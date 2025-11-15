Obavijesti

OBLJETNICA KLASIKA

Xbox slavi rođendan: Kako je 'zelena kutija' mijenjala gaming

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Youtube/Screenshoot

Microsoftov prvi Xbox stigao je 15. studenoga 2001. i otvorio novu eru za kućne konzole. Donio je ugrađeni tvrdi disk, ethernet i - već godinu kasnije - Xbox Live, što je online igranje pretvorilo u standard

Originalni Xbox lansiran je 15. studenoga 2001. u SAD-u, a u Europu i Japan stigao je 2002. Kao šesta generacija natjecao se s PS2 i GameCubeom, ali se izdvajao “PC-olikim” srcem: Intelov 733 MHz procesor, Nvidia grafika i 8 GB ugrađenog diska te 100 Mbit Ethernet u svakoj konzoli. Do svibnja 2006. prodao je oko 24 milijuna primjeraka globalno. 

U samom startu ključ je bio Halo: Combat Evolved – lansiran isti dan kao i konzola i brzo postao razlog za kupnju. Godinu kasnije stigao je i Xbox Live (15. studenoga 2002.), prvi veliki, jedinstveni online servis s glasovnom komunikacijom i Friends listom za konzole. Danas se taj servis zove Xbox network, no početak je bio upravo na “prvom Xboxu”.

Prisjetite se kako je izgledao Halo: Combat Evolved u originalnom izdanju na prvom Xboxu:

Pamti se i priča o kontrolerima. Veliki “Duke”, kako je odmilja bio nazivan prvi Xbox, bio je originalni upravljač, no vrlo brzo ga je zamijenio Controller S, manji i ergonomičniji, koji je postao novi standard. U novijim retro-osvrtima i replikama upravo se “S” slavljen kao oblik koji je definirao Xbox doba. 

Microsoft je 2021. obilježio 20 godina Xboxa dokumentarnom serijom Power On i službenim prisjećanjima na rane dane brenda. Dvadeset i četiri godine kasnije, naslijeđe prvog Xboxa najlakše se vidi u stvarima koje danas uzimamo zdravo za gotovo: stabilno online igranje, glasovni chat i ideja da je konzola stalno spojena na mrežu.

