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Žena spavala za volanom Tesle u vožnji, u autu su bila djeca

Piše Autostart,
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Žena spavala za volanom Tesle u vožnji, u autu su bila djeca
Foto: Screenshot
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Policija zasad nije objavila je li identificirala vozačicu niti hoće li protiv nje biti pokrenut postupak

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Snimka nastala na kanadskoj autocesti izazvala je zabrinutost zbog mogućih opasnih zloupotreba sustava pomoći u vožnji. Na njoj se vidi žena za upravljačem Tesle Model Y koja, barem prema položaju glave i tijela, izgleda kao da spava dok automobil vozi brzinom od približno 100 km/h. Još je alarmantnija tvrdnja autorice snimke da se na stražnjim sjedalima nalazilo dvoje djece.

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