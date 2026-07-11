Volkswagen: 'Ukidamo 50 posto modela do 2030. godine!'

Volkswagen Grupa ulazi u jedno od najvećih preslagivanja u novijoj povijesti. Nakon tjedana špekulacija o mogućem velikom rezanju radnih mjesta i zatvaranju pogona u Njemačkoj, koncern je sada predstavio okvirni plan za budućnost do 2030. godine. Najzvučnija najava odnosi se na samu ponudu automobila - broj modela trebao bi se smanjiti za do 50 posto.



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