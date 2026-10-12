Xiaomijev adut u srednjoj klasi: Isprobali smo Redmi Note 17 Pro sa sjajnim ekranom i baterijom

Xiaomi je novom serijom Redmi Note 17 odlučio naglasak staviti na autonomiju, kvalitetu zaslona i izdržljivost, a mi smo na nedavnom predstavljanju u Budimpešti imali priliku upoznati cijelu novu Redmi Note 17 liniju. Zvijezda je svakako Pro Max model, koji u Cloud Blush boji izgleda spektakularno, a mi smo testirali 17 Pro 5G, model koji velikom baterijom i svijetlim AMOLED zaslonom želi privući korisnike kojima je važno da telefon bez problema izdrži i po nekoliko dana Isprobali smo ga u crnoj boji, univerzalnoj i prihvatljivoj za gotovo svakoga.

Pokretanje videa... VIDEO Redmi Note 17 Pro noćni video | Video: Ivan Hruskovec/24sata

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Redmi Note 17 Pro 5G velik je telefon koji se ne trudi sakriti svoje dimenzije. Na prednjoj strani dominira 6,83-inčni zaslon s tankim rubovima, dok je stražnja strana vizualno jednostavnija. Crna izvedba djeluje ozbiljno i nenametljivo i moram priznati da mi se i dopada ta stražnja matirana strana.

Kućište je prilično masivno, a baterija velikog kapaciteta pridonosi debljini od oko 8,6 milimetara i masi od 223 grama. Dimenzijama je gotovo jednak Samsungovom S26 Ultra telefonu, od kojeg je malo deblji te skoro 10 grama teži, ali nisam imao dojam da nosim pladanj u džepu. No, priložena maska mi je kvarila dojam širine i ako planirate stavljati ovaj telefon u zaštitnu masku, svakako gledajte da izaberete što tanju.

Foto: Xiaomi

S druge strane, uređaj nudi vrlo dobru otpornost na vodu i prašinu, uključujući certifikate IP68 i IP69K, a zaslon štiti Gorilla Glass Victus 2. To su značajke koje se ne podrazumijevaju u ovom cjenovnom razredu i jako je dobro što se takvi standardi spuštaju i u srednju klasu mobilnih uređaja.

Ekran i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zaslon je jedna od najvećih prednosti ovog telefona. Riječ je o AMOLED panelu rezolucije 2772 x 1280 piksela, odnosno 1,5K, uz osvježavanje od 120 Hz. Slika je fantastična, boje su izražene, a posebno je korisna visoka vršna svjetlina od deklariranih 3500 nita, koja olakšava čitanje na otvorenom i pri izravnom suncu. To nije razina koju zaslon stalno koristi, ali ima dovoljno rezerve kada zatreba. Xiaomi navodi tipičnih 1060 nita. U svakom slučaju, serije i filmove ćete bez većih zamjerki gledati na ovom mobitelu.

Stereo zvučnici obavljaju dobar posao pri gledanju videa i igranju, no nemaju osobito dubok zvuk. Glasnoća je zadovoljavajuća, ali bas i punoća nisu na razini boljih uređaja. Za svakodnevno slušanje i gledanje sadržaja bit će sasvim dovoljni, no slušalice su i dalje bolji izbor za glazbu.

Softver i performanse

Telefon dolazi s Androidom 16 i Xiaomijevim sučeljem HyperOS 3. Ono donosi uglađene animacije, mogućnosti prilagodbe početnog i zaključanog zaslona te niz alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji. HyperAI može pomoći pri prevođenju, pretvaranju govora u tekst i izradi sažetaka, no neki su alati ograničeni jezikom.

Sučelje je pregledno i nudi mnogo mogućnosti i sve je ‘popeglanije’, no Xiaomi i dalje ima prostora za poboljšanja kada je riječ o predinstaliranim aplikacijama. Proizvođač obećava šest godina sigurnosnih ažuriranja i nadogradnje Androida do verzije 21, što je dobra vijest za dugoročnije korištenje.

Prethodnik je imao MediaTekov čipset, a sada se Xiaomi u ovom modelu odlučio za Snapdragon 6s (Gen4) čipset u 4nm tehnologiji. Radi se o čipsetu srednje klase, koji ima i noviji model (Gen5). Za svakodnevne zadatke ovo će vam biti dovoljno, kao i za povremeno igranje većine igara. Nećete tu imati flagship performanse, zahtjevnije igre i intenzivniji multitasking otkrivaju da je procesor ipak skromniji. Uz to, trebate imati na umu da je tu i 6GB RAM-a.

Kamera

Ovdje dolazimo do jedne od spornih promjena u odnosu na prethodnika. Redmi Note 17 Pro 5G ima glavnu kameru od 50 megapiksela (f/1,8) s optičkom stabilizacijom slike te ultraširoku kameru od 8 megapiksela. Na papiru to ne zvuči loše, ali prethodni Redmi Note 15 Pro 5G imao je glavni senzor od 200 megapiksela (f/1,7), pa je riječ o osjetnom zaokretu.

Pri dobrom dnevnom svjetlu glavna kamera može snimiti vrlo dobre fotografije, s izraženim bojama i solidnim kontrastom. Optička stabilizacija pomaže pri fotografiranju iz ruke, a rezultati su uglavnom sasvim dovoljni za društvene mreže i svakodnevne uspomene. Noću fotografije mogu izgubiti detalje, a fokusiranje nije uvijek pouzdano. Ultraširoka kamera poslužit će za fotografiranje većih skupina ljudi i prostora, ali kvaliteta joj je osjetno skromnija od glavne kamere.

Prednja kamera od 16 megapiksela namijenjena je selfie fotografijama i videopozivima. Stražnja i prednja kamera snimaju video u Full HD rezoluciji pri 30 sličica u sekundi, što znači da nema 4K snimanja, kao što je bilo na prethodniku.

Pogledajte nekoliko fotografija s Redmi Notea 17 Pro.

Baterija

Ako postoji područje na kojem Redmi Note 17 Pro 5G uvjerljivo opravdava svoje ime, to je autonomija. Silicij-ugljična baterija kapaciteta 8340 mAh znatno je veća od one u prethodniku i jedan je od glavnih pluseva ovog telefona.

Podržava 67W punjenje preko žice, a nudi i 22,5W reverzibilno punjenje pa u nuždi može poslužiti za dopunjavanje drugih uređaja.

Bežično punjenje nije podržano.

U praksi se uz umjereno korištenje bez problema može računati na dan i pol do dva dana rada na jednom punjenju. Naravno, način na koji koristite uređaj će drastično na to utjecati, ali ovako masivna baterija svakako je dobar znak da je ‘crveno’ upozorenje za punjenje dosta daleko.

