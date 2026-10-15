Hoće li ovakav ili sličan Volkswagen ikada stići u Europu, zasad nije poznato. Tvrtka je nedavno otkrila kako razmatra mogućnost izvoza kineskih modela, ali carine i troškovi prilagodbe znatno bi povećali cijene
PREMIJERA
Volkswagen predstavio luksuzni SUV za samo 27.600 eura. Na žalost nije za Europu
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Dok se Volkswagen u Europi suočava s jednim od najtežih razdoblja u svojoj povijesti, iz Kine dolazi još jedan automobil koji pokazuje koliko se njegova ponuda na dva kontinenta drastično razlikuje. Novi Volkswagen ID. Era 8X veliki je luksuzni SUV s naprednim električnim pogonom, raskošnom opremom i cijenom koja bi na europskom tržištu djelovala nevjerojatno. Zahvaljujući početnoj promotivnoj cijeni od približno 27.600 eura, ovaj automobil dug više od pet metara u Kini stoji manje od skromne izvedbe Golfa u Europi.
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