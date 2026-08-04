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NOVA KAZNA U NJEMAČKOJ

Za ovo u Njemačkoj sad možete dobiti kaznu od 30.000 eura

Piše Autostart,
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Za ovo u Njemačkoj sad možete dobiti kaznu od 30.000 eura
Federal police in action at the German-Polish border | Foto: Patrick Pleul/DPA/PIXSELL
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Promjena može izravno zahvatiti i hrvatske vozače. Obuhvaćeni su prekršaji za koje se u Njemačkoj upisuju bodovi i zabrane vožnje, a maksimalna kazna iznosi 30.000 eura

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Njemačka je poznata po dionicama autocesta bez općeg ograničenja brzine, ali ondje gdje ograničenje postoji prometni prekršaji mogu brzo postati vrlo skupi. Od 1. srpnja 2026. još je skuplji pokušaj izbjegavanja kaznenih bodova ili zabrane vožnje jer za lažno prebacivanje prekršaja na drugu osobu sada prijeti kazna do 30.000 eura.

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