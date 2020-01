Za najskuplji novi automobil u Hrvatskoj treba 120 mil. kuna

Prosječni novi automobil na hrvatskim cestama dugačak je 426 cm, ima motor obujma 1,5 litara sa 110 KS, a i europski prosjek nije daleko do toga.

Uz takve brojke aktualni automobilski rekorderi doimaju se kao vozila s drugog planeta. Primjerice, trenutačno najveći automobil na svijetu (izuzmemo li monstruozne američke pick-up kamionete) je Mercedes Maybach S650 Pullman. Ova ogromna limuzina namijenjena ekscentričnim političarima i milijunašima mjeri 6,5 metara dužine.

Blindirana verzija istog automobila ima čak 5100 kilograma, otprilike kao četiri nova prosječna automobila.

Ipak, kralj automobilskih ekstrema nije Mercedes nego Volkswagenova supersportska marka Bugatti. O kako se ekskluzivnim modelima radi govore i brojke:

490 km/h projurio je prototip novog Bugatija Chirona Super Sport 300+. Kad uđe u serijsku proizvodnju, ovo će postati uvjerljivo najbrži automobil današnjice na svjetu.



2000 KS najavljena je snaga električnog Lotusa Evije. Auto bi trebao preuzeti titulu najsnažnijeg cestovnog auta na svijetu, no projekt je još vrlo upitan i daleko od realizacije.



231 KS ima najsnažniji serijski trocilindrični motor u cestovnom automobilu (BMW i8). Najsnažniji motor s četiri cilindra ugrađuje se u A-klasu i ima čak 421 KS.



11 milijuna eura plus porezi, koštao je najskuplji novi auto ikad, Bugatti La Voiture Noire. Još deset modela probilo je granicu od tri milijuna eura.

U 14 godina postojanja Bugatti je proizveo manje od 700 automobila, toliko Golfova Volkswagen proizvede za manje od osam sati. Bugatti je marka superlativa, najveći motor, obujma osam litara, nalazi se u Chironu, njegovih 1500 KS je rekord za benzinske aute. Unikatni Bugatti La Voiture Noire prodan je za 11 milijuna eura bez poreza (kod nas bi to bilo oko 120 milijuna kuna s davanjima).

Za njega možete kupiti 1326 novih Renault Clia.

No Bugatti nije apsolutni vladar supersportske klase. Hibridni švedski Koenigsegg Regera s baterijom tvrtke Rimac Automobili trenutačno je najsnažniji cestovni auto s 1520 KS, a njihova Agera RS drži brzinski rekord s 447 km/h. Najbrže ubrzava Porsche 918 Spyder, hibrid iz 2013. godine, čijih izmjerenih 2,2 sekunde do 100 km/h do danas nitko nije skinuo.

Kad krene u serijsku proizvodnju, Rimac C_Two trebao bi srušiti mnoge od tih rekorda i postati najsnažniji (1914 KS) i najbrže ubrzavajući auto, s ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 1,98 sekundi.