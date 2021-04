Već vrlo rano su prepoznali moj talent i afinitet prema učenju. Kad sam imala samo četiri godine iz vrtića su pogurali moje roditelje da me upišu ranije u školu. Krenula sam u osnovnu s pet godina, nakon čega sam vrlo brzo upisala i glazbenu školu, komentirala je ambiciozna i talentirana Ana Čupić (25) svoje početke.

Nakon osnovne škole, Ana je istim tempom nastavila i u srednjoj, nakon čega je sa 17 godina maturirala i upisala Medicinski fakultet. Uz fakultet je radila nekoliko poslova, volontirala i sudjelovala u raznim projektima, a može se pohvaliti i time da njezin CV uopće ne može stati na jednu stranicu.

Život je nije mazio

- Ne znam bi li toliko radila da nisam bila primorana raditi. Sa 16 godina je moj tata, koji je tada imao 65, dobio Alzheimer. To se jako odrazilo na nas jer je on jedini u obitelji tada radio, no odjednom više nije mogao. Mama nije mogla raditi jer se brinula o njemu i za moje dvije mlađe sestre, a jedina koja je u obitelji mogla raditi sam ja - komentirala je Ana.

U to vrijeme, odlučila je da ili može ostati doma i plakati ili pokrenuti se i napraviti nešto za svoju obitelj.

Sa 16 godina Ana je uzela gitaru i počela svirati na cesti. Upravo tu ju je izvukla osnovna i srednja glazbena jer je mogla raditi nešto što voli, zna i u čemu je i više nego dobra.

Radila poslove iz svih branši

- Nakon dvije godine sviranja na cesti, kada sam upisala fakultet, odlučila sam se raditi razne poslove. Od anketiranja, instrukcija, dadiljanja, vođenja rođendana, rad u restoranu, na adventu, kao konobarica. Nije bilo branše u koju bar malo nisam ušla - dodala je.

Kao student, Ana je radila i za jednu londonsku kompaniju, nakon čega se odlučila poslati svoju prijavu za posao u jednu IT agenciju u Zagrebu gdje i dan danas radi.

Spasila ju je stipendija

Anina studentska plaća financirala je cijelu obitelj. Srećom, dobila je stipendiju.

- Stipendija je značila da ne moram puno raditi ako to neću. Pokrivala je meni i mojoj obitelji sve osnovne životne potrebe, a sav moj rad kasnije je bio da samoj sebi mogu omogućiti ono što si želim. Stipendija je mene i moju obitelj spasila jer studentski poslovi nisu nešto od čega se može živjeti - komentirala je Ana.

Priznaje i da joj je bilo teško vidjeti prijatelje i vršnjake koji se nisu morali brinuti oko novca i koji su si mogli priuštiti sve što požele. Njoj se tada njena situacija činila bezizlaznom jer je znala da će potrajati još dugi niz godina.

Sada samo želi motivirati druge

- Ono što mene najviše pokreće je to da samoj sebi ne dopuštam neuspjeh, no ne na loš način. I neuspjeh je uredu ako znam da sam dala sve od sebe, ali jednostavno nije uspjelo. Ali to da ja nisam dala sve od sebe, to je nešto s čime se ne mogu nositi - prokomentirala je.

Cijeli životni put ju je naučio da samo nastavi vjerovati u sebe i ono što sada želi je motivirati mlade.

- Nitko neće napraviti ništa za vas i nitko nije kriv za vaše loše situacije i odluke. Uvijek postoji način i uvijek se možete izvuči ako primite stvari u svoje ruke. To je najveća lekcija koju sam stekla. Ne mogu upirati prstom u situacije, već uvijek postoji način ako se dovoljno potrudiš i zapneš, bez obzira na to koliko bilo prepreka po putu - dodala je za kraj inspirativna Ana.

