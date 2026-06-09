Wartburg 353 puni 60 godina: Ovo je povijest neobične ikone

Kada se govori o velikim automobilskim obljetnicama, modeli iz bivšeg "istočnog bloka" uglavnom ostaju u sjeni zapadnih klasika. Iznimka je Trabant, koji je zbog svojeg izgleda, zvuka i simbolike odavno prerastao automobilsku temu i postao ikona pop kulture. Njegov veći rođak iz Eisenacha nikada nije stekao takvu razinu simpatije, zato što je izgledao ozbiljnije, hladnije i službenije. Niti u ujedinjenoj Njemačkoj ga nikada nisu posebno zavoljeli zato što je u DDR-u često bio vezan uz policiju, državne službe i institucije. No Wartburg 353 sada puni 60 godina i zaslužuje pogled bez podsmijeha, jer riječ je o automobilu koji je u svojem vremenu imao mnogo više kvaliteta nego što se danas često misli.



Pročitajte više na Autostartu.