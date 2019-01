Znaju kako do top stručnjaka: Sprijatelji se i onda ga zaposli

Njihovi klijenti su neke od najvećih svjetskih kompanija, na njihovim projektima trenutno radi više od stotinu ljudi u samom centru Zagreba, no unatoč tome Q je informatička tvrtka za koju mnogi u Hrvatskoj nisu ni čuli do nedavno. Zahvaljujući svome radu i projektima našli su se na vrhu Deloitteove liste najbrže rastućih europskih tehnoloških kompanija, a to je utjecalo i na njihovu 'tajnovitost'.

Nije ona bila ciljana, već su jednostavno od prvih poslova bili okrenuti stranim tržištima, pa danas 100 posto svojeg znanja i stručnosti izvoze. Sve je krenulo prije nekih pet godina, priča nam Filip Ljubić, i otkriva kako su dugo paralelno uz svoje poslove pokušavali graditi i Q. Međutim u jesen 2015. su prelomili i shvatili da se moraju posvetiti isključivo novoj kompaniji. Tada su otišli u Dubai gdje su dogovorili desetak sastanaka s tvrtkama s kojima su se unaprijed čuli i tako dogovorili prve poslove.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Radili smo jako puno, imali možda i malo sreće te relativno brzo došli do toga da se pokrivamo i da smo na nuli, ali ambicije oko privatnog života su se u tih prvih godinu dana smanjile - dodaje Ljubić i naglašava kako su cijelo vrijeme brzo rasli i uzimali nove ljude i projekte. Uz osnivače, Filipa Ljubića i Dalibora Jurgeca, jedan od prvih radnika koji su stigli u tvrtku je bio i Vedran Tolić koji je tada još studirao, ali je otkupio udio u kompaniji. Dio novca je, kako kaže, posudio od roditelja, dio je odradio besplatno, a imao je i nešto ušteđevine.

Kako priča Ljubić, prvi poslovi i razvoj aplikacija i web rješenja u Dubaiju bili su samo odskočna daska da se okrenu većim projektima na američkom i posebice europskom tržištu s naglaskom na Njemačku, Švicarsku, Veliku Britaniju i Skandinaviju. Kažu da im je to i prednost u odnosu na ostale hrvatske tvrtke koje većinom rade s SAD-om, jer s europskim klijentima nema vremenske razlike.

Danas su došli do toga da su radili za The Times, BBC, Nestle, Vaillant, Pfizer, Facebook, US Post, aplikaciju za Volkswagen, ali i veliki projekt za Hilti, poznatog proizvođača alata iz Lihtenštajna kojem su radili aplikaciju, novi webshop i alat za organiziranje gradilišta. Q danas ima urede u šest gradova svijeta od New Yorka do Zuricha, no Ljubić naglašava da im te lokacije služe samo za spajanje s potencijalnim klijentima, dok kompletan posao odrađuju u Hrvatskoj.

- S hrvatskim klijentima do sada još nismo radili, ali smo u pregovorima s par domaćih tvrtki jer bismo voljeli naš know-how prenijeti ovdje gdje živimo, plaćamo poreze i gdje svakako mislimo ostati - kaže Ljubić.

Foto: QSoftware

Q trenutno ima više od 100 ljudi na različitim projektima od Aljaske do Novog Zelanda, a zbog poslova na kojima rade, konstantno traže nove ljude za različite pozicije. No, za razliku od većine tvrtki, šefovi ove su se odlučili na teži put u kojem pokušavaju upoznati i izgraditi odnos s kompletnom hrvatskom development scenom. Kažu da sve one ljude za koje su čuli od drugih da su dobri, znaju pozvati u svoj ured na piće, stolni nogomet, ili ping-pong da se neobavezno upoznaju i da im predstave što rade, pa nakon nekoliko takvih druženja obje strane steknu sliku koliko si međusobno odgovaraju. Ako vide da im treba baš takav čovjek s tim setom vještina onda ga pokušavaju i angažirati.

- Konstantno upoznajemo nove ljude, a u godinu i pol kroz našu kompaniju je prošlo sigurno 1.500 kandidata i to je živa baza ljudi s kojima konstantno održavamo kontakt - kaže Ljubić. Naglašava kako u pravilu imaju naglasak na seniorima, odnosno iskusnijim stručnjacima, jer žele one koji mogu na projektima biti samostalni. No, razmišljaju i o budućnosti, pa su počeli ići i na sajmove karijera tražiti studente. Najavljuju da će se u budućnosti okretati i k privlačenju mlađih ljudi. Razlog zbog kojeg to prije nisu mogli je bio brzi rast. Sad smo u mirnijim vodama, otkriva Ljubić te dodaje da si sada polako već mogu priuštiti angažirati i mlađe ljude koje će obučavati po par mjeseci.

Foto: QSoftware

No, osim tvrtke Q, prije godinu i pol su s partnerima otvorili još jednu tvrtku koja se zove Qx i koja je s jednog zaposlenika narasla na trenutno 250 ljudi. Radi se o kompaniji koja je fokusirana na korisničku podršku najbrže rastućim tvrtkama u Europi. Tako oni npr. za FlixBus u Zagrebu nude cijelo korisničko rješenje, od telefonske, email i svih drugih načina podrške, i to na 16 svjetskih jezika. Ljubić dodaje kako se taj novi biznis iznimno brzo širio, pa je nakon FlixBusa koji je bio jako zadovoljan klijent, ubrzo pristiglo i desetak novih klijenata kao što su veliki njemački div Zalando ili Home24 za čije su potrebe samo u posljednjih 6 mjeseci zaposlili 60 novih ljudi.