Obavijesti

Tech

Komentari 0
VELIKI REDIZAJN

YouTube vam izgleda čudno? Niste jedini, evo zašto su odlučili izgledati kao Apple

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
YouTube vam izgleda čudno? Niste jedini, evo zašto su odlučili izgledati kao Apple
Foto: Google

Novi izgled donosi čišće sučelje i modernizirane ikone koje zaklanjaju manje sadržaja, čime se naglašava sam video. Osim toga, funkcija dvostrukog dodira za preskakanje naprijed ili natrag dobila je suptilniji i moderniji prikaz.

YouTube je najavio niz novih značajki i vizualnih dorada koje bi trebale osvježiti izgled i doživljaj platforme na svim uređajima – od mobitela, preko weba do pametnih televizora. Globalno uvođenje počinje ovoga tjedna, a cilj je, poručuju iz Googlea, „učiniti iskustvo korištenja YouTubea zabavnijim, življim i lakšim za navigaciju“.

Najveća promjena stiže u obliku redizajniranog video playera. Novi izgled donosi čišće sučelje i modernizirane ikone koje zaklanjaju manje sadržaja, čime se naglašava sam video. Osim toga, funkcija dvostrukog dodira za preskakanje naprijed ili natrag dobila je suptilniji i moderniji prikaz.

Na mobilnim uređajima uvedene su i fluidnije tranzicije između kartica, pa će prelazak s početne stranice na pretplate ili Shorts sadržaj djelovati prirodnije i uglađenije.

Više zabave i izražavanja u interakciji

YouTube također unosi novitete u način na koji korisnici reagiraju i pohranjuju sadržaj. Novi sustav komentara uvodi strukturirano “threadanje” odgovora, što bi trebalo olakšati praćenje rasprava i preglednost u dugačkim nizovima komentara.

Lajkanje dobiva vizualni “upgrade”: na odabranim videima animacija će se prilagoditi sadržaju – primjerice, kod glazbenih videa pojavit će se animirane note, dok će sportski sadržaji imati tematske efekte iz igre.

Spremanje videa na popis “Watch Later” ili u playliste sada je jednostavnije i vizualno uglađenije, uz novi dizajn koji olakšava taj proces.

Postupno uvođenje i testiranje

Dio korisnika već je ranije imao pristup nekim od novih značajki, a sada će one biti dostupne svima u nadolazećim danima. Google ističe da su ove promjene dio “stalne posvećenosti poboljšanju YouTube iskustva” i poziva korisnike da podijele povratne informacije putem obrasca ili komentara ispod službene objave.

Ukratko – YouTube želi da njegovo sučelje bude jednako dinamično i živopisno kao i sadržaj koji svakodnevno milijuni korisnika objavljuju i gledaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi Kinez stigao u Hrvatsku. Zovu ga ubojicom Tesle! Napuni se za 12 min. Evo kako izgleda!
NOVI ELEKTRIČNI AUTO

Novi Kinez stigao u Hrvatsku. Zovu ga ubojicom Tesle! Napuni se za 12 min. Evo kako izgleda!

Domet vozila varira ovisno o verziji — standardni model može prijeći oko 435 kilometara, dok Long Range verzija doseže i do 570 kilometara prema WLTP standardu
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
AUTO SAVJETI

Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

**Lead text:** Oznake na bočnoj strani gume nisu ukras, nego brzi vodič kroz veličinu, nosivost, brzinu i starost gume. Ako ih znate pročitati, lakše ćete pogoditi pravu dimenziju i izbjeći skupe greške pri kupnji. EU naljepnica dodatno pomaže jer na jednoj etiketi pokazuje prianjanje na mokrom, potrošnju i buku. U nastavku kroz galeriju prolazimo najvažnije oznake i gdje ih točno vidjeti na gumi. U par minuta možete naučiti dovoljno da samostalno provjerite što vam servis nudi i odaberete gumu koja vam stvarno treba.
Malo smo ušparali: Penzioneri si za 70 godina braka kupili prvi Porsche: 'Mogu vam biti unuk?'
E TO JE GODIŠNJICA

Malo smo ušparali: Penzioneri si za 70 godina braka kupili prvi Porsche: 'Mogu vam biti unuk?'

Inače, ovaj Porsche ima 510 konjskih snaga, a do stotke mu treba svega 3,4 sekunde. Dovoljno da se odlazak po namirnice u dućan pretvori u pravu utrku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025