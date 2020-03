Zemlja zarobila 'mini Mjesec', ali neće nas zauvijek pratiti

Zemlja je 'posvojila' drugi 'mini Mjesec' veličine automobila, objavili su astronomi, otkrivši objekt koji kruži oko našeg planeta.

Masu promjera otprilike 1,9x3,5 metara opazili su astronomi Kacper Wierzchos i Teddy Pruyne iz zvjezdarnice Catalina Sky Survey u Arizoni, ustanove koju financira NASA.

- Velika vijest. Zemlja je privremeno zarobila objekt nazvan 2020 CD3", vjerojatno asteroid tipa C -objavio je Wierzchos.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl