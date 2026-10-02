Vivax u 2027. planira širenje na Francusku i Italiju, predstavili i digitalnu platformu za klime

VIVAX je na otvorenju svog novog showrooma u Zagrebu predstavio planove daljnjeg razvoja brenda, širenja poslovanja na europska tržišta te razvoj digitalne platforme koja bi trebala pojednostaviti kupnju, montažu i servisiranje klimatizacijskih uređaja. Showroom u Radničkoj u Zagrebu zamišljen je kao prostor u kojem će korisnici moći vidjeti i isprobati dio VIVAX asortimana, prvenstveno modele iz viših segmenata ponude. Izloženi su uređaji iz kategorija malih kućanskih aparata, klimatizacije, bijele tehnike, audio uređaja i smart opreme.

Cilj je korisnicima omogućiti da prije kupnje dobiju jasniju sliku o funkcijama i mogućnostima uređaja te ih lakše usporede. Prostor će istodobno služiti za edukacije prodajnog osoblja i partnera, demonstracije proizvoda, predstavljanje novih modela te snimanje sadržaja za digitalne kanale.

- Želimo da kupac razumije što dobiva odabirom VIVAX proizvoda, a da naši partneri imaju znanje i alate za kvalitetno predstavljanje tog proizvoda. Showroom nam daje prostor u kojem možemo raditi na oba cilja - rekao je Vladimir Brkljača, član Uprave M SAN Grupe zadužen za VIVAX segment poslovanja.

Otvorenje showrooma iskorišteno je i za predstavljanje planova širenja VIVAX-a na europskim tržištima. Kompanija je tijekom posljednjih godinu dana otvorila vlastite tvrtke u Španjolskoj, Grčkoj i Albaniji, dok su za 2027. godinu najavljeni Italija i Francuska.

U VIVAX-u ističu da se na novim tržištima žele oslanjati na lokalne timove i infrastrukturu, uključujući servisnu i logističku podršku. Takav pristup trebao bi omogućiti veću dostupnost proizvoda i usluga, ali i prilagodbu poslovanja specifičnostima pojedinih tržišta.

- Kompleksnost našeg poslovanja je u tome što na nekim tržištima imamo dugu povijest i etablirani smo brend, dok na drugima tek gradimo prisutnost. Zato strategija ne može biti ista na svim tržištima. Cilj nam je VIVAX podići na razinu za koju smatramo da je može dosegnuti kvalitetom i dizajnom - rekao je Brkljača.

Jedan od smjerova razvoja odnosi se i na klimatizaciju, koja je jedna od najvažnijih VIVAX-ovih kategorija. Kompanija je predstavila VIVAX Home i VIVAX Pro, dvije usluge unutar svoje platforme koje povezuju kupce s instalaterima i serviserima.

VIVAX Home namijenjen je krajnjim korisnicima. Putem platforme mogu odabrati klimatizacijski uređaj, organizirati dostavu te pronaći instalatera za montažu. Usluga je dostupna i korisnicima koji su VIVAX klima uređaj kupili kod drugog prodajnog partnera, pa putem platforme mogu naknadno organizirati samo montažu.

VIVAX Pro namijenjen je instalaterima i serviserima. Putem njega mogu zaprimati poslove montaže i servisa, organizirati ih kroz digitalni sustav i dolaziti do novih korisnika. Platforma trenutačno funkcionira u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a planirano je širenje na druga tržišta regije.

U kompaniji razvoj platforme vide i kao način digitalizacije poslovanja instalatera i servisera, dok je za korisnike cilj objediniti dio procesa koji nakon kupnje klima uređaja često uključuje zasebno traženje i dogovaranje montaže.

VIVAX pritom nastavlja razvijati ponudu klimatizacijskih uređaja, uz naglasak na proizvode koji se proizvode u suradnji s velikim proizvođačima i prilagođavaju zahtjevima pojedinih tržišta. Daljnje širenje poslovanja, razvoj lokalnih timova i digitalnih usluga dio su plana kojim kompanija želi povećati prisutnost VIVAX-a izvan domaćeg tržišta.