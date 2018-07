Znanost iza penala: Izračunali kako se može doći do pobjede

Tajna pobjeđivanja u lutriji jedanaesteraca na utakmicama Svjetskog prvenstva je biti prvi koji će pucati na gol. Prema istraživanju, momčadi koje na utakmicama ispucaju prvi jedanaesterac, imaju 20 posto veće šanse za pobjedu.

Barem tako tvrdi istraživanje u kojoj je obuhvaćeno više od tisuću utakmica s međunarodnih natjecanja u kojima je ishod odlučen pucanjem penala.

Tome je tako jer su igrači koji pucaju drugi pod većim pritiskom, pa su veći izgledi da će promašiti gol.

Spomenuta analiza, koju je proveo dr. Ignacio Palacio-Huerta s London School of Economics na uzorku od preko tisuću utakmica Svjetskog i Europskog prvenstva odlučenih na penale, pokazuje dramatičnu razliku - reprezentacije koje su prve pucale jedanaesterce su u 60 posto slučajeva pobjeđivale, dok su timovi koji su pucali drugi pobjedu odnijeli u 40 posto slučajeva.

- 20 posto je ogromna razlika. Ne znam ni za jednu drugu varijablu u kojoj postoji takav učinak - izjavio je.

Isto istraživanje pokazuje da su momčadi koje su na Svjetskim prvenstvima prve pucale penale zabijali golove sa 73 posto uspješnosti, dok su timovi koji su pucali drugi imali 69 posto uspjeha.

Rezultate analize potvrđuje i ranija studija u koju je uključeno dvjestotinjak nogometnih trenera. I oni se slažu da momčadi osjećaju pojačani pritisak kada jedanaesterce pucaju drugi, što dovodi do smanjenja koncentracije i povećava mogućnost pogreške.

Na međunarodnim natjecanjima, ako je rezultat i nakon odigranih 120 minuta izjednačen, kapetani momčadi bacaju novčić. Pobjednik bira stranu i odlučuje tko će prvi pucati.

- Odlučujući trenutak u izjednačenoj utakmici ne bi trebao biti odlučivan bacanjem novčića. Ja bih predložio drugo rješenje, usporedivo s tie breakom u tenisu - naveo je Palacio-Huerta.

Alternativno rješenje sastoji se u tome da se momčadi izmjenjuju po principu AB BA AB BA. To smanjuje psihološku prednost momčadi koja prva puca penale. Takav je sustav već uveden u FIFA-inim turnirima na kojima igraju mlade reprezentacije i u engleskim kupovima, piše Daily Mail.

Od svih reprezentacija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, Engleska sa tek 66 posto uspješnosti ima uvjerljivo najgoru statistiku kada je u pitanju pucanje penala, a upravo njih danas čeka dvoboj protiv Kolumbije. Najbolji su Nijemci s 86 posto pogođenih jedanaesteraca, no oni su već odavno ispali iz turnira.

