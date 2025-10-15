YouTube vam izgleda čudno? Niste jedini, evo zašto su odlučili izgledati kao Apple

YouTube je najavio niz novih značajki i vizualnih dorada koje bi trebale osvježiti izgled i doživljaj platforme na svim uređajima – od mobitela, preko weba do pametnih televizora. Globalno uvođenje počinje ovoga tjedna, a cilj je, poručuju iz Googlea, „učiniti iskustvo korištenja YouTubea zabavnijim, življim i lakšim za navigaciju“.

Najveća promjena stiže u obliku redizajniranog video playera. Novi izgled donosi čišće sučelje i modernizirane ikone koje zaklanjaju manje sadržaja, čime se naglašava sam video. Osim toga, funkcija dvostrukog dodira za preskakanje naprijed ili natrag dobila je suptilniji i moderniji prikaz.

Na mobilnim uređajima uvedene su i fluidnije tranzicije između kartica, pa će prelazak s početne stranice na pretplate ili Shorts sadržaj djelovati prirodnije i uglađenije.

Više zabave i izražavanja u interakciji

YouTube također unosi novitete u način na koji korisnici reagiraju i pohranjuju sadržaj. Novi sustav komentara uvodi strukturirano “threadanje” odgovora, što bi trebalo olakšati praćenje rasprava i preglednost u dugačkim nizovima komentara.

Lajkanje dobiva vizualni “upgrade”: na odabranim videima animacija će se prilagoditi sadržaju – primjerice, kod glazbenih videa pojavit će se animirane note, dok će sportski sadržaji imati tematske efekte iz igre.

Spremanje videa na popis “Watch Later” ili u playliste sada je jednostavnije i vizualno uglađenije, uz novi dizajn koji olakšava taj proces.

Postupno uvođenje i testiranje

Dio korisnika već je ranije imao pristup nekim od novih značajki, a sada će one biti dostupne svima u nadolazećim danima. Google ističe da su ove promjene dio “stalne posvećenosti poboljšanju YouTube iskustva” i poziva korisnike da podijele povratne informacije putem obrasca ili komentara ispod službene objave.

Ukratko – YouTube želi da njegovo sučelje bude jednako dinamično i živopisno kao i sadržaj koji svakodnevno milijuni korisnika objavljuju i gledaju.