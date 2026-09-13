VIDEO StarCraft se napokon vraća, ali ne kao strategija. Na novu igru još ćemo se i načekati

Dugo iščekivani povratak StarCraft franšize konačno je potvrđen, no u obliku koji je malo tko očekivao. Na svečanom otvaranju BlizzCona 2026, Blizzard je najavio kako će idući nastavak legendarnog serijala biti originalna pucačina u otvorenom svijetu, s planiranim izlaskom u proljeće 2030. godine. Ova vijest označava prvu novu samostalnu StarCraft igru u gotovo deset godina i predstavlja hrabar zaokret od strategijskih korijena koji su definirali žanr i stvorili globalni esport fenomen.

Detalji s BlizzCona 2026

Projekt je publici predstavio Dan Hay, veteran industrije koji se Blizzardu pridružio nakon što je godinama radio kao glavni producent na Ubisoftovom serijalu Far Cry. Njegovo iskustvo s pucačinama otvorenog svijeta jasno ukazuje na smjer u kojem se nova igra kreće. Hay je projekt opisao kao nešto potpuno novo za StarCraft univerzum.

​- Nešto novo, pucačina otvorenog svijeta u kojoj se svaki korak mora zaslužiti. Ne odozgo, već dolje na tlu, u blatu, u vatri - izjavio je Hay na pozornici.

Uzbuđenje je dodatno potaknuto i kratkom porukom na Blizzardovoj službenoj web stranici koja glasi: "Jedino što možemo reći jest: bilo je i prokleto vrijeme". Najava je popraćena iznimno mračnim i atmosferičnim filmskim trailerom koji, umjesto prikaza samog gameplaya, postavlja ton onoga što igrače čeka.

Foto: Blizzard Entertainment

Mračni trailer i moguća Xbox ekskluzivnost

Trominutni trailer prati mladog regruta Terranskog Dominija po imenu Holt, čiji se prvi borbeni zadatak pretvara u krvavu noćnu moru samo nekoliko trenutaka nakon slijetanja na bojište preplavljeno Zergovima. Njegova sudbina ostaje neizvjesna, ali nasilje i beznađe prikazani u traileru daju naslutiti da će igra imati iznimno ozbiljan i realističan ton. Iako nije službeno potvrđeno, čini se da se kroz cijeli video čuje glas koji neodoljivo podsjeća na Arcturusa Mengska, što je izazvalo brojne teorije među obožavateljima. Opis koji prati trailer dodatno pojačava dojam žrtve i dužnosti.

"Sinovi i kćeri Dominija odazvali su se pozivu kada ih je čovječanstvo najviše trebalo. Njihova hrabrost održala je liniju. Njihova žrtva kupila nam je još jedan dan. Sada poziv stiže vama. Nosite njihovu snagu naprijed. Bez obzira na cijenu", stoji u opisu.

Zanimljiv detalj koji su mnogi primijetili jest da se na samom kraju trailera, uz godinu izlaska 2030., pojavljuje isključivo logo Xboxa. To sugerira da bi Microsoft, nakon akvizicije Activision Blizzarda, mogao održati svoje obećanje da će najveće franšize zadržati kao ekskluzive za svoju platformu. Tijekom iste ceremonije, Blizzard je najavio i Diablo 5, koji se očekuje u proljeće 2029., te potvrdio da je animirana serija Diablo u produkciji za Netflix.

Foto: Blizzard Entertainment

Značajan zaokret za legendarnu franšizu

Odluka da se StarCraft vrati kao pucačina, a ne kao strategija u stvarnom vremenu (RTS), izazvala je podijeljene reakcije. Dok su mnogi uzbuđeni zbog povratka omiljenog znanstveno-fantastičnog univerzuma, dio vjerne baze obožavatelja koji je odrastao uz RTS klasike izražava razočaranje. StarCraft iz 1998. i njegov nastavak StarCraft 2 iz 2010. nisu bili samo igre, već kulturni fenomeni koji su postavili temelje za moderni esport, posebice u Južnoj Koreji.

Pokušaji da se franšiza proširi izvan RTS žanra nisu novost. Mnogi se sjećaju projekta "StarCraft: Ghost", pucačine iz trećeg lica najavljene davne 2002. godine. Nakon dugog i problematičnog razvoja, projekt je na kraju otkazan na veliko razočaranje fanova. Sada, gotovo tri desetljeća kasnije, Blizzard ponovno pokušava, ali s novim timom i u skladu s trenutnim trendovima u industriji, gdje pucačine i igre otvorenog svijeta često postižu veći komercijalni uspjeh. Nova igra otvara novo poglavlje za ovaj legendarni serijal s ciljem da ga predstavi novoj generaciji igrača.

*uz korištenje AI-ja