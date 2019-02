Tehnološki trendovi u 2019. godini - očekujte neočekivano!

Među ovogodišnjim novitetima u svijetu tehnologije najviše se ističe implementacija dugo najavljivane 5G mreže, odnosno mreže pete generacije. Naime, za sve funkcionalnosti koje prate ovu tehnološku revoluciju važna je izuzetna kvaliteta mreže, a kako bi mreža podržala sve inovacije koje će nam biti nadohvat ruke, izrazito su bitne konstantne investicije u infrastrukturu. Ovogodišnji certifikat P3-BEST in test, prestižno međunarodno priznanje koje mobilnu mrežu HT-a svrstava među najbolje u svijetu, potvrđuje da imamo izvrsne predispozicije kako bismo pratili svjetske tehnološke trendove i mogućnosti te bili spremni za sve što donosi 5G revolucija. Mnogi kažu da je riječ o novitetu koji će promijeniti svijet, a ono što sada sigurno znamo jest to da će biti puno brža od dosadašnje 4G LTE mreže, također će imati bolju povezivost, ali i ono najvažnije - smanjiti vremenski interval između stimulacije i odgovora - vrijeme u kojem jedan uređaj šalje podatke drugom.

- Glavni preduvjet za mrežu pete generacije iznimna je kvaliteta infrastrukture koju omogućavaju konstantne investicije, a rezultati tih investicija ključni su za razvoj hrvatskog gospodarstva koje izravno ovisi o indeksu digitalizacije i dostupnosti tehnologije. Modernizacija infrastrukture kako bi ista bila spremna za 5G u punom je jeku, pa je i našem društvu 5G revolucija doslovce pred vratima. Tako će se TV sadržaj i na našim uređajima moći gledati u puno boljoj kvaliteti. Uz SD i HD rezolucije, 5G će bez problema omogućiti da YouTube, MAXtv i druge video servise gledamo u 4K i 8K rezoluciji. Također, pristup internetu bit će još komforniji i doživljaj svih usluga koje danas imamo omogućene u domu, s optičkim gigabitnim pristupom, proširit će se daleko izvan dosega kućnog Wi-Fija. Nećemo više pamtiti ljetovanja ili velike koncerte po zastajkivanju streaminga i povremenom gubitku usluge - objašnjava Ivan Uremović, direktor projekta modernizacije mreže koju je HT pokrenuo prošle godine, a čija vrijednost premašuje milijardu kuna.

Uremović također dodaje da za nekoliko godina nećemo odlaziti u dućan po namirnice jer će hladnjak nadopunjavati konzumirane proizvode samostalno. Samo ćemo morati definirati novčani limit, kako nas ne bi iznenadio dupke pun hladnjak, a potpuno prazan tekući račun. No, osim svakodnevnog života, nova mreža će utjecati i na druge segmente tehnološkog razvoja.

Operacijska sala bez kirurga

Zamislite kirurga koji operaciju izvodi pomoću VR naočala i specijalnih rukavica, a pacijent se nalazi na drugom kraju zemlje i operiraju ga robotske ruke koje rade u skladu s pokretima kirurga. Iako nam ovaj slučaj zvuči apstraktno, u Kini se intenzivno radi na implementaciji umjetne inteligencije u medicini. Kirurg u jugoistočnoj provinciji Fujian odstranio je jetru laboratorijskoj pokusnoj životinji preko 5G veze i sve je prošlo u najboljem redu zahvaljujući kašnjenju od samo 0,1 sekunde. Upravo je taj smanjeni vremenski interval spomenute mreže omogućio prvu ovakvu operaciju u svijetu. Uz ovakvu tehnologiju, slični slučajevi bit će sve češći te će pomoći ljudima koji žive u ruralnim i udaljenim područjima jer, na zahvat neće morati putovati na drugi kraj zemlje.

Dronovi u službi spašavanja

Implementacijom 5G tehnologije dronovi su postali vrlo koristan gadget u poljoprivredi, ali to će uskoro biti i u hitnim službama. Kad je riječ o poljoprivredi, tehnologija će omogućiti dronovima da prepoznaju je li životinja bolesna, ozlijeđena ili nestala, kao što već sada služe za praćenje i prebrojavanje usjeva. S druge strane, vatrogascima i policajcima pomoći će tako što će izvidjeti područje obuhvaćeno požarom ili nekom drugom nepogodom kako se ne bi riskirali životi djelatnika hitne službe.

Osim toga, nova mreža bi mogla promijeniti i način dostave. Kada se 5G mreže rasporede, dronovi će moći bežično prebaciti obradu i navigaciju na oblak (cloud) te obližnje uređaje ili tornjeve. To znači da će uz vrlo malo dodataka hardveru, poput dodatnih senzora i opreme za umrežavanje, u budućnosti dostavljati svježi odrezak s roštilja ravno do vaših vrata.

via GIPHY

Proširena stvarnost u našim domovima

Is this the real life? Is this just fantasy? Tim stihovima možemo opisati svako VR (virtual reality, virtualna stvarnost) i AR (augmented reality, proširena stvarnost) iskustvo. Riječ je o gadgetima koji mijenjaju našu stvarnost, no ipak je važno razlikovati ova dva pojma. Kad stavite VR naočale, blokirate vanjski svijet i ulazite u virtualnu stvarnost. S druge strane, AR ne isključuje stvarni svijet, nego ga poboljšava uvodeći u njega neke nove virtualne elemente. Primjerice, Snapchat filteri i igra Pokémon GO primitivni su pokazatelji proširene stvarnosti.

Kad se vratimo u prošlost, sve do 1962. godine, dolazimo do prvog uređaja koji predstavlja iskustvo virtualne stvarnosti. Riječ je o Sensorami, sistemu koji je izumio Morton Heilig 1962. godine. Jedno od tih iskustava bila je vožnja motociklom ulicama Brooklyna, dok bi pored 3D displeja istovremeno osjećali povjetarac na licu i vibracije, kao i mirise grada. Dvije godine kasnije Ivan Sutherland stvara naočale ''The Sword of Damocles'' koje se smatraju prvim VR naočalama, no izraz virtual reality prvi put upotrebljava Jaron Lanier 1987. godine. Od tada se dizajn, ali i mogućnosti VR naočala konstantno poboljšavaju, sve do danas kada se pojavom 5G mreže cijela priča uvelike mijenja s obzirom na to da se smanjuje i vrijeme kašnjenja pa će se, primjerice u video igrama, pokreti koje radimo u stvarnom svijetu prenositi u virtualni svijet s minimalnim, zanemarivim, kašnjenjem.

Foto: YouTube/ColdFusion, Guliver/Shutterstock

Hoćemo li uskoro voziti leteće automobile?

Koncepto Millenya, BlackFly i Teraffugia (Model Transition) samo su neki leteći automobili čija se prodaja najavljivala za 2019. godinu. Budući da to signalizira prekretnicu u automobilskom svijetu, odlučiti smo pitati stručnjaka što misli o spomenutim nagađanjima.

- Zadnjih 20 godina pokušava se sa sličnim konceptima i ni jedan nije zaživio. Jednostavno, cijena je ovakvih automobila previsoka, a postoji i veliki faktor u vidu pilotske dozvole koja je potrebna za upravljanje ovim vozilima. Rijetko tko ju ima i izuzetno je skupa. Svi su proizvodi još u fazi prototipa ili samo idejnog projekta i proći će godine dok neki od njih ne bude spreman za serijsku proizvodnju. - objašnjava Dubravko Kolarić, urednik Auto priloga u Autostartu, te dodaje da bi najavljeni Terrafugia model mogao stajati više od dva milijuna kuna dok se za Model PAL-V, koji još nije u serijskoj proizvodnji i za koji se primaju narudžbe, treba izdvojiti oko četiri milijuna kuna.

Kolarić objašnjava da, osim što je potrebno riješiti problem cijene, tako nešto nije izvedivo s današnjim tehnologijama i idejama o prometu. - Za usporedbu, 1960-ih mediji su bili puni natpisa o tome kako će svi ljudi do 21. stoljeća okolo letjeti u helikopterima, što, naravno, nije slučaj. - kaže naš sugovornik.

Foto: Guliver/Shutterstock

A što je s autonomnim vozilima?

Pojavom 5G tehnologije najavljuje se i preokret u području autonomnih automobila. No, još će nekoliko godina proći dok na cestama ne ugledamo prvi automobil bez vozača.

- Previše je problema i izazova koji nisu dosad uopće razmatrani - kaže naš sugovornik te kao primjer dijeli autonomnu tehnologiju na pet razina. - Trenutno su serijski automobili stigli do druge razine, a to znači da auto može sam voziti isključivo u idealnim uvjetima, bez ikakvih izraženijih zavoja na autocesti ili sličnoj prometnici, no to zakon još ne dopušta. Eksperimentalni automobili još nisu ni približno savladali četvrtu razinu, a tek peta razina podrazumijeva potpuno samostalnu vožnju, odnosno auto koji neće imati upravljač i koji će u svim uvjetima voziti potpuno sam. - objašnjava urednik Auto priloga.

No, upravo će tom razvoju pridonijeti implementacija 5G tehnologije. - Pravu revoluciju u automobilskoj industriji uvest će autonomna vožnja, koja neće biti moguća bez 5G-a. - upozorava Ivan Uremović te dodaje da je spomenuti način vožnje nemoguć bez mreže pete generacije zato što je za takve mission critical sustave potrebno osigurati reakciju u djeliću sekunde. - To je element koji 5G dramatično popravlja u odnosu na dosadašnje mogućnosti. - zaključuje naš sugovornik.

P3 BEST in test certifikat dokaz je izvrsnosti mobilne mreže. Dodjeljuje se u sklopu prestižnog međunarodnog istraživanja o kvaliteti mreže koje provodi P3 Communication među više od 120 mreža svijeta. Jedinstvena metodologija testiranja P3 smatra se standardom industrije u više od 80 zemalja svijeta, mjereći kvalitetu mobilne mreže u kategorijama glasovnih i podatkovnih usluga te korisničko iskustvo prilikom korištenja mreže.