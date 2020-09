Zlatko Dalić: 'Za uspjeh je važan dobar tim. A u nogometu se više ne može raditi bez tehnologije'

Ne možemo više bez tehnologije. Analiza, provjera, videoanaliza igre i protivnika, danas se bez toga ne može. Ja jako rado koristim tehnologiju jer nam omoguće da idemo korak dalje, kaže hrvatski nogometni izbornik

<p>Treći dan<strong><a href="https://digitaltakeover.hr/"> Digital Takeover</a></strong> summita otvorio je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U intervjuu s novinarom Elvirom Islamovićem prvo se osvrnuo na pandemiju korona virusa koja je utjecala na sve, pa tako i na nogomet.</p><p>- Moramo biti ozbiljni i odgovorni i nadamo se da će sve skupa brzo proći, no pandemija nas je jako pogodila. Nismo mogli trenirati jedno vrijeme, nismo bili skupa, a utakmice se igraju bez navijača - započeo je.</p><p>Zatim se vratio se dvije i pol godine u prošlost, u vrijeme kada je postao izbornikom reprezentacije.</p><p>- Za mene je biti izbornik velika čast i veliko priznanje. Bio sam klupski trener 12 godina i dugo sam to htio, biti izbornik. Šansu sam dobio sasvim slučajno i nenadano, ali sam znao da je to sad ili nikad. U životu je najvažnije dobiti šansu, a onda kada ona dođe, napraviti sve kako bi ti se ona isplatila. Nisam bio svjestan rizika i svega što me čeka, ali sam bio pozitivan, vjerovao u sebe i reprezentaciju. Sve je nakon toga povijest - kaže.</p><p>Reprezentacija je, kaže Dalić, kao i kompanija, treba ju znati dobro voditi.</p><p>- Nema ništa od autokratske vlasti. Treba izabrati dobar tim i raditi na način da jeste kao mala obitelj. Moj je tim već unaprijed bio izabran od strane sjajnih izbornika prije mene i s tim nisam imao problema - kaže.</p><p>No da bi kompanija dobro radila, potrebno je imati cilj.</p><p>- Naš je cilj bio da prođemo grupnu fazu. To smo radili tako da smo prije prvenstva igrali prijateljske utakmice s jakim timovima poput Brazila, Meksika, Senegala,..Mogli smo igrati i sa slabijim reprezentacijama, imati rezultate 9:0 i pumpati si ego. Ali to na kraju ništa ne znači jer se ne bismo uopće dobro pripremili - kaže.</p><p>A timski rad?</p><p>- Pojedinac ništa ne može napraviti sam. Vidjeli smo i na svjetskom prvenstvu da su pojedinci kao što su Messi, Neymar rano otišli kući, dok su timovi ostali. A to smo m+bili mi, pravi tim - objašnjava.</p><p>No tu je i velika uloga lidera. </p><p>- Velika uloga lidera je da radi puno s igračima, da s njima razgovara, da radi s njima i izvan terena, da ih pripremi, da ih sluša. Nisam bio autokrat, nego smo o svemu raspravljali zajedno, a ja bih na kraju donio odluku i iza nje stajao. Čak i kad je loša - kaže.</p><p><br/> - Danas je posao trenera puno širi i kompleksniji no što je to nekad bio. Moraš se znati nositi s igračima i njihovim egom. Moja je reprezentacija bila puna velikih zvijezda koji su mnogo toga napravili u svojoj karijeri. Trener je prije svega prijatelj i motivator. Jer moraš znati izvući najbolje od igrača, ali tako da ga motiviraš, a ne da se on osjeća povrijeđeno ili ugroženo. Ne možeš biti strog, ali ipak tvoja treba biti zadnja - kaže.</p><p>Prema svim igračima se, objašnjava, zato ponaša isto.</p><p>- Luki Modriću je lako biti šef, on je ozbiljan čovjek koji razumije i svjestan je da mora napraviti rezultate jer je kapetan reprezentacije. Ali prema njemu i svim drugim igračima imam isti pristup. Sa svim igračima sam prije svjetskog prvenstva razgovarao, išao im na utakmice u klubove u kojima su igrali, slao im poruke, ostvario s njima odnos. I to odnos sa apsolutno svakim igračem, jer se moraju osjetiti da su važni. Ne možeš se fokusirati samo na zvijezde, jer tada tim gubi svoju svrhu - kaže. </p><p>Zato su u uspjehu u Moskvi sudjelovali svi.</p><p>- Svaki igrač imao je barem malu minutažu u nogama jer sam htio da znaju da je ovaj uspjeh zajednički, da smo do ovoga došli skupa. Sretan sam što mi je to omogućila utakmica s Islandom gdje je baš svatko igrao - kaže.</p><p>Iako je trener prijatelj, on je i šef.</p><p>- Treba znati granicu. Tako sam im prijatelj izvan svlačionice, ali kada smo tamo ili na terenu kreće rad i ozbiljnost. I to je važno i za mene i za igrače da to poštujemo - objašnjava.</p><p>Dalić je zato uvijek pozitivan.</p><p>- Ja sam izbornik i u onim lošim trenucima na terenu sve ovisi o meni. Ako se ja ponašam ružno, divljam, vičem, samo unosim nervozu u moj tim i onda od nogometa nema ništa. Ako sam ja smiren i staložen, tako dajem podršku mojim igračima, jer su oni tada mirni i možemo razmišljati o nogometu i sljedećim potezima - kaže.</p><p>Što se motivacije tiče, najveća motivacija je hrvatski narod.</p><p>- Nije bilo potrebno dečke dodatno motivirati. Dovoljna motivacije je himna, jesu navijači i misao da igraš za svoju zemlju - priča.</p><p>Sami navijači, kao krajnji korisnici, su zato jako važni.</p><p>- Prije svjetskog prvenstva jedno smo vrijeme igrali bez navijača i bilo je teško. Ali zato smo na svjetskom odlučili povezati reprezentaciju i navijače, biti svakome dostupni jer je cilj da se oni osjećaju sretnima. Ne možeš navijača samo gledati kao neku korist, on je tu jer voli Hrvatsku, jer voli reprezentaciju i zbog nje će putovati na sve strane svijeta. Zato ih treba poštovati maksimalno - kaže.</p><p>Što se tiče promjena, one su jako važne.</p><p>- Mi da smo ostali u istom sastavu nakon svjetskog prvenstva ne bismo se plasirali na europsko. Zašto? Jer su ti dečki napravili u tom sastavu najviše što su mogli, dali su svoj maksimum. Zato u reprezentaciju treba dovesti nove ljude, osvježiti ju, dovesti ljude koji su gladni uspjeha. Sada zato imamo nekoliko ljudi koji nisu zvijezde trenutno jer im fali još utakmica u nogama, ali će to biti - priča Dalić. </p><p>I danas je ponosan na sve.</p><p>- Svoj stožer, navijače igrače, rezultat.. Nakon dvije i pol godine ljudi mi još uvijek prilaze i čestitaju na svemu, što znači da smo napravili sjajnu stvar - objašnjava.</p><p>Što se tiče budućnosti nogometa, i ona se oslanja na digital.</p><p>- Ne možemo više bez tehnologije. Analiza, provjera, videoanaliza igre i protivnika, danas se bez toga ne može. Ja jako rado koristim tehnologiju jer nam omoguće da idemo korak dalje - zaključio je.</p><p><em>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija. No zbog nemogućnosti održavanja fizičkog događaja, medijska kuća 24sata odustala je od naplate kotizacija i daruje pristup svim sadržajima i predavanjima svim zainteresiranim virtualnim posjetiteljima, prvenstveno inovatorima, profesionalcima i poduzetnicima, kojima žele pružiti podršku i inspiraciju. 