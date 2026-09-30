Windows 11 dobili novu veliku nadogradnju, Microsoft tvrdi da ne bi trebalo izazvati probleme

Windows 11 dobio je novu godišnju nadogradnju. Iako verzija 26H2 ne donosi spektakularne nove funkcije, trebala bi pokrenuti uvođenje mogućnosti koje su testirane ranije ove godine za sve one koji ih još uvijek nemaju na svojim uređajima. Radi se o manjem ažuriranju koje donosi važne promjene skrivene u samom kodu sustava, a najviše se fokusira na osiguravanje dugoročne stabilnosti i poboljšanje osnovne razine sigurnosti.

Mali paket za veliku stabilnost sustava

Kao što je to bio slučaj i s prošlogodišnjim ažuriranjem operativnog sustava, Microsoft ovo izdanje naziva malim paketom, a u praksi to znači da se radi o minimalnom preuzimanju datoteka uz vrlo brzu instalaciju koja zahtijeva samo jedno ponovno pokretanje računala. Ono što ova nadogradnja zapravo radi jest da u pozadini uključuje unaprijed učitani kod, bez isporuke potpuno novih značajki u samom trenutku instalacije na vaš uređaj. Upravo zato su iz Microsofta objavili da je ovo predvidljivo ažuriranje s malim utjecajem na rad koje je dizajnirano isključivo kako bi smanjilo potencijalne smetnje i pomoglo korisnicima da ostanu sigurni te produktivni.

Glavna i najvažnija prednost za većinu korisnika je resetiranje životnog ciklusa podrške za operativni sustav. Instalacija najnovije verzije automatski produžuje vremenski okvir tehničke podrške. Konkretno, to za kućne korisnike znači dodatna 24 mjeseca redovitih sigurnosnih ažuriranja za Home i Pro izdanja. S druge strane, poslovni korisnici koji koriste Enterprise i Education verzije dobivaju punih 36 mjeseci proširene podrške.

Nove mogućnosti koje stižu na računala

Ovo ažuriranje aktivira nove značajke koje su programeri već uključili u operativni sustav kroz prethodna mjesečna servisna ažuriranja. Ako vam sustav do sada nije omogućio neku od novih funkcija, poput bržeg učitavanja aplikacija, mogućnosti promjene položaja programske trake ili raznih promjena za izbornik Start, primjena ove nadogradnje trebala bi osigurati da sve to konačno stigne na vaše računalo. Sve ovisi o tome u kojoj se fazi isporuke nalazi vaš specifični uređaj.

Promjene obuhvaćaju i znatno pametniju traku za pretraživanje unutar File Explorera. Ta traka sada koristi napredne mogućnosti sažimanja teksta pomoću umjetne inteligencije i puno bolje rješava tipfelere pri svakodnevnom unosu teksta. Također, korisnici sada imaju opciju kojom mogu premjestiti programsku traku na vrh, lijevu ili desnu stranu zaslona te joj promijeniti osnovnu veličinu, što predstavlja jedan od najčešćih zahtjeva cijele zajednice tijekom proteklih nekoliko godina. Nadogradnja uključuje i nove alate za administratore u tvrtkama, poput poboljšane pripreme uređaja pomoću alata Windows Autopilot te proširenih funkcija za sigurnosno kopiranje i vraćanje osjetljivih podataka.

Reakcije korisnika i strah od grešaka

Iako je instaliranje verzije 26H2 odličan način za omogućavanje svih nedostajućih značajki, mnogi stručnjaci napominju kako nikada nije dobra ideja previše žuriti s preuzimanjem bilo kojeg ažuriranja operativnog sustava. Uvijek postoji realna opasnost da se u kod prikrala neka nepredviđena i ozbiljna greška. Microsoft uporno govori o tome da je ovo ažuriranje relativno malo i dizajnirano za minimalne smetnje, te bi u teoriji to trebala biti prilično čista instalacija. Međutim, brojni ljudi su se i ranije opekli s vrlo problematičnim ažuriranjima koja su uzrokovala padove sustava, a negativne reakcije na raznim internetskim forumima to sasvim jasno pokazuju.

Odgovarajući na Microsoftove službene tvrdnje o pouzdanosti novog softverskog paketa, jedan korisnik na forumu Reddit sažeo je opći osjećaj u raspravi napisavši kratko: "Pa, sada sam zaista sumnjičav." Drugi korisnik u istoj raspravi jednostavno je dodao komentar "Uh oh", dok su brojni drugi sudionici zbijali ironične šale na račun toga kako će ovo izdanje biti savršeno upravo zato jer ga je programirala umjetna inteligencija.

Poznati problemi u novoj verziji

Strahovi velikog broja opreznih korisnika uopće nisu potpuno neutemeljeni. Microsoft je ubrzo nakon izlaska priznao postojanje nekoliko poznatih tehničkih problema u ovom konkretnom izdanju. Inženjeri tvrtke potvrdili su da neki USB audio uređaji starije generacije mogu potpuno prestati raditi ili uopće ne proizvode zvuk nakon dovršetka instalacije sustava. Također, korisnici usluge Azure Virtual Desktop svakodnevno prijavljuju probleme s crnim ekranima ili velike poteškoće s učitavanjem radne površine pri pokušaju prijave na udaljene poslužitelje.

U kompleksnim poslovnim okruženjima brzo se pojavio problem koji može utjecati na neke računalne račune koji su zaštićeni alatom Credential Guard, što potpuno sprječava uspješnu prijavu u lokalni sustav. Zbog svega navedenog, mnogi korisnici sasvim logično odlučuju pričekati barem tri tjedna kako bi vidjeli daljnji razvoj situacije prije nego što samostalno pokrenu nadogradnju na svojim primarnim uređajima. Nema stvarne potrebe za velikom žurbom pri instalaciji novih datoteka, pa se čini izuzetno razumnim pričekati kratko vrijeme i vidjeti hoće li se pojaviti dodatni neugodni incidenti.

Širi kontekst i trendovi u industriji

Izdavanje verzije 26H2 kao jednostavnog paketa za omogućavanje jasno ukazuje na puno širi trend u modernoj softverskoj industriji koji se kreće prema modelu operativnog sustava kao stalne usluge. Ovaj specifični pristup u razvoju softvera daje znatnu prednost znatno manjim i puno češćim ažuriranjima u odnosu na ogromna i potencijalno vrlo problematična godišnja izdanja. Takva strategija osmišljena je s glavnim ciljem kako bi se osiguralo puno stabilnije i znatno predvidljivije iskustvo za milijune pojedinačnih korisnika širom svijeta, ali i za ogromna poslovna okruženja koja svakodnevno ovise o stalnoj dostupnosti računalnih sustava.

Sličan potez američkog tehnološkog diva također je potpuno u skladu s načinom na koji se ubrzano razvijaju drugi veliki operativni sustavi današnjice. Razne popularne distribucije Linuxa, kao i Appleov operativni sustav macOS, u posljednje se vrijeme sve više fokusiraju na potpuno neprimjetna ažuriranja u pozadini i puno dublju integraciju naprednih usluga u oblaku. Opći i neizbježni trend na tržištu definitivno predstavlja veliki pomak prema modernim operativnim sustavima koji postaju znatno pametniji, djeluju puno proaktivnije i postaju sve manje zahtjevni za bilo kakvu izravnu korisničku intervenciju kada je u pitanju redovno održavanje sigurnosti sustava.

Što se tiče ukupnog tržišnog udjela na globalnoj razini, sustav Windows 11 već mjesecima bilježi vrlo stalan i primjetan rast broja instalacija. Dostupni podaci iz ranog dijela 2026. godine jasno pokazuju da je novija verzija konačno uspjela nadmašiti stariji Windows 10 po ukupnom broju aktivnih korisnika u svijetu. Taj kontinuirani rast djelomično je snažno potaknut najavljenim prestankom pružanja službene tehničke podrške za stariju verziju sustava, što je izravno potaknulo brojne tvrtke i milijune pojedinaca na nužni prelazak na novi softver. Unatoč tim brojkama, određeni dio prikupljenih podataka pouzdano sugerira da Windows 10 i dalje ostaje izuzetno popularan i vrlo stabilan izbor za sve one korisnike koji su tradicionalno vrlo oprezni oko instalacije velikih promjena i koji žele izbjeći svaku potencijalnu nestabilnost koju ponekad donose potpuno nova izdanja operativnog sustava tvrtke iz Redmonda.

*uz korištenje Ai-ja