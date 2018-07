Vožnja bez straha: I u Rusiji će po vas stići pomoć na cestama

U prosjeku će za 34 minute netko doći do vozača i pomoći mu, bilo da je na Visu ili u Slavonskom Brodu. Ako treba, pomoć naših partnera stići će i usred Rusije, a ni Monako nije problem.

Uvjeravaju nas iz Oryx asistencije koja jamči svojim klijentima da će za najviše 45 minuta od poziva netko doći do vozača koji treba pomoć na cesti, bilo da je utočio pogrešno gorivo ili proklizao pa sletio s ceste.

Zamjena guma gratis

Prema procjenama, samo 30 posto naših vozača ima neku policu za pomoć na cesti, dok, primjerice, u Sloveniji njih čak 80 posto ima ovakve police. Provjerili smo ponude na našem tržištu i u pravilu su dva načina da se sklope police. Direktno u tvrtkama koje nude tu uslugu ili se police dobivaju kao dodatni paket uz neki drugi proizvod. Tako mnoge banke svojim klijentima nude ovakve police pomoći na cesti, koje mogu dobiti u sklopu tarifa za tekući račun. Isto nude i osiguravajuće kuće, primjerice, kod potpisivanja osnovnog autoosiguranja.

Na našem tržištu zapravo su dvije osnovne tvrtke koje nude pomoć - to su HAK i Oryx. Obje nude tri paketa pomoći. Osnovni paket u HAK-u je Start i stoji 220 kuna na godinu. On pokriva, primjerice, troškove kvara ili prijevoza na cesti do 2000 kuna. U 80 posto slučajeva njihovi serviseri uspiju riješiti kvar na samoj cesti. Ako dođe do prometne nesreće, pokrit će troškove prijevoza vozila do 3000 kuna. U osnovnom paketu daju i besplatnu zamjenu te balansiranje guma, kontrolu motora i podešavanje svjetala, kao i jednokratnu pomoć od 10.000 kuna u slučaju smrti korisnika paketa. Ako u prometnoj nesreći vozač ostane trajno onesposobljen, dobit će pomoć od 20.000 kuna.

Djecu voze kući

Oryx u osnovnom paketu od 200 kuna na godinu, zove se Basic, pokriva trošak pomoći na cesti do 1500 kuna, šlepanje do 2500 kuna, vraćanje vozila nakon popravka do 100 kuna, aplikaciju za pametne telefone Putni anđeo, koja će nakon težih prometnih nesreća dojaviti podatke kontakt-centru, a inače će upozoriti na prebrzog vozača ili ako je u autu prevelika buka...

U HAK-u imaju i srednji, Optimum paket, od 320 kuna koji pokriva i popravak kvara na cesti do 2500 kuna. Pokrit će u nekim slučajevima i rent-a-car za tri dana do 400 kuna po danu, smještaj i doručak za jedan dan do 500 kuna. Za nastavak putovanja javnim prijevozom priznat će 250 kuna.

Oryx nudi srednji paket Classic od 400 kuna koji pokriva i Europu te u kojem se nudi zamjensko vozilo do 350 kuna, priznaju i troškove javnog prijevoza (uključujući i taksi) do 150 kuna, organiziraju i povratak djece na adresu prebivališta ili kod rodbine ili prijatelja.

U najvećem HAK-ovu Europa paketu od 520 kuna, uz mnoge usluge, pokrit će i trošak do 5000 kuna za šlepanje auta iz praktički svake europske zemlje.

Oryxov najveći paket Exclusive stoji 2000 kuna te pokriva i smještaj do tri dana u hotelu s pet zvjezdica.

Neki zastupnici automobila imaju svoje pakete pomoći na cesti, odnosno “road assistence”.

Banke svojim klijentima nude povoljniju pomoć na cesti

Većina banaka nudi police pomoći na cesti koje vežu uz svoje usluge. RBA daje Oryx asistenciju, koju klijenti mogu dobiti po tekućem računu. To je RBA Flexi PLUS paket od 55 kn na mjesec. U Erste banci nude u paket Erste Gold Plus Oryx asistenciju za 85 kn mjesečno. Addiko uz gotovinske kredite daje Oryx asistenciju i aplikaciju Putni anđeo.

Jeftinije obiteljske police i besplatne za mlade vozače

Deset posto popusta Oryx daje na svoje pakete koji se sklope preko interneta. HAK daje i dopunske kartice koje su jeftinije za drugog člana. Također imaju paket Moje prvo članstvo koje je besplatno za mlade vozače do 25 godina i mogu ga dobiti nakon što polože vozački.