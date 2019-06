Vozače na putu do mora vreba novih 66 kamera koje vide sve!

Stacionarne kamere za nadzor brzine koje je policija počela postavljati prije nekoliko godina pokazale su se efikasnima i isplativima te je ove godine njihov broj drastično povećan.

Prava 'eksplozija' broja kamera dogodila se u turističkim dijelovima Hrvatske, duž jadranske obale, ali i na putevima koji vode prema moru. Oni koji putuju autocestama za sada će ostati pošteđeni strogog policijskog nadzora jer na autocestama od Zagreba prema moru nije postavljena ni jedna kamera, no zato su “alternativni putevi” jednostavno prepuni policijski zamki.

Putujete li primjerice od Zagreba do Splita “starom cestom” D1, vrebat će vas potencijalnih 13 fiksnih kamera. Posebna zamka za prebrze vozače postala je Jadranska magistrala na kojoj sad od Rijeke do granice s Crnom Gorom vreba čak 31 potencijalna kamera. Posebno gusto su razmještene od Zadra prema Šibeniku, gdje vrebaju u gotovo svakom većem mjestu.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ipak, to što je uz cestu kućište za kameru, ne znači uvijek da se u njemu zaista nalazi i kamera. Kamere se premještaju prema potrebi, no s ceste u vožnji je nemoguće primijetiti je li u kućištu kamera ili nije. Također, ako kamere danas nema u kućištu, to ne znači da već sutra neće biti unutra. Policija je sve kamere postavila u granice naseljenih mjesta, što je pohvalno, no činjenica da nema nikakvih oznaka koje najavljuju kamere govori da im je glavni cilj i dalje punjenje proračuna.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec smatra da kamere trebaju biti označene - tako se ubire manje novca jer ljudi paze što rade. Uostalom, povećanje sigurnosti je glavni cilj ovakvih kamera, kažnjavanje je samo sekundarni efekt, zaključuje Husinec.

Postavljene kamere bi mogle itekako pomoći punjenju proračuna jer su smještene na lokacije s najvećim prometom. Podsjećamo, kazne za prekoračenje brzine u naseljenom mjestu iznose od 300 do 15.000 kuna i 60 dana zatvora.

Dva nova tipa kamera kojima se ništa ne može sakriti

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na neke lokacije postavljena je ruska kamera Cordon-M4, koja može kontrolirati sve automobile u četiri traka, bez obzira na to u kojem se oni smjeru kreću. Kamera gatso T-Series (na slici dolje) prati čak 32 vozila na šest trakova.