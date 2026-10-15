WhatsApp dobio novu opciju: Sad možete bilo koga pozvati u razgovor, ovako će to raditi

WhatsApp je službeno predstavio dugo očekivanu značajku pozivanja gostiju koja korisnicima omogućuje da u razgovore uključe osobe bez aktivnog računa. Nova opcija izravan je izazov popularnim platformama za video konferencije, a od sredine listopada dostupna je u najnovijim verzijama aplikacije za Android i iOS.

Kako funkcionira nova opcija

Značajka omogućuje kreiranje jedinstvenog linka koji se može podijeliti s bilo kime, bez obzira na to koriste li aplikaciju. Osobe koje prime pozivnicu ne trebaju preuzeti WhatsApp niti izraditi račun, već se pozivu pridružuju putem web preglednika. Ovo znatno olakšava komunikaciju s poslovnim suradnicima ili članovima obitelji koji inače ne koriste WhatsApp.

Maksimalni broj sudionika u jednom pozivu ograničen je na 32 osobe. Kao i kod standardnih razgovora na ovoj platformi, pozivi su potpuno besplatni i nemaju vremensko ograničenje. Također, Meta je zadržala end-to-end enkripciju kako bi osigurala potpunu privatnost svih sudionika.

Proces pridruživanja dizajniran je s naglaskom na sigurnost i kontrolu domaćina. Kada gost klikne na podijeljeni link i unese svoje ime, on ulazi u virtualnu čekaonicu iz koje ne može samostalno izaći. Ulazak u sam razgovor mora osobno odobriti osoba koja je kreirala i podijelila poveznicu za poziv.

Ograničenja i mogućnosti za goste

Iako nova značajka donosi veliku fleksibilnost, gosti očekivano nemaju ista prava kao prijavljeni korisnici platforme. Oni ne mogu vidjeti telefonske brojeve drugih sudionika u razgovoru, čime aplikacija štiti privatnost svojih stalnih korisnika.

Gostima je onemogućeno slanje tekstualnih poruka unutar poziva, a ne mogu ni izravno nazvati druge sudionike niti samostalno dodavati nove osobe u razgovor. Domaćin poziva zadržava potpunu kontrolu nad sastankom i može ukloniti bilo kojeg gosta u bilo kojem trenutku ako za tim postoji potreba.

Unatoč navedenim ograničenjima, gosti i dalje imaju pristup vrlo korisnim alatima za interakciju tijekom samog poziva. Oni mogu nesmetano dijeliti svoj ekran s drugima, slati različite reakcije i koristiti opciju podizanja ruke kako bi zatražili riječ, čime WhatsApp postaje ozbiljna konkurencija alatima kao što je Zoom.

Kalendari i sigurnosna upozorenja

WhatsApp neće stati samo na generiranju linkova unutar same aplikacije na pametnom telefonu. Do kraja godine planiraju uvesti izravnu integraciju s popularnim servisima kao što su Google Kalendar i Microsoft Outlook. To će korisnicima omogućiti da automatski ubace link za WhatsApp poziv prilikom kreiranja novog sastanka u svom digitalnom kalendaru.

Stručnjaci ističu da je ovaj potez jasan pokazatelj šire strategije u kojoj Meta želi pretvoriti svoju aplikaciju u ozbiljniji komunikacijski alat. Smanjivanjem prepreka za ulazak i omogućavanjem pristupa putem linka, tvrtka se nada privući nove korisnike koji bi se nakon pozitivnog iskustva mogli odlučiti na registraciju.

Paralelno s uvođenjem novih opcija, raste i zabrinutost oko potencijalnih sigurnosnih rizika za korisnike. S obzirom na to da su linkovi postali standardni način pozivanja, stručnjaci savjetuju da korisnici pažljivo provjere identitet pošiljatelja prije otvaranja poveznica kako bi izbjegli prijevare usmjerene na krađu korisničkih računa i osobnih podataka.

*uz korištenje AI-ja