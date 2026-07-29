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ZELENO ZA ROBOTAKSI

Waymo robotaksi opet smije na autoceste nakon niza incidenata

Piše Ivan Hruškovec,
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Waymo robotaksi opet smije na autoceste nakon niza incidenata
Foto: Mike Blake
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Pauza u radu na autocestama uslijedila je u svibnju 2026. godine nakon što je zabilježeno nekoliko incidenata u kojima su robotaksiji ulazili u dijelove brzih cesta koji su bili zatvoreni zbog građevinskih radova

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Waymo, tvrtka za razvoj autonomnih vozila u vlasništvu Alphabeta, ponovno pokreće svoje usluge robotaksija na autocestama. Vijest dolazi nakon što je tvrtka u svibnju privremeno zaustavila vožnje na brzim cestama zbog niza incidenata u kojima su se vozila našla u građevinskim zonama.

Povratak u Phoenixu i najava za druge gradove

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Počevši od danas, Waymovi robotaksiji ponovno se kreću višetračnim cestama u Phoenixu. Tvrtka je na svojoj stranici za podršku navela kako će "uskoro" nastaviti s operacijama na autocestama i u Miamiju, Los Angelesu te na širem području San Francisca. Ovaj potez označava nastavak širenja usluga koje je prvotno započelo u studenom 2025. godine, kada je Waymo prvi put javnosti omogućio vožnju autocestama s ciljem pružanja bržih i efikasnijih ruta.

Korisnici koji su zainteresirani za vožnju Waymovim vozilom po autocesti mogu se prijaviti na "listu interesa" putem aplikacije. Nakon odobrenja, primit će obavijest da im je opcija dostupna. Ipak, iz Wayma napominju da dobivanje pristupa ne jamči da će svaka vožnja ići autocestom. Sustav može preusmjeriti vozila zbog unaprijed poznatih razloga, poput gustog prometa ili, kako se pokazalo, građevinskih radova. Korisnici uvijek mogu provjeriti planiranu rutu i procijenjeno vrijeme dolaska prije nego što potvrde vožnju.

Razlozi za privremenu obustavu

Pauza u radu na autocestama uslijedila je u svibnju 2026. godine nakon što je zabilježeno nekoliko incidenata u kojima su robotaksiji ulazili u dijelove brzih cesta koji su bili zatvoreni zbog građevinskih radova. Waymo je tada zaustavio operacije kako bi riješio uočene nedostatke.

Iz tvrtke su priopćili kako su "identificirali područje za poboljšanje u pogledu performansi oko građevinskih zona na autocestama".

Ovaj oprezan pristup u skladu je s njihovom dosadašnjom strategijom. Waymo je s testiranjem potpuno autonomnih vozila bez sigurnosnog vozača na autocestama u Phoenixu započeo početkom 2024. godine, a vožnje su u početku bile dostupne isključivo zaposlenicima. Do veljače 2026. godine, tvrtka je zabilježila više od milijun prijeđenih milja u potpuno autonomnom načinu rada na autocestama.

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Sigurnost kao ključni prioritet

Unatoč manjim problemima, najnoviji podaci potvrđuju visoku razinu sigurnosti Waymovih vozila. Studija Instituta za osiguranje i sigurnost na cestama (IIHS), objavljena u srpnju 2026. godine, pokazala je da su Waymo vozila uključena u 68 posto manje nesreća koje se prijavljuju policiji u usporedbi s ljudskim vozačima po prijeđenoj milji.

Istraživanje je također utvrdilo da su Waymo vozila imala 81 posto manje nesreća koje su rezultirale ozljedama. Rezultati su se razlikovali po gradovima, pri čemu je najveće smanjenje stope nesreća zabilježeno u Phoenixu (76 posto) i Los Angelesu (71 posto).

Nastavak širenja na nova tržišta

Povratak na autoceste dio je šire strategije rasta tvrtke koja se etablirala kao lider u industriji robotaksija otkako je Google 2009. započeo s projektom samovozećih automobila. Waymo trenutno upravlja komercijalnim uslugama u deset američkih metropolitanskih područja i nastavlja s ekspanzijom. Najavljeni su planovi za pokretanje usluga u gradovima kao što su San Diego, Las Vegas, Tampa i Denver, a poslovanje je već prošireno na Dallas, Houston, San Antonio i Orlando. Ovaj razvoj događa se u kontekstu sve veće konkurencije, gdje se i druge tvrtke, poput Zooxa u vlasništvu Amazona, također bore za svoj dio tržišta.

*uz korištenje AI-ja

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