'Žao nam je što su zaustavili 5G na Hvaru, to nije po propisima'

Ovakvim odlukama utječe se na razvoj i koči tehnološki napredak. Upravo će otoci s akvatorijima nakon početka rada 5G mreža dobiti jednaku šansu za istu kvalitetu usluga kao na kopnu, kažu u HAKOM-u

<p>HAKOM nije zaprimio ni vidio <strong>odluku Gradskog vijeća Hvara</strong> o obustavi uvođenja 5G-a pa je ne može potpuno komentirati, ali svako ograničavanje razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture za javne usluge nije u skladu s propisima, ističu iz HAKOM-a u povodom odluke iz Hvara.</p><p>Prema objavi u četvrtak na web stranicama Grada Hvara, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije, kojom <strong>obustavlja uvođenje 5G tehnologije</strong> na području Grada Hvara dok god se putem neovisne i nepristrane studije ne dokaže da ta tehnologija nema negativan utjecaj na ljude i okolinu.</p><p>Najavili su i osnivanje radne skupine koja će u idućih šest mjeseci istražiti uzročno-posljedičnu vezu između svih izvora zračenja i karcinoma, a odluku će, kako su objavili, dostaviti Vladi i HAKOM-u (Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti), koja je dužna proslijediti je svim relevantnim čimbenicima koji djeluju na području grada Hvara.</p><p>Komentirajući tu objavu, iz HAKOM-a naglašavaju da je postavljanje i rad baznih postaja, bilo testnih ili komercijalnih, regulirano zakonskim propisima iz područja elektroničkih komunikacija, zdravstva, prostornog uređenja i graditeljstva, koji se odnose na čitavo područje RH.</p><p>"Žao nam je što se ovakvim odlukama utječe na razvoj pojedinih sredina i koči tehnološki napredak. Upravo će otoci sa svojim akvatorijima nakon početka rada 5G mreža dobiti jednaku šansu za istu kvalitetu usluga kao bilo gdje na kopnu. To vrijedi i za slabije naseljena, ruralna područja. Bez praćenja najrazvijenijih država u tehnološkom napretku <strong>Hrvatska nema nikakvu šansu biti konkurentna</strong>. 5G je predviđen kao najveći tehnološki pokretač rasta i bez te tehnologije će velika većina stanovnika i tvrtki biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na one u državama koje će tu uslugu imati (ili već imaju) dostupnu", kažu u HAKOM-u.</p><p>Ističu i da se, koliko shvaćaju iz medija, odluka odnosi na zabranu 5G kao tehnologije, a ne uporabe određenih frekvencija, za što kažu da nema smisla, jer je jedini parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo ukupna razina elektromagnetskih polja svih izvora na određenoj lokaciji, a ne vrsta tehnologije.</p><p>Za 5G u Hrvatskoj će se uglavnom koristiti frekvencije koje su se i do sada koristile za elektroničke komunikacije (700 MHz - televizijski prijam i 3600 MHz - nepokretni bežični pristup), za koje je Ministarstvo zdravstva propisalo strože granične vrijednosti u odnosu na većinu drugih država EU-a. </p><p>Podsjećaju i da se na HAKOM-ovim web stranicama nalazi posebni dio posvećen 5G-u, gdje se mogu vidjeti aktualne informacije i aktivnosti, pa tako i da se u RH trenutno na nekoliko lokacija testiraju funkcionalnosti 5G tehnologije, za što su sva tri mobilna operatora na hrvatskom tržištu zatražila privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra temeljem kojih nije dozvoljeno komercijalno pružanje usluga.</p><p>Takve privremene dozvole HAKOM je izdao za potrebe tehničkog ispitivanja 5G tehnologije na područjima Grada Zagreba, uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL Franjo Tuđman, zatim Grada Osijeka, Grada Rijeke, Grada Splita, otoka Krka, Grada Dubrovnika, Grada Hvara, Grada Novalje, Grada Jastrebarskog, Grada Raba i Grada Bjelovara. Operatori su dužni prije početka rada HAKOM-u prijaviti podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojećih radijskih postaja.</p><p>"Ovisno o pojedinom području, te privremene dozvole su izdane jednom ili više operatora, a za Grad Hvar izdana je jednom operatoru da obavi testiranje, dok su primjerice u Osijeku, kao prvom hrvatskom 5G gradu, izdane dozvole svim operatorima koje se, jer su za testiranje u nekomercijalne svrhe, ne naplaćuju", otkrivaju iz HAKOM-a.</p><p>Napominju i da su zadnje vrijeme "bombardirani <strong>raznim teorijama zavjera</strong>, od kojih su neke pale na plodno tlo kod pojedinaca", a smatraju i da se "može dogoditi i da će neki političari pokušati kapitalizirati strah od novoga poput 5G tehnologije" te da je u svemu uvijek korisno odgovore tražiti od neovisnih i relevantnih znanstvenika i stručnjaka.</p><p>"HAKOM je to i zatražio te smo mišljenje znanstvenika i stručnjaka iz relevantnih institucija o utjecajima 5G i usporedbama sa prethodnim tehnologijama 4G i prijašnjima nedavno i objavili na internetskim stranicama i svima je dostupno za pročitati. Zaključak tih mišljenja je otprilike da utjecaj 5G na ljude, zdravlje i okoliš nije ništa drugačiji nego prethodne tehnologije", dodaju iz HAKOM-a.</p>