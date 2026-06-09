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VELIKA OBLJETNICA KLASIKA

Wartburg 353 puni 60 godina: Ovo je povijest neobične ikone

Piše Autostart,
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Wartburg 353 puni 60 godina: Ovo je povijest neobične ikone
Foto: 24sata

Na području bivše Jugoslavije, pa tako i u Hrvatskoj, Wartburg se mogao svakodnevno vidjeti na cestama, najčešće kao prostrana limuzina, ali i kao praktičan karavan Tourist

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Kada se govori o velikim automobilskim obljetnicama, modeli iz bivšeg "istočnog bloka" uglavnom ostaju u sjeni zapadnih klasika. Iznimka je Trabant, koji je zbog svojeg izgleda, zvuka i simbolike odavno prerastao automobilsku temu i postao ikona pop kulture. Njegov veći rođak iz Eisenacha nikada nije stekao takvu razinu simpatije, zato što je izgledao ozbiljnije, hladnije i službenije. Niti u ujedinjenoj Njemačkoj ga nikada nisu posebno zavoljeli zato što je u DDR-u često bio vezan uz policiju, državne službe i institucije. No Wartburg 353 sada puni 60 godina i zaslužuje pogled bez podsmijeha, jer riječ je o automobilu koji je u svojem vremenu imao mnogo više kvaliteta nego što se danas često misli.

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