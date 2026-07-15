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NEVJEROJATNO
Žena spavala za volanom Tesle u vožnji, u autu su bila djeca
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Snimka nastala na kanadskoj autocesti izazvala je zabrinutost zbog mogućih opasnih zloupotreba sustava pomoći u vožnji. Na njoj se vidi žena za upravljačem Tesle Model Y koja, barem prema položaju glave i tijela, izgleda kao da spava dok automobil vozi brzinom od približno 100 km/h. Još je alarmantnija tvrdnja autorice snimke da se na stražnjim sjedalima nalazilo dvoje djece.
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