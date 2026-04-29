Windows 11 donosi spas za umorne oči: Stiže napredna značajka za nijansiranje zaslona

Čini se da će Windows 11 uskoro dobiti novu značajku pristupačnosti, osmišljenu da nijansiranjem zaslona olakša čitanje i dugotrajan rad, a mogla bi pomoći i u sprječavanju razvoja migrene. Riječ je o funkciji koja nadograđuje postojeću "Night Light" opciju i nudi znatno više mogućnosti prilagodbe.

Poboljšana verzija noćnog svjetla

Portal TechRadar izvijestio je o objavi korisnika PhantomOfEarth na društvenoj mreži X, koji je u nedavnoj testnoj verziji sustava Windows 11 otkrio novu značajku "Screen Tint" (Nijansiranje zaslona). Ona se nalazi unutar postavki pristupačnosti, a u suštini je naprednija verzija postojećeg noćnog svjetla.

Nudi šest unaprijed postavljenih načina rada, a svaki je dizajniran za rješavanje specifičnih problema. "Smirujuća jantarna" boja najsličnija je postojećem noćnom svjetlu i pomaže kod naprezanja očiju tijekom dugotrajnog rada. "Ružičasta" nijansa namijenjena je smanjenju okidača migrene, dok "nježno žuta" ublažava nelagodu pri čitanju teksta.

S hladnije strane spektra, "hladno plava" se bori protiv osjetljivosti na odbljesak, a "nježno zelena" pruža olakšanje od fotofobije, odnosno osjetljivosti na svjetlo. Posljednja, "prirodno siva" nijansa, namijenjena je onima kojima smeta oštar kontrast standardnog crno-bijelog prikaza u sustavu Windows 11. Osim ovih opcija, korisnici mogu odabrati i vlastitu boju te pomoću klizača podesiti njezin intenzitet.

Skrivena značajka koja još nije spremna

Treba napomenuti da ova značajka još nije ni u fazi službenog testiranja. Riječ je o skrivenoj funkciji koju su entuzijasti omogućili istraživanjem koda sustava. To znači da postoji mogućnost da je Microsoft napusti ili da se konačna verzija bude razlikovala od onoga što vidimo sada.

Oni koji su uspjeli isprobati "Screen Tint" navode da još ne radi ispravno. Ponekad uzrokuje titranje zaslona ili se boje pogrešno primjenjuju, no to je i očekivano za značajku koja nije službeno predstavljena. Ipak, čini se vjerojatnim da će je Microsoft uvesti u testiranje, s obzirom na to da tvrtka od izlaska Windowsa 11 stavlja velik naglasak upravo na pristupačnost.

Prilagodljivost kao ključni adut

Stručna mišljenja o softverskim rješenjima poput filtera za plavo svjetlo su podijeljena. Američka akademija za oftalmologiju tvrdi da ne postoje znanstveni dokazi da plavo svjetlo s ekrana oštećuje oči. Naglašavaju da su simptomi naprezanja očiju uglavnom posljedica načina na koji koristimo digitalne uređaje, a ne samog svjetla. S druge strane, postoje dokazi o učinkovitosti određenih nijansi, poput ružičastog FL-41 filtera koji se pokazao korisnim u smanjenju učestalosti migrena.

Bez obzira na debate, mnogi korisnici subjektivno osjećaju olakšanje korištenjem toplijih tonova, a čini se da će nova značajka biti dobro prihvaćena. Ovaj potez uklapa se u Microsoftovu strategiju pružanja većeg izbora i kontrole korisnicima. Iako je tehnologija korisna, ne smije biti zamjena za zdrave navike. Preporučuje se izbjegavanje predugog gledanja u zaslon i prakticiranje pravila 20-20-20: svakih 20 minuta pogledajte u objekt udaljen 20 stopa (oko šest metara) na 20 sekundi.