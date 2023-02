Vozili smo novi Renault Austral: Ovo je najbolji francuski SUV

U Hrvatsku je stigao novi Renault Austral. Radi se o kompaktnom SUV-u takozvanog C-segmenta koji je izravni nasljednik Kadjara. Dok je popularnost Kadjara bila umjerena, s Australom Renault ima mnogo ambicioznije planove. Automobil bi trebao nastaviti uspješnu Renaultovu SUV ofenzivu koja je započela s Meganeom Conquestom prije dvije godine. Kakav je Austral isprobali smo među prvima u Hrvatskoj na premijeri ovog automobila koja je održana u blizini Opatije.

Foto: Marin Tomas

Segment kompaktnih suvova C-segmenta izuzetno je uspješan u Europi, ali i u Hrvatskoj. Svaki četvrti kupac novih automobila na našem tržištu odabrao je upravo automobil iz ove klase. Zbog toga je i Austral izuzetno važan model za Renault.

Foto: Marin Tomas

Francuzima se mora priznati da su jako dobro pogodili dizajn ovog automobila. Austral izgleda moćno, elegantno i vrlo moderno, a istodobno se jako dobro uklapa u ostatak ponude Renauta te je vrlo prepoznatljiv. Prednjim dijelom dominiraju, za Renault karakteristična, svjetla stilizirana poput slova "c", a isto vrijedi i za stražnji dio gdje takozvana "C-shape" svjetla imaju 3D efekt. Renault nudi velik izbor naplataka i boja za ovaj model a nudi se i dvobojna karoserija koja izgled Australa čini malo razigranijim.

Foto: Marin Tomas

Iako na prvi pogled, posebno uživo, ovaj automobil izgleda veći, Austral je dimenzijama tipičan kompaktni SUV. S 451 cm dužine samo je dva centimetara duži od Kadjara. No nastao je na novoj platformi, kotači su maksimalno pomaknuti u kutove karoserije tako da mu je prostranost osjetno veća. Na primjer, na stražnjim sjedalima ima čak 5 cm više prostora za noge od Kadjara, što je u praksi ogromna razlika. Prostraniji je i ostatak kabine, a Renault tvrdi da je unutrašnjost Kadjara najprostranija u klasi.

Foto: Marin Tomas

Dobar je i prtljažnik u koji stane raskošnih 500 litara. Tu je i poboljšana praktičnost. Stražnja klupa nudi se i u varijanti koju je moguće pomicati naprijed-nazad za 16 centimetara, a moguće je i mijenjati nagib naslona stražnjih sjedala. Zbog pomične klupe možete birati između još više prostora na stražnjim sjedalima ili većeg prtljažnika čija zapremina tada raste na čak 575 litara.

Foto: Marin Tomas

Osim ponudom prostora, unutrašnjost oduševljava u svojim izgledom. Na prvi pogled, sve je ovdje u "premium" stilu, na razini skupih premium automobila. Renault se zaista zaigra izborom raznovrsnih kvalitetnih materijala i maštovitih detalja zbog kojih unutrašnjost izgleda vrhunski. Vrhunski dojam ostavljaju i "digitalna rješenja" u autu.

Foto: Marin Tomas

Digitalni instrumenti od 12 inča izuzetno su visoke rezolucije i izgledaju vrhunski, na središnjem zaslonu jednake dijagonale, rezolucije i kvalitete vrti se novi infotainment sustav za koji je zadužen Google, što je prava rijetkost u automobilskoj industriji. Austral je tek drugi Renault s ovom tehnologijom i jedan od samo nekoliko automobila s tom tehnologijom u Europi. Austral na svojem infotainmentu nudi prepoznatljivu i vrhunsku Google Maps navigaciju ali i druge usluge tehnološkog diva poput Google Assistant glasovnog upravljanja i Google Play trgovine aplikacijama.

Foto: Marin Tomas

Osim na digitalna rješenja Renault je mislio i na ona koja su u potpunoj suprotnosti s njima. Modeli s automatikom ručicu mjenjača imaju na stupu volana, poput Mercedesa. Kako njeno mjesto na središnjoj konzoli ne bi ostalo prazno tu je ergonomska ručica koja zapravo ne služi ničemu osim pomicanju dijela središnje konzole, odmaranju ruke ili držanju za nju.

Foto: Marin Tomas

Zvuči bespotrebno, no svi oni koji vole odmarati ruku na ručici mjenjača znati će to cijeniti. Također služi kao zgodan oslonac za ruku kad tipkate po zaslonu infotainmenta ili komandama klima uređaja. Od ostalih detalja opreme valja istaknuti vrhunski premium audio sustav Haman Kardon s 12 zvučnika i 485 W snage.

Foto: Marin Tomas

Što se ponude motora tiče, Austral se najviše oslanja na benzince s blagim hibridnim sustavom, tu je i jedan potpuno hibridni pogonski sustav, a dizelskih motora neće biti. Benzinci s blagim hibridnim sustavom dobro su poznati iz nekih drugim modela Renaulta, Nissana i Mercedesa. Riječ ej o 1,3-litrenim četverocilindričnim motorima koji razvijaju 140 i 160 KS. Slabiji se nudi samo u kombinaciji s ručnim, a uz snažniji možete dobiti i automatski CVT mjenjač.

Foto: Marin Tomas

Potpuno Hibridni sustav sasvim je nov te razvija 200 KS. Hibridni sustav radi na naponu do 400 V, a sastoji se od benzinskog trocilindričnog motora snage 130 KS; dva električna motora i kompliciranog "Dog clutch" mjenjača koji ima četiri brzine za benzinski motor, dvije brzine za električni motor i ukupno 15 različitih načina rada. Ovakav hibridni sustav pokazao se vrlo efikasnim i dobrim u prošloj generaciji, na njegova nova generacija osjetno je snažnija (prošla je imala 140 KS) i tehnološki unaprijeđena novim benzinskim motorom, mjenjačem i baterijom kapaciteta 2 kWh. Austral s ovim sustavom nema klasičnu spojku ni sinkrone mjenjača te uvijek kreće isključivo na električni pogon. Benzinski pogon izravno pokreće kotače tak na brzinama iznad 50 km/h. Sve zvuči komplicirano, no u praksi je vrlo jednostavno. Novi E-Tech hibrid radi uglađeno i vrlo je štedljiv. U gradu i pri nižim brzinama na struju radi do 80 vremena te po WLTP-u troši samo 4,7 l/100 km što je zaista "ništa" za velik auto s 200 KS.

Foto: Marin Tomas

Renault Austral smo vozili na dionici od Zagreba do Kvarnera i natrag i tako doznali dostao toga o njegovim voznim osobinama. Austral je izuzetno udoban, no i mnogo uvjerljiviji pri bržoj i agresivnijoj vožnji od dosadašnjih Renaulta. Podsjeća nas pomalo na novi Megane E-Tech koji nas je zaista oduševio svojom agilnošću kroz zavoje. Austral straga ima novi multilink ovjes, a pomoć pri bržoj vožnji kroz zavoje je i 4Control Advanced sustav upravljanja na sve kotače. Taj sustav automobilu na malim brzinama smanjuje krug okretanja Australa na razinu onog u malom Cliju, a na većim mu omogućava mnogo preciznije i uvjerljivije prolaske kroz zavoje. Austral je vrlo uvjerljiv i pri visokim brzinama na autocestama.

Foto: Marin Tomas

Austral je odličan automobil, a ima i prilično dobru cijenu. S 29.990 eura za osnovni model spada među najjeftinije automobile u klasi, a da se cifra čini još povoljnijom kad uzmemo u obzir bogatu opremu i odnos uloženog i dobivenog. Austral se nudi u kombinaciji s četiri razine opreme koje se nazivaju Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine i Iconic Esprite Alpine. Cijena za najjeftiniji model s automatskim mjenjačem iznosi 35.190 eura, a osnovni E-Tech hibrid košta od 40.490 eura.

Foto: Marin Tomas

Renault je napravio odličan auto koji bi, za razliku od Kadjara, mogao napraviti velik posao i postati hit na tržištu i svojevrsna alternativa za klasični Megane kojeg uskoro neće biti. Veliki adut autu bi trebalo biti i izuzetno dugo jamstvo od čak osam godina ili 150.000 prijeđenih kilometara. Renault se pohvalio i da na našem tržištu ima dovoljno auta na zalihi, pa ispočetka ne bi trebalo biti problema s isporukama novog Australa.