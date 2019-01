Zašto je "content" marketing toliko utjecajan na društvo...

Zbog onih najdubljih poriva do onih naoko površnih, vidimo da «content» nije samo nekakav trend koji će se potrošiti i nestati. Slušamo da su najbolje reklame one koje utječu na naše osjećaje, ali rijetko kada imamo prilike saznati zašto je tako. Inače zamršene i laicima teško prohodne studije bihevioralnih znanstvenika nude nam nekoliko ključnih uvida koje ćemo ovdje nastojati približiti.

1. Često slušamo srce jer mozak je, ustvari, lijenčina.

Baš zato što nam ozbiljnije mozganje crpi nevjerojatnu količinu energije, odluke uglavnom ne donosimo racionalno. Zato što težimo rasterećenom mentalnom životarenju bez stresa i pretjeranog promišljanja o stvarima, intuitivno ponašanje preuzima kontrolu nad mnogim našim odlukama koje nam nisu baš “o glavu”. Kada odlučujemo intuitivno puno smo brži. Lakše nam je živjeti. Znači nije da smo neki veliki emotivci, već da naprosto koristimo gužvu kada god to možemo. Međutim, postoje situacije kada naprosto moramo uključiti mozak. OK...A kakve to veze ima sa “content” marketingom? Kod kupnje otprilike polovice od svih stvari u životu s punim pravom možemo pustiti mozak na pašu. Civilizacija se potrudila da danas mnogi proizvodi ne predstavljaju dovoljno velik rizik po naše zdravlje ili džep da bismo o njima previše razmišljali. No postoje kategorije u kojima bismo se mogli gadno namučiti ako napravimo krivi izbor. “Content” je baš u takvim kategorijama tzv. visokog rizika apsolutni “king”! Zamislite da idete na avanturističko putovanje u bespuća neke azijske zemlje u kojoj vlada 3-godišnji rat. Ne biste li provjerili sve što možete o toj zemlji i svim mogućim opasnostima koje vrebaju na internetu? Stvari ne moraju biti čak niti toliko imanentno prijeteće; koliko ste puta došli u banku i bez razmišljanja potpisali ugovor o kredit s rokom otplate od 25 godina? Neke stvari jednostavno traže od nas da se ozbiljnije uključimo i razmotrimo odluku i njezine posljedice s nekoliko strana. Da se raspitamo. Da vidimo koje su nam sve opcije. Pogađate, “content” je u sličnim situacijama – opet glavni.

2. Ljudi su katastrofalno loši u procjenama nesvakidašnjih situacija.

Bez obzira na to što je vjerojatno najpametnija vrsta na svijetu, čovjek je nevjerojatno nesposoban donijeti dobru odluku u onim rijetkim situacijama kada odluka može imati dugoročnije posljedice i izazvati grižnju savjesti. Ljudi to znaju pa se oslanjaju na taktike koje smanjuju mogućnost gubitaka. Vrlo primitivno – no ujedno i najčešće rješenje - je oponašanje odluka drugih. OK...A kakve to veze ima sa “content” marketingom? Ima proizvoda ili usluga koje koristimo svakodnevno, ali ponovno kupujemo s godinama ili čak desetljećima razmaka. Naravno da smo potpuno ispali iz trenda i da uglavnom nemamo pojma što se u nekoj od tih kategorija ustvari događa. Super primjeri su situacije u kojima se pitamo...

“Da li da i dalje vozim Fiata?”

“Je li ZABA ipak u ovoj fazi života bolja banka za mene?” ili

“Trebam li konačno prijeći na A1 i probati iPhone X?”

U sličnim situacijama sadržaj koji nam govori što je odabrala većina ljudi s troje maloljetne djece, što odabire gospodin mojih godina ili možda čak što bi bio izbor najvećeg dijela ljudi koji ne vole Apple strahovito nam je vrijedan. Kada donosimo bitne i teške odluke s beskonačnim brojem varijabli koje bismo trebali razmotriti – “content” nam olakšava odluku jer je u stanju smiriti i uvjeriti nas da vjerojatno nećemo užasno pogriješiti ako napravimo ono što rade drugi.



3. Um je svađalica, a ne inovator!

Naš je mozak “spojen” ne toliko da bismo izmišljali nove stvari nego da bismo racionalizirali već napravljene odluke. OK...A kakve to veze ima sa “content” marketingom? Bez obzira na naše zadovoljstvo performansama naše nove motorke, kao zagriženi drvosječe vjerojatno je da ćemo i dugo nakon kupnje dugo čekane Husqvarne još nekoliko puta prelistati sve 132 stranice na forumu www.drvosječa.hr u potrazi za opravdanjem da smo kupili pravu stvar. Ne samo to, čitat ćemo sve usporedne testove koji su nam dostupni na engleskom i ići ćemo tako daleko da guglamo prijevod s norveškog možda i te jedine loše recenzije koje je Google uopće uspio indeksirati.

Da, kada nas nešto izrazito zanima, “content” je fantastičan alat da se vjera u pravu odluku održava još mjesecima ili čak godinama.

