično neprecizan i spor način prenošenja informacija koje imate u glavi na uređaj. Mora postojati način da to napravimo mnogo preciznije i mnogo brže – zaključio je Braun.