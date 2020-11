Alex Ognjena nakon poruka s Borisom: Želim da me znaju kao kantautoricu, nisam priležnica

Alex Ognjena odgovorila nam na 24 pitanja. Progovorila je o svojim porukama s Borisom Rogoznicom, prijetnjama, nemoralnim ponudama te planovima za svoju karijeru

<p>Dok sam radila kao tattoo majstorica, muškarci su se znali skidati kada sam otišla po nešto i onda me tako dočekali. Sa stalkerima i manijacima imam problema još otkada sam bila tinejdžerica, rekla nam je kantautorica i humanitarka Alex Ognjena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Alex Ognjenom</strong></p><p>Zanimanje javnosti zaradila je i kada je ekskluzivno za 24sata otkrila poruke koje je tada razmjenjivala s oženjenim Borisom Rogoznicom. U 24 pitanja otkrila nam je i da su joj nakon objave tih poruka prijetili smrću, ali kaže da se zaštitila.</p><p>- Nigdje ne izlazim sama, a oko kuće imam stotine kamera - rekla je Alex. Kaže nam da mnogi zapravo ne znaju da je ona introvert i da bi najrađe po cijele dane provela doma. Kako je objasnila, iako na internetu 'fura' 'd*oljasti look', u stvarnosti je to drugačije. Kaže da je sramežljiva te da joj je vrlo teško pozirati kada je slikaju fotografi.</p><p>Ognjena je javnost šokirala kada je prije nekoliko godina objasnila da muškarci traže da ih dominira. Kaže da su na njenom popisu brojni političari i menadžeri, ali, barem za sada, ne planira otkrivati njihova imena. Bavi se i tetoviranjem, a ima i nekoliko pjesama za koje sama piše tekstove.</p><p>- Želim da me ljudi prepoznaju kao kantautoricu, ne želim biti ničija priležnica - kaže Ognjena.</p><p>Iako je u nekoliko svojih pjesama pjevala o društvenim problemima i napravila svojevrsnu društvenu kritiku, Alex se u politici ne vidi. Iskušala se u tome, kaže, dok je bila studentica, ali smatra da bi se trebala ponašati kao političari ako želi biti uspješna, a to ne želi.</p><p>- Zvale su me razne stranke. Zvao me 'Živi zid' i nudio svašta - zaključila je Ognjena.</p><p>Ognjena je nastupala i u reality showu 'Farma' 2015. godine, a kako kaže, tamo je ušla kako bi promovirala svoj humanitarni rad. Takve showove ne prati pa trenutno nema ambicija za ulaženje u neki od regionalnih realityja. </p><p>- Da je neka velika lova, možda bih i ušla - rekla nam je Alex.</p>