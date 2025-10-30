Znanstvenik optužio NASA-u: Što to skrivate o kometu? Zašto niste objavili fotku koju imate?!

Avi Loeb, astrofizičar s Harvarda, pokrenuo je lavinu kontroverzi optuživši NASA-u da namjerno skriva ključne informacije o međuzvjezdanom kometu 3I/ATLAS. U gostovanju na popularnom podcastu "The Joe Rogan Experience", Loeb je iznio tvrdnje da agencija posjeduje fotografiju koja bi mogla promijeniti naše razumijevanje ovog misterioznog objekta veličine Manhattana, za koji on spekulira da bi mogao biti izvanzemaljskog podrijetla, piše New York Post.

Nikad objavljena fotografija

Središte Loebove optužbe je navodna fotografija snimljena 2. listopada 2025. godine, kada je komet 3I/ATLAS prošao na samo 30 milijuna kilometara od Marsa. Prema Loebu, sliku je zabilježila kamera visoke rezolucije HiRISE na NASA-inoj letjelici Mars Reconnaissance Orbiter, no ona "nikada nije objavljena".

"Pisao sam glavnom istraživaču HiRISE-a, tražeći pristup podacima kao znanstvenik", izjavio je Loeb, dodavši da nikada nije dobio odgovor. N pitanje voditelja implicira li to da NASA skriva senzacionalno otkriće, Loeb je oštro odgovorio:

"Vjerojatnije je da to nije povezano s izvanzemaljskom inteligencijom, već sa zemaljskom glupošću."

Loeb spekulira da bi neobjavljena slika mogla proturječiti službenom narativu NASA-e, prema kojem se "atipičan mlaz" na kometu pretvorio u konvencionalan rep. Situaciju je usporedio s obitelji koja tvrdi da je životinja u njihovom dvorištu "ulična mačka", iako joj rep raste iz čela. NASA do sada nije potvrdila postojanje sporne fotografije niti je odgovorila na Loebove optužbe.

Misterij kometa 3I/ATLAS

Komet, službenog naziva 3I/ATLAS, treći je poznati međuzvjezdani objekt koji je posjetio naš Sunčev sustav, nakon 'Oumuamue i 2I/Borisova. Otkriven je 1. srpnja 2025. pomoću teleskopa ATLAS u Čileu. Njegova putanja je hiperbolična, što znači da nije gravitacijski vezan za Sunce i da će nakon svog prolaska trajno napustiti naš sustav.

Objekt je privukao golemu pažnju znanstvene zajednice i javnosti zbog niza neobičnih karakteristika. Krajem listopada prošao je najbliže Suncu (perihel), a u prosincu će biti najbliže Zemlji, iako na sigurnoj udaljenosti od oko 268 milijuna kilometara.

Znakovi izvanzemaljske tehnologije?

Avi Loeb, poznat po svojim kontroverznim teorijama, ističe osam "anomalija" koje, prema njemu, upućuju na to da 3I/ATLAS možda nije prirodni objekt.

- Neobičan mlaz:** Slike teleskopa Hubble pokazale su sjaj koji se proteže prema Suncu, a ne od njega, što je suprotno ponašanju tipičnih kometskih repova koje solarno zračenje potiskuje.

- Kemijski sastav:** Spektralna analiza otkrila je da objekt ispušta plinove bogate niklom, ali s vrlo malo ili nimalo željeza. "Jedino mjesto gdje smo vidjeli takvu kombinaciju", objasnio je Loeb, "su industrijske legure koje se često koriste u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji."

- Putanja i veličina:** Komet je značajno veći od prethodna dva međuzvjezdana posjetitelja i kreće se retrogradno, suprotno od kretanja planeta – što Loeb smatra idealnom rutom za postavljanje malih sondi.

Loeb tvrdi da odbacivanje hipoteze o izvanzemaljskoj tehnologiji bez temeljite provjere nije znanstveno.

"Čak i ako je vjerojatnost mala, implikacije su ogromne", rekao je.

Znanstvena zajednica uzvraća udarac

Većina znanstvene zajednice, međutim, ostaje skeptična. Mnogi stručnjaci smatraju da se "anomalije" kometa 3I/ATLAS mogu objasniti prirodnim procesima. Jason Wright, profesor astronomije na Sveučilištu Penn State, izjavio je za Newsweek da kometi unutar našeg sustava pokazuju veliku raznolikost te da ne čudi što posjetitelj iz drugog zvjezdanog sustava ima "nekoliko posebnosti".

Fizičar Brian Cox javno je osudio širenje dezinformacija, uključujući i AI-generirane deepfake videozapise u kojima on navodno podržava teorije zavjere o kometu.

"To je u potpunosti prirodnog podrijetla... posjetitelj iz drugog dijela galaksije... Zar to nije dovoljno čudesno?", napisao je Cox.

I Europska svemirska agencija i NASA prate komet, a njihova zapažanja do sada potvrđuju da se on ponaša u skladu s očekivanjima za prirodni komet koji se zagrijava prolaskom pored Sunca.

