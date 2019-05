Žele spasiti naš planet: Novi centar testira radikalne ideje

Istraživački centar u Cambridgeu, piše BBC, istražit će radikalne pristupe problemu globalnog zagrijavanja, poput micanja CO2 iz atmosfere ili ponovnog zamrzavanja Zemljinih polova.

Znanstvenici su odlučili krenuti u nešto radikalnijim smjerovima jer se boje da Zemlji ponestaje vremena te da trenutne mjere koje čovječanstvo poduzima jednostavno neće biti dostatne da se spriječi daljnje uznapredovanje globalnog zagrijavanja.

Radi se o prvoj takvoj inicijativi, a ukoliko dođe do realizacije nekih ideja i zamisli, to bi moglo dovesti do dramatične redukcije emisija CO2.

Jedan od ljudi koji stoje iza inicijative je i profesor Sir David King, bivši glavni savjetnik za znanost britanske vlade.

- Ono što učinimo u sljedećih 10 godina definirat će budućnost čovječanstva za narednih 10 tisuća godina. Zasad ne postoji istraživački centar koji bi bio fokusiran na tu činjenicu, objasnio je Sir King motiva znanstvene zajednice.

- Cilj naše misije je riješiti klimatski problem Zemlje. Moramo to učiniti i ne smijemo posrnuti jer radi se o najvećem izazovu našeg vremena, rekla je dr. Emily Shuckburgh, znanstvenica koja predvodi Centar za popravak klime na Cambridgeu.

Ovo su neke od metoda i ideja koje zasad predlažu znanstvenici:

Zamrzavanje polova

Jedna od najobećavajućijih ideja za ponovno zamrzavanje polova je - 'razvedravanje' oblaka. To bi se postiglo tako da se putem ogromnih mlaznica na brodovima bez posada slana voda isisava iz mora i 'ubrizgava' u atmosferu tako da se oblaci napune solju i tako reflektiraju više sunčeve svjetlosti no 'obični' oblaci i na taj način hlade područja ispod oblaka.

Recikliranje CO2

Još jedan novi pristup, piše BBC, je varijanta ideje nazvane 'hvatanje i skladištenje ugljika'. Ona podrazumijeva prikupljanje ugljičnog dioksida iz elektrana na ugljen ili plin te iz čeličana te njegovo skladištenje ispod tla.

Inače, Peter Styring, profesor sa sveučilišta u Sheffieldu, radi na metodi pomoću koje bi se efektivno reciklirao ugljični dioksid i proizvodio gorivo.

Ozelenjavanje oceana

Jedna od ideja kojim bi se istraživački centar u Cambridgeu pozabavio je i ozelenjavanje oceana kako bi oni imali veći kapacitet za 'preuzimanje' ugljičnog dioksida. To inače podrazumijeva 'gnojenje' mora željeznim solima koje poboljšavaju rast planktona.

Prethodni eksperimenti pokazali su da ta metoda nije previše učinkovita i da bi mogla poremetiti cijeli ekosustav. No, znanstvenici smatraju da se više nije jedna metoda ne smije odbacivati te da se treba raditi na poboljšanju svake.

Jer, baš nam je svaka potrebna kako bismo spasili našu Zemlju.