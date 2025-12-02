Xiaomi bilježi rast prihoda, po prvi put im auti donijeli dobit

Xiaomi je u trećem tromjesečju 2025. ostvario rekordne prihode i značajan rast dobiti, pokazuju nerevidirani financijski rezultati koje je kompanija objavila. Ukupni prihodi iznosili su 113,1 milijardu RMB, što je približno 13,8 milijardi eura, uz rast od 22,3 posto na godišnjoj razini. Prilagođena neto dobit porasla je na 11,3 milijarde RMB, odnosno oko 1,38 milijardi eura, što predstavlja rast od 80,9 posto.

U prvih devet mjeseci 2025. Xiaomi je ostvario prihode od 340,4 milijarde RMB (oko 41,5 milijardi eura), dok je prilagođena neto dobit iznosila 32,8 milijardi RMB (oko 4 milijarde eura).

Pametna električna vozila

Segment pametnih električnih vozila, umjetne inteligencije i novih poslovnih inicijativa nastavio je ubrzani rast. Prihodi su u trećem tromjesečju porasli na 29 milijardi RMB, odnosno oko 3,5 milijardi eura, a prvi put je ostvaren i pozitivan operativni rezultat u visini od 0,7 milijardi RMB (oko 85 milijuna eura). Isporuke vozila dosegnule su 108.796 jedinica, dok su u prvih devet mjeseci premašile 260.000 jedinica.

Model Xiaomi YU7 tri je mjeseca zaredom bio najprodavaniji u segmentu srednje-velikih i velikih SUV-ova, a u listopadu je postao najprodavaniji SUV u Kini u svim kategorijama.

Pametni telefoni

Prihodi od prodaje pametnih telefona iznosili su 46 milijardi RMB (oko 5,6 milijardi eura), a globalne isporuke 43,3 milijuna uređaja. Prema podacima Omdie, Xiaomi je zadržao treće mjesto na svjetskom tržištu deveti uzastopni kvartal, s udjelom od 13,6 posto. U Kini se nalazi na drugom mjestu s udjelom od 16,7 posto.

Nova premium serija Xiaomi 17 ostvarila je bolji početni rezultat od prethodne generacije, uz približno 30 posto veće početne prodaje.

IoT i potrošačka elektronika

Segment IoT uređaja i potrošačke elektronike ostvario je prihode od 27,6 milijardi RMB, odnosno oko 3,4 milijarde eura, uz rast od 5,6 posto. Broj povezanih IoT uređaja na Xiaomi AIoT platformi narastao je na 1,035 milijardi, dok je broj korisnika s pet ili više povezanih uređaja dosegnuo 21,6 milijuna.

Kompanija je otvorila i prvu Xiaomi Smart Home Appliance Factory, s kapacitetom proizvodnje do sedam milijuna klima-uređaja godišnje.

Internetske usluge

Prihodi od internetskih usluga iznosili su 9,4 milijardi RMB (oko 1,15 milijardi eura), uz godišnji rast od 10,8 posto. Globalni broj mjesečno aktivnih korisnika porastao je na 741,7 milijuna, dok je aplikacija Xiaomi Home dosegnula 114,6 milijuna korisnika.

Ulaganja u istraživanje i razvoj

U trećem tromjesečju Xiaomi je uložio 9,1 milijardu RMB u istraživanje i razvoj, odnosno oko 1,11 milijardi eura, što je rast od 52,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna R&D ulaganja u prvih devet mjeseci iznosila su 23,5 milijardi RMB, a broj zaposlenih u tom području dosegnuo je 24.871.

Kompanija je predstavila i nove modele u području umjetne inteligencije, uključujući veliki glasovni model Xiaomi-MiMo-Audio te koncept pametnog doma Xiaomi Miloco. Lansiran je i operativni sustav HyperOS 3, namijenjen širokom spektru Xiaomi uređaja, od pametnih telefona do električnih vozila.