Žele na tamnu stranu Mjeseca: Tamo još nitko nikad nije bio...

Sa štitom od 11 centimetara, koji mora izdržati udare topline od 1300 stupnjeva Celzijevih, NASA će ove godine lansirati svemirsku sondu Parker kojom će ispitivati atmosferu Sunca.

- Sadašnji rekord drži sonda iz 1976. koja je prošla na 43 milijuna kilometara od naše zvijezde. Nova robotska sonda parker doći će na čak šest milijuna kilometara od Sunca. I u tom najbližem trenutku dobiti 500 puta više energije nego na mjestu gdje je Zemlja - kaže astronom i popularizator znanosti Ante Radonić. Tako je najavio niz svojih predavanja o svemirskim misijama u 2018. koja počinju u srijedu u Zagrebu. NASA-i će trebati sedam godina do Sunca, no u tom trenutku neće imati puno vremena ne bi li njezini senzori zabilježili podatke o česticama u solarnim vjetrovima i ostale podatke.

Posebno zahtjevan pothvat planiraju i Kinezi koji će spustiti rover na tamnu stranu Mjeseca. Iako su sateliti to područje puno puta fotografirali, ni Rusi ni Amerikanci nisu uspjeli ondje spustiti sondu koja bi istražila površinu. No kako bi to uspjeli, u orbiti Mjeseca bit će satelit koji će služiti za razmjenu informacija robota i kontrolnog centra na Zemlji.

- Tamna strana mjeseca ima puno manje predjela prekrivenih bazaltom, pa ne treba očekivati iznenađenje, ali je uzbuđenje spustiti se negdje gdje se nitko nije spustio. Misija je i promocija za Kinu. Žele pokazati da je njihova industrija spremna za sve te se tako ujedno reklamirati. Imat će i veći rejting za misije u svemiru - pojašnjava Radonić. Osim njih, prema Mjesecu će krenuti i 20-ak kilograma težak indijski rover.

Svoje adute pripremaju i Japan i Europska svemirska agencija, koji će u istoj raketi tijekom listopada poslati dva satelita prema Merkuru, prvom planetu od Sunca.

- Japanski orbiter je manji i on će istraživati magnetsko polje planeta. Europski ide u nižu orbitu. Trebat će im također sedam godina godina da dođu do Merkura. Kraj njega će u međuvremenu projuriti šest puta i koristiti njegovu gravitaciju da uspore - kaže Radonić. Dodao je kako im je želja istražiti nastanak i formiranje Merkura te dobiti informacije koje bi mogle utjecati na nove projekte.

