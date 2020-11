Alex Ognjena: 'Prijetili su mi smrću nakon poruka s Borisom Rogoznicom, ali zaštićena sam'

Fatalna Alex Ognjena (36) šokirala je javnost ove godine kada je ekskluzivno za 24sata otkrila tajne njezine afere s Borisom Rogoznicom. U 24 pitanja govorila je o prijetnjama, hejt komentarima, svom radu...

<p>Život mi se uopće nije promijenio nakon objava poruka s Borisom Rogoznicom. Ostala sam onakva kakva sam bila i prije. Oni koji me vole, vole me uvijek, oni koji me mrze, uvijek će naći način zašto me mrziti, rekla je Alex Ognjena (36).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Alex Ognjenom</strong></p><p>Alex je javnost šokirala ove godine kada je ekskluzivno za 24sata ispričala sve tajne njezine afere s pjevačem Borisom Rogoznicom (33). U vrijeme afere, pjevač je još uvijek bio u braku s voditeljicom i glumicom Doris Pinčić (32). Afera je uzburkala javnost, a Boris je kasnije za <a href="https://story.hr/Celebrity/a141292/EKSKLUZIVNO-Boris-Rogoznica-Zao-mi-je-sto-sam-povrijedio-svoje-najmilije.html">Story </a>rekao da mu je žao što je popustio 'muškim hormonima'.</p><p>- Dobila sam jako puno prijetnji smrću nakon objave poruka. Osigurala sam svoju kuću i obitelj, ali ne shvaćam to ozbiljno jer smatram da to sve dolazi uz javni život - rekla je Alex. Kaže da je uz kritike i prijeteće poruke dobila i pohvale, a u njezinoj karijeri pohvale najčešće dolaze zbog njezinog humanitarnog rada.</p><p>Kantautorica, humanitarka, tattoo majstor i nekadašnja domina kaže nam da nije uopće očekivala da Doris reagira na ovom, a tako je bilo. Alex je nedavno zaintrigirala svoje fanove kada ih je pitala što misle o tome da ona i Boris snime duet, no sada nam je ipak otkrila kako od toga neće biti ništa jer se oni žanrovski ne poklapaju.</p><p>- Uz pjevanje se bavim i humanitarnim radom. Počela sam se time baviti s pet-šest godina, a u tinejdžerstvu sam počela volontirati - kaže Ognjena.</p><p>Javnosti je poznata i kao domina, a kako kaže, još uvijek dobiva brojne molbe političara, poduzetnika i menadžera da ih dominira. Za sada, kaže, nema u planu objaviti njihova imena, ali možda jednoga dana i to napravi. Kaže da je ljudi koji su na visokom položaju traže takve usluge jer rade stresan posao gdje oni odlučuju, a ovako žele da netko odlučuje umjesto njih.</p><p>- Nemoralne poruke i ponude dobivam od kada sam bila tinejdžerica, ali na njih ne pristajem. Želim imati potpuno čistu savjest i nitko me kasnije ne može ucjenjivati niti mi prebacivati nešto - rekla je.</p><p>Iako je javnosti poznatija po svojim drugim hobija, Alex želi da je napokon u karijeri prepoznaju kao pjevačicu. Otkrila nam je da joj je taman prije snimanja došla ideju za novu pjesmu, no još ne zna kada će izaći. Alex je poznata i po svojim ekstravagantnim outfit. Na njezinom Instagram profilu ima svega - vampirskih lookova, kože, fotografija u grudnjacima...</p><p>- Ako se osjećam dobro taj dan, onda ću obući nešto veselo ili ludo. Ako se taj dan osjećam kad da mi netko siše energiju, onda ću obući nešto vampirski. A najekstravagantniji look koji sam nosila bio je za jedne maškare. Došla sam u trapericama i bijeloj majici na kojoj piše 'Normalna' - rekla nam je kroz smijeh Alex</p>